México

Detienen al alcalde de Constancia del Rosario, Oaxaca, por el homicidio de un hombre

Los hechos de los que se le acusa ocurrieron en mayo de 2022

Guardar
Ignacio Martínez es acusado de
Ignacio Martínez es acusado de participar en el homicidio de un hombre. Foto: Fiscalía Oaxaca

Ignacio Martínez, presidente municipal de Constancia del Rosario, Oaxaca, fue detenido por autoridades estatales debido a su presunta responsabilidad en el homicidio de un hombre.

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) informó que la aprehensión del alcalde se llevó a cabo como resultado de una investigación iniciada tras el homicidio de un hombre, identificado con las iniciales E.C.M., ocurrido el 21 de mayo de 2022.

De acuerdo con los trabajos ministeriales, los hechos ocurrieron cuando la víctima se desplazaba a bordo de su vehículo sobre la carretera Federal Alfonso Gasga, en el tramo Pinotepa-Putla.

Cuando el hombre se desplazaba a la altura de la comunidad San Marcos Coyulito, Putla Villa de Guerrero, sujetos a bordo de una motocicleta lo interceptaron y le dispararon con armas de fuego.

E.C.M. sufrió graves heridas que le provocaron la muerte en el mismo lugar.

Imagen ilustrativa de personal de
Imagen ilustrativa de personal de la Fiscalía de Oaxaca durante el procesamiento de una escena criminal. (Fiscalía de Oaxaca)

La Vicefiscalía Regional de la Mixteca encabezó las indagatorias y, tras reunir pruebas, logró que un Juez de Control emitiera una orden de aprehensión contra el alcalde de Constancia del Rosario.

El arresto fue realizado por la Agencia Estatal de Investigaciones, siguiendo los protocolos legales. En tanto, el alcalde quedó a disposición del agente del Ministerio Público para que determine su situación jurídica.

Según la Fiscalía de Oaxaca, las investigaciones se desarrollaron con apego a la ley, buscando evitar la impunidad y garantizar justicia para las víctimas.

Capturan a exagente de Policía por abuso de autoridad

Esta detención se suma a la realizada por autoridades estatales en la capital de Oaxaca, en la que se logró capturar a un exagente de Policía por abuso de autoridad en la región de la Cuenca.

Foto: Fiscalía de Oaxaca
Foto: Fiscalía de Oaxaca

El sujeto, identificado con las iniciales F.M.G., enfrenta cargos por abuso de autoridad, quien contaba con una orden de aprehensión tras incumplir con obligaciones procesales que le permitieron obtener la libertad bajo caución.

El Juez de la causa había advertido sobre el desacato judicial, ya que F.M.G. dejó de presentarse ante la autoridad como se le había requerido.

Los hechos que originaron el proceso penal se remontan a 2012, cuando el entonces agente de Policía Municipal de San Juan Mazatlán utilizó su cargo para incurrir en conductas irregulares en perjuicio de una menor de edad. Tras la investigación, el acusado fue inicialmente detenido y presentado ante los tribunales.

La Agencia Estatal de Investigaciones localizó y detuvo al exfuncionario mientras transitaba por la calle principal de San José de las Flores, en el municipio de San Juan Mazatlán. Posteriormente, fue entregado al Ministerio Público para que se defina su situación jurídica.

La Fiscalía de Oaxaca reiteró que el seguimiento de estos casos busca garantizar que los servidores públicos respeten la ley, especialmente cuando sus acciones afectan a sectores vulnerables de la sociedad.

Temas Relacionados

Alcalde Constancia del RosarioOaxacaHomicidioIgnacio MartínezNarco en MéxicoNarcotráfico en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

Ángela Aguilar compite contra su prima Majo Aguilar en Premios Lo Nuestro 2026 tras recibir cuatro nominaciones

Una vez más, las integrantes de la dinastía Aguilar podrían coincidir en una premiación pese al distanciamiento familiar

Ángela Aguilar compite contra su

Resultados Melate Retro Sorteo 1599 de hoy martes 13 de enero de 2026

Esta popular lotería cuenta con una bolsa mínima garantizada de 5 millones de pesos que se va acumulando

Resultados Melate Retro Sorteo 1599

Dos policías municipales de Temoaya fueron vinculados a proceso por homicidio calificado

Los imputados habrían matado a un joven el pasado 17 de septiembre de 2025

Dos policías municipales de Temoaya

CDMX reporta el estado de salud de los 183 perros rescatados en el Refugio Franciscano

Clara Brugada negó supuestos proyectos inmobiliarios en el predio

CDMX reporta el estado de

Resultado del Chispazo: números ganadores del sorteo del martes 13 de enero de 2026

Aquí los resultados de todos los sorteos de Chispazo dados a conocer por la Lotería Nacional y averigüe si ha sido uno de los ganadores

Resultado del Chispazo: números ganadores
MÁS NOTICIAS

NARCO

Sinaloa será la nueva base

Sinaloa será la nueva base de un Sector Naval de la Marina: gobierno estatal donó 25 hectáreas para su construcción

Quién es “Max”, el colombiano ligado con el Cártel de Sinaloa que es requerido en EEUU

Marina detiene a seis presuntos integrantes de Los Chapitos con armamento y vehículos en Elota, Sinaloa

De expolicía a operador financiero y un jefe de plaza: la trama detrás de la captura de 4 integrantes del CJNG

Cae en Baja California miembro de la alianza CJNG-Chapiza con arsenal

ENTRETENIMIENTO

Ángela Aguilar compite contra su

Ángela Aguilar compite contra su prima Majo Aguilar en Premios Lo Nuestro 2026 tras recibir cuatro nominaciones

Ante acusaciones de abuso por Julio Iglesias, reviven fuerte testimonio de Verónica Castro: “Me agarró la nalga”

Wendy Guevara descubre que tiene una enfermedad tras su más reciente operación

Aldo de Nigris boxeará contra Nicola Porcella, destapan nueva pelea en ‘Ring Royale’: precio de los boletos

Mía Rubín recibe emotivo regalo de su novio Tarik Othón durante romántico viaje en Francia

DEPORTES

Marcelo Flores, excluido de Canadá

Marcelo Flores, excluido de Canadá por no cumplir con este trámite

Alexis Vega será operado: ¿Cuántas jornadas lo perderá Toluca para el Clausura 2026?

Este sería el motivo por el que Miguel Borja aún no puede jugar con Cruz Azul

Buffalo Bills vs Denver Broncos: cuándo y dónde ver el juego de la Ronda Divisional en México

Faitelson enfría la euforia de Chivas y lanza advertencia tras comenzar ganando en el Clausura 2026: “Me parece una falacia”