Descubre cómo una bebida ancestral podría sumar a la salud digestiva y el aporte de nutrientes al empezar el día. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El caldo de colágeno, conocido también como caldo de huesos, ha ganado popularidad en los últimos años por sus posibles beneficios para la salud.

Es por ello que diversos estudios y expertos de instituciones como la Universidad de Harvard y Mayo Clinic han explorado sus propiedades nutricionales y su impacto en el bienestar general.

Consumir este caldo en ayunas se asocia con diveros efectos benéficos para la salud debido al aporte de proteínas y minerales esenciales, factores que han despertado el interés de quienes buscan mejorar su alimentación a través de prácticas sencillas y accesibles.

Usar este caldo para romper el ayuno puede ser una excelente manera de iniciar el día y absober de mejor manera los nutrientes que bridan sus beneficios, sobre los cuales aquí te contamos.

El caldo de colágeno ofrece minerales como calcio, magnesio y fósforo, fundamentales para mantener la salud ósea y el equilibrio mineral.(Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuáles son los beneficios de tomar caldo de colágeno en ayunas

Aporte de proteínas : El colágeno es una proteína que puede contribuir a la construcción y reparación de tejidos en el cuerpo, como la piel, músculos, huesos y articulaciones.

Salud digestiva : Contiene aminoácidos como la glicina y la glutamina, relacionados con la protección de la mucosa intestinal y el mejor funcionamiento digestivo.

Hidratación : Tomar este caldo aporta líquidos y electrolitos que favorecen la hidratación después del ayuno nocturno.

Sensación de saciedad : El caldo puede ayudar a reducir el apetito, lo que podría facilitar el control del peso.

Aporte de minerales : El caldo de huesos contiene minerales como calcio, magnesio y fósforo, importantes para la salud ósea.

Favorece la recuperación muscular: Los aminoácidos presentes pueden ayudar en la recuperación después de la actividad física.

Su consumo puede ser ideal para prevenir el desgaste articular y reducir el dolor en estas zonas.

Cómo y cuánto caldo de colágeno consumir de manera adecuada en ayunas para obtener sus beneficios

Para consumir caldo de colágeno en ayunas y aprovechar sus posibles beneficios, se recomienda seguir estas pautas:

¿Cómo tomarlo?

¿Cuánto consumir?

La inclusión del caldo de colágeno en la dieta debe hacerse de manera variada y equilibrada, sin reemplazar otras fuentes de nutrientes esenciales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El consumo excesivo no necesariamente aumenta los beneficios y puede generar molestias digestivas en algunas personas. La clave es la regularidad y la calidad del caldo.

Es importante mencionar que si tienes problemas renales, hipertensión o alguna condición médica debes consultar con un profesional de la salud antes de incluirlo regularmente en tu dieta.

Si usas suplementos de colágeno evita el consumo de caldo para prevenir un consumo excesivo que podría afectar los riñones.