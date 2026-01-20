México

Cuáles son los beneficios de tomar caldo de colágeno en ayunas

Expertos de la Universidad de Harvard y Mayo Clinic destacan las propiedades nutritivas de también llamado caldo de huesos y el efecto positivo que brinda el consumirlo por las mañanas

Guardar
Descubre cómo una bebida ancestral
Descubre cómo una bebida ancestral podría sumar a la salud digestiva y el aporte de nutrientes al empezar el día. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El caldo de colágeno, conocido también como caldo de huesos, ha ganado popularidad en los últimos años por sus posibles beneficios para la salud.

Es por ello que diversos estudios y expertos de instituciones como la Universidad de Harvard y Mayo Clinic han explorado sus propiedades nutricionales y su impacto en el bienestar general.

Consumir este caldo en ayunas se asocia con diveros efectos benéficos para la salud debido al aporte de proteínas y minerales esenciales, factores que han despertado el interés de quienes buscan mejorar su alimentación a través de prácticas sencillas y accesibles.

Usar este caldo para romper el ayuno puede ser una excelente manera de iniciar el día y absober de mejor manera los nutrientes que bridan sus beneficios, sobre los cuales aquí te contamos.

El caldo de colágeno ofrece
El caldo de colágeno ofrece minerales como calcio, magnesio y fósforo, fundamentales para mantener la salud ósea y el equilibrio mineral.(Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuáles son los beneficios de tomar caldo de colágeno en ayunas

El caldo de colágeno, también conocido como caldo de huesos, se ha popularizado por sus posibles beneficios para la salud, especialmente cuando se consume en ayunas. Entre los beneficios que suelen mencionarse se encuentran:

  • Aporte de proteínas: El colágeno es una proteína que puede contribuir a la construcción y reparación de tejidos en el cuerpo, como la piel, músculos, huesos y articulaciones.
  • Salud digestiva: Contiene aminoácidos como la glicina y la glutamina, relacionados con la protección de la mucosa intestinal y el mejor funcionamiento digestivo.
  • Hidratación: Tomar este caldo aporta líquidos y electrolitos que favorecen la hidratación después del ayuno nocturno.
  • Sensación de saciedad: El caldo puede ayudar a reducir el apetito, lo que podría facilitar el control del peso.
  • Aporte de minerales: El caldo de huesos contiene minerales como calcio, magnesio y fósforo, importantes para la salud ósea.
  • Favorece la recuperación muscular: Los aminoácidos presentes pueden ayudar en la recuperación después de la actividad física.
Su consumo puede ser ideal
Su consumo puede ser ideal para prevenir el desgaste articular y reducir el dolor en estas zonas.

Cómo y cuánto caldo de colágeno consumir de manera adecuada en ayunas para obtener sus beneficios

Para consumir caldo de colágeno en ayunas y aprovechar sus posibles beneficios, se recomienda seguir estas pautas:

¿Cómo tomarlo?

¿Cuánto consumir?

La inclusión del caldo de
La inclusión del caldo de colágeno en la dieta debe hacerse de manera variada y equilibrada, sin reemplazar otras fuentes de nutrientes esenciales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El consumo excesivo no necesariamente aumenta los beneficios y puede generar molestias digestivas en algunas personas. La clave es la regularidad y la calidad del caldo.

Es importante mencionar que si tienes problemas renales, hipertensión o alguna condición médica debes consultar con un profesional de la salud antes de incluirlo regularmente en tu dieta.

Si usas suplementos de colágeno evita el consumo de caldo para prevenir un consumo excesivo que podría afectar los riñones.

Temas Relacionados

colágenocaldo de huesosnutriciónsaludbienestarmexico-noticias

Más Noticias

Debate en la Suprema Corte: Lenia Batres enfrenta a ministros por párrafo sobre cosa juzgada

Siete integrantes del Pleno se opusieron a la inclusión del apartado 52 en el proyecto presentado por la ministra ponente al considerarlo innecesario

Debate en la Suprema Corte:

Manifestaciones, accidentes y bloqueos en CDMX y Edomex hoy 19 de enero: tránsito lento en San Antonio Abad por obras

Sigue las últimas actualizaciones del tránsito en las principales calles y avenidas del Valle de México

Manifestaciones, accidentes y bloqueos en

Presidenta de la Cámara de Diputados invita a José Woldenberg, expresidente del IFE, para hablar de la reforma electoral

El anuncio de Kenia López Rabadán busca integrar voces especializadas en la discusión de los cambios legales relacionados con procesos comiciales

Presidenta de la Cámara de

Detienen en Guerrero a Jesús “N”, miembro del Cártel Independiente de Acapulco, por la muerte de tres personas

El Gabinete de Seguridad identificó al sujeto como integrante del CIDA

Detienen en Guerrero a Jesús

Este es el mejor Pueblo Mágico de Hidalgo para comer enchiladas, según la Inteligencia Artificial

Los viajeros que deseen probar gastronomía mexicana pueden acudir a este sitio

Este es el mejor Pueblo
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detienen en Guerrero a Jesús

Detienen en Guerrero a Jesús “N”, miembro del Cártel Independiente de Acapulco, por la muerte de tres personas

Aseguran más de 50 mil litros de huachicol y ocho vehículos en Veracruz

“El Cuini” del CJNG pide aplazar, por segunda ocasión, su audiencia en EEUU

Procesan a “El Chito”, objetivo criminal implicado en ataque contra agentes de seguridad en Sonora

Operativos contra el narcomenudeo en Veracruz dejan como saldo 26 personas detenidas

ENTRETENIMIENTO

Pese a críticas por su

Pese a críticas por su desempeño, Adal Ramones confirma que estará en La Granja VIP 2 y dio fecha de estreno

31 Minutos llega al Auditorio Nacional: fecha y preventa para Radio Guaripolo II

Luis Carlos Origel comparte primeras fotos junto a Andrea Legarreta tras hacer público el romance de ‘Hoy’

Gloria Trevi sufrió parálisis facial tras fuerte impresión: “La sangre se me disparó”

Las mejores melodías para escuchar en Apple México en cualquier momento y lugar

DEPORTES

Tottenham vs Dortmund: a qué

Tottenham vs Dortmund: a qué hora y dónde ver desde México el partido de la Jornada 7 en la Champions League

Inter vs Arsenal: a qué hora y dónde ver desde México el partido más esperado de la J7 en la Champions League

Crisis en América, suman tres partidos sin anotar gol en el comienzo del Clausura 2026

Real Madrid vs Mónaco: a qué hora y dónde ver desde México al cuadro merengue en la Champions League

Jornada 4 Liga Mx Femenil: cuándo y dónde ver cada uno de los juegos