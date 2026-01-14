Detienen al alcalde de Constancia del Rosario, Oaxaca, por el homicidio de un hombre

Ignacio Martínez es acusado de participar en el homicidio de un hombre. Foto: Fiscalía Oaxaca

Ignacio Martínez, presidente municipal de Constancia del Rosario, Oaxaca, fue detenido por autoridades estatales debido a su presunta responsabilidad en el homicidio de un hombre.

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) informó que la aprehensión del alcalde se llevó a cabo como resultado de una investigación iniciada tras el homicidio de un hombre, identificado con las iniciales E.C.M., ocurrido el 21 de mayo de 2022.

De acuerdo con los trabajos ministeriales, los hechos ocurrieron cuando la víctima se desplazaba a bordo de su vehículo sobre la carretera Federal Alfonso Gasga, en el tramo Pinotepa-Putla.

Cuando el hombre se desplazaba a la altura de la comunidad San Marcos Coyulito, Putla Villa de Guerrero, sujetos a bordo de una motocicleta lo interceptaron y le dispararon con armas de fuego.

E.C.M. sufrió graves heridas que le provocaron la muerte en el mismo lugar.

La Vicefiscalía Regional de la Mixteca encabezó las indagatorias y, tras reunir pruebas, logró que un Juez de Control emitiera una orden de aprehensión contra el alcalde de Constancia del Rosario.

El arresto fue realizado por la Agencia Estatal de Investigaciones, siguiendo los protocolos legales. En tanto, el alcalde quedó a disposición del agente del Ministerio Público para que determine su situación jurídica.

Según la Fiscalía de Oaxaca, las investigaciones se desarrollaron con apego a la ley, buscando evitar la impunidad y garantizar justicia para las víctimas.

Capturan a exagente de Policía por abuso de autoridad

Esta detención se suma a la realizada por autoridades estatales en la capital de Oaxaca, en la que se logró capturar a un exagente de Policía por abuso de autoridad en la región de la Cuenca.

El sujeto, identificado con las iniciales F.M.G., enfrenta cargos por abuso de autoridad, quien contaba con una orden de aprehensión tras incumplir con obligaciones procesales que le permitieron obtener la libertad bajo caución.

El Juez de la causa había advertido sobre el desacato judicial, ya que F.M.G. dejó de presentarse ante la autoridad como se le había requerido.

Los hechos que originaron el proceso penal se remontan a 2012, cuando el entonces agente de Policía Municipal de San Juan Mazatlán utilizó su cargo para incurrir en conductas irregulares en perjuicio de una menor de edad. Tras la investigación, el acusado fue inicialmente detenido y presentado ante los tribunales.

La Agencia Estatal de Investigaciones localizó y detuvo al exfuncionario mientras transitaba por la calle principal de San José de las Flores, en el municipio de San Juan Mazatlán. Posteriormente, fue entregado al Ministerio Público para que se defina su situación jurídica.

La Fiscalía de Oaxaca reiteró que el seguimiento de estos casos busca garantizar que los servidores públicos respeten la ley, especialmente cuando sus acciones afectan a sectores vulnerables de la sociedad.