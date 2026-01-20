Espinaca, el vegetal ligero que fortalece defensas y aporta vitalidad

La espinaca se reconoce como una verdura de alto valor nutritivo y bajo aporte calórico ideal para una dieta saludable. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La espinaca se ha consolidado como una de las verduras más valoradas dentro de una alimentación equilibrada. Su bajo aporte calórico y su alta concentración de nutrientes la convierten en una opción frecuente para quienes buscan cuidar su salud sin sacrificar energía ni sabor.

Este vegetal de hoja verde destaca por la combinación de vitaminas, minerales y compuestos bioactivos que actúan de manera conjunta en el organismo. Gracias a esta sinergia, su consumo regular se asocia con el fortalecimiento de las defensas, el apoyo a distintas funciones corporales y una sensación general de vitalidad.

La información que sustenta estos beneficios proviene de fuentes especializadas como El Poder del Consumidor y la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), instituciones que han documentado sus propiedades desde el enfoque nutricional y de salud pública.

Aporte nutricional y bajo contenido calórico

El consumo regular de espinaca fortalece las defensas y contribuye a la sensación de vitalidad, según la Secretaría de Agricultura. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con El Poder del Consumidor, la espinaca es considerada un alimento altamente saludable por su riqueza en vitaminas, minerales, fitoquímicos y compuestos bioactivos que favorecen un adecuado estado de salud. Entre sus principales nutrientes se encuentran las vitaminas A, C, E y K, así como yodo, magnesio, manganeso y diversos antioxidantes.

Esta organización señala que la espinaca aporta únicamente 23 calorías por cada 100 gramos, lo que la posiciona como una verdura de alto valor nutritivo con bajo aporte energético. Además, contiene fibra, fósforo, vitamina B1, vitamina B3, ácido pantoténico, selenio y ácidos grasos omega 3.

El mismo organismo advierte que la espinaca contiene ácido oxálico, por lo que su consumo debe ser moderado, ya que en exceso puede dificultar la absorción del hierro. Aun así, sus fitoquímicos y bioactivos contribuyen a prevenir el daño oxidativo celular.

Beneficios respaldados por la evidencia

La espinaca es fuente natural de fibra y antioxidantes que favorecen la salud cardiovascular y previenen el daño oxidativo celular. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según El Poder del Consumidor, el consumo de espinaca puede ser útil en el control de la diabetes, debido a que contiene ácido alfa-lipoico, un antioxidante que ayuda a reducir los niveles de glucosa, mejora la sensibilidad a la insulina y previene alteraciones provocadas por el estrés oxidativo.

Esta misma fuente indica que también es recomendable para personas con hipertensión, ya que su contenido de potasio contribuye a contrarrestar los efectos del sodio en el organismo. Asimismo, la presencia de vitamina K favorece el cuidado de la salud ósea.

Además, se menciona que la clorofila presente en la espinaca podría ayudar a bloquear los efectos de compuestos potencialmente dañinos que se generan cuando algunos alimentos se cocinan a altas temperaturas, lo que refuerza su valor preventivo dentro de la dieta.

Lo que destaca la Secretaría de Agricultura

La espinaca puede disfrutarse en ensaladas, batidos, sopas y más, aprovechando sus beneficios y versatilidad en la cocina. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) coincide en que la espinaca es un alimento clave para reforzar el sistema inmunológico, gracias a su contenido de vitaminas A y C. Estas propiedades la convierten en un aliado natural para las defensas del cuerpo.

SADER también resalta que sus antioxidantes y fibra contribuyen a la salud cardiovascular, mientras que el calcio y el magnesio que aporta son esenciales para el fortalecimiento de huesos y músculos. A esto se suma su contenido de ácido fólico, que beneficia la salud cerebral y la hace especialmente recomendable durante el embarazo y la lactancia.

Finalmente, la dependencia federal subraya que la espinaca es baja en calorías y rica en agua, lo que la vuelve ideal para un estilo de vida saludable. Su aporte de hierro ayuda a combatir el cansancio y la anemia, y su versatilidad permite consumirla en batidos, ensaladas, sándwiches, cremas, sopas, rellenos, omelettes o tortitas, aprovechando sus beneficios en distintas preparaciones culinarias.