México

Espinaca, el vegetal ligero que fortalece defensas y aporta vitalidad

Un alimento de hoja verde con alto valor nutricional, múltiples usos en la cocina y beneficios respaldados por instituciones especializadas

Guardar
La espinaca se reconoce como
La espinaca se reconoce como una verdura de alto valor nutritivo y bajo aporte calórico ideal para una dieta saludable. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La espinaca se ha consolidado como una de las verduras más valoradas dentro de una alimentación equilibrada. Su bajo aporte calórico y su alta concentración de nutrientes la convierten en una opción frecuente para quienes buscan cuidar su salud sin sacrificar energía ni sabor.

Este vegetal de hoja verde destaca por la combinación de vitaminas, minerales y compuestos bioactivos que actúan de manera conjunta en el organismo. Gracias a esta sinergia, su consumo regular se asocia con el fortalecimiento de las defensas, el apoyo a distintas funciones corporales y una sensación general de vitalidad.

La información que sustenta estos beneficios proviene de fuentes especializadas como El Poder del Consumidor y la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), instituciones que han documentado sus propiedades desde el enfoque nutricional y de salud pública.

Aporte nutricional y bajo contenido calórico

El consumo regular de espinaca
El consumo regular de espinaca fortalece las defensas y contribuye a la sensación de vitalidad, según la Secretaría de Agricultura. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con El Poder del Consumidor, la espinaca es considerada un alimento altamente saludable por su riqueza en vitaminas, minerales, fitoquímicos y compuestos bioactivos que favorecen un adecuado estado de salud. Entre sus principales nutrientes se encuentran las vitaminas A, C, E y K, así como yodo, magnesio, manganeso y diversos antioxidantes.

Esta organización señala que la espinaca aporta únicamente 23 calorías por cada 100 gramos, lo que la posiciona como una verdura de alto valor nutritivo con bajo aporte energético. Además, contiene fibra, fósforo, vitamina B1, vitamina B3, ácido pantoténico, selenio y ácidos grasos omega 3.

El mismo organismo advierte que la espinaca contiene ácido oxálico, por lo que su consumo debe ser moderado, ya que en exceso puede dificultar la absorción del hierro. Aun así, sus fitoquímicos y bioactivos contribuyen a prevenir el daño oxidativo celular.

Beneficios respaldados por la evidencia

La espinaca es fuente natural
La espinaca es fuente natural de fibra y antioxidantes que favorecen la salud cardiovascular y previenen el daño oxidativo celular. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según El Poder del Consumidor, el consumo de espinaca puede ser útil en el control de la diabetes, debido a que contiene ácido alfa-lipoico, un antioxidante que ayuda a reducir los niveles de glucosa, mejora la sensibilidad a la insulina y previene alteraciones provocadas por el estrés oxidativo.

Esta misma fuente indica que también es recomendable para personas con hipertensión, ya que su contenido de potasio contribuye a contrarrestar los efectos del sodio en el organismo. Asimismo, la presencia de vitamina K favorece el cuidado de la salud ósea.

Además, se menciona que la clorofila presente en la espinaca podría ayudar a bloquear los efectos de compuestos potencialmente dañinos que se generan cuando algunos alimentos se cocinan a altas temperaturas, lo que refuerza su valor preventivo dentro de la dieta.

Lo que destaca la Secretaría de Agricultura

La espinaca puede disfrutarse en
La espinaca puede disfrutarse en ensaladas, batidos, sopas y más, aprovechando sus beneficios y versatilidad en la cocina. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) coincide en que la espinaca es un alimento clave para reforzar el sistema inmunológico, gracias a su contenido de vitaminas A y C. Estas propiedades la convierten en un aliado natural para las defensas del cuerpo.

SADER también resalta que sus antioxidantes y fibra contribuyen a la salud cardiovascular, mientras que el calcio y el magnesio que aporta son esenciales para el fortalecimiento de huesos y músculos. A esto se suma su contenido de ácido fólico, que beneficia la salud cerebral y la hace especialmente recomendable durante el embarazo y la lactancia.

Finalmente, la dependencia federal subraya que la espinaca es baja en calorías y rica en agua, lo que la vuelve ideal para un estilo de vida saludable. Su aporte de hierro ayuda a combatir el cansancio y la anemia, y su versatilidad permite consumirla en batidos, ensaladas, sándwiches, cremas, sopas, rellenos, omelettes o tortitas, aprovechando sus beneficios en distintas preparaciones culinarias.

Temas Relacionados

EspinacaVegetalDefensasSaludNutriciónmexico-noticias

Más Noticias

Cuántos narcotraficantes ha entregado México a EEUU durante el gobierno de Sheinbaum

Las autoridades aseguraron que más de 90 criminales han sido enviados al país vecino

Cuántos narcotraficantes ha entregado México

Yanet García se sube al Trend de 2016 y presume su radical cambio físico: “La disciplina me lo ha dado todo”

“La Chica del Clima” sorprendió a sus seguidores de redes sociales con sus fotos de antaño

Yanet García se sube al

Estos son algunos de los 37 criminales que el gobierno de Sheinbaum entregó a EEUU

Algunos de los capos mexicanos que fueron llevados a Estados Unidos este martes, son identificados como líderes y operadores de cárteles de la droga mexicanos

Estos son algunos de los

Nueva entrega de narcos llega tras presión de EEUU para que sus militares combatan a cárteles en México

El secretario de Seguridad informó que 37 operadores fueron trasladados a seis ciudades de Estados Unidos

Nueva entrega de narcos llega

Detención del periodista Armando Castilla, uno de varios casos de acoso judicial a la libertad de prensa en México

El caso del director de Vanguardia MX se suma a más casos de acoso judicial en el país

Detención del periodista Armando Castilla,
MÁS NOTICIAS

NARCO

Cuántos narcotraficantes ha entregado México

Cuántos narcotraficantes ha entregado México a EEUU durante el gobierno de Sheinbaum

Estos son algunos de los 37 criminales que el gobierno de Sheinbaum entregó a EEUU

Nueva entrega de narcos llega tras presión de EEUU para que sus militares combatan a cárteles en México

México entrega a EEUU a 37 narcotraficantes, acuerdan “no solicitar la pena de muerte”

Jammers, los dispositivos utilizados por el crimen organizado para robar autos y cometer otros delitos en México

ENTRETENIMIENTO

Festival de Café y Chocolate

Festival de Café y Chocolate CDMX 2026: horario, lugar y precios de la edición por “Día de San Valentín”

“Los haters son nuestros fans”: Brenda y Mario Bezares se ríen de las críticas por ‘encerrarse’ en ‘¿Apostarías por mí?’

Trend 2016: ¿Qué telenovelas se veían ese año en las pantallas mexicanas?

¿A quién dedicó Ha*Ash la canción “El cielo te mandó para mí”? La respuesta que desató risas en redes

Yolanda Andrade presume su radical cambio de look y recibe halagos

DEPORTES

Olympique de Marsella vs Liverpool:

Olympique de Marsella vs Liverpool: cuándo y dónde ver el juego en México

Real Madrid vs Mónaco: a qué hora y dónde ver desde México al cuadro merengue en la Champions League

Inter vs Arsenal: a qué hora y dónde ver desde México el partido más esperado de la J7 en la Champions League

Tottenham vs Dortmund: a qué hora y dónde ver desde México el partido de la Jornada 7 en la Champions League

Mexicano limpia placa de Hugo Sánchez en el estadio del Atlético de Madrid tras encontrarla en malas condiciones | Video