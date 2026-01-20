Cazzu le da “like” a foto en bikini de Majo Aguilar y reviven rumores de rivalidad con Ángela Aguilar

La interacción entre las cantantes puso en el ojo la relación entre Majo y Ángela Aguilar.

Un “me gusta” de la cantante argentina Cazzu en una fotografía publicada por Majo Aguilar en Instagram ha generado controversia en redes sociales, donde usuarios interpretaron la interacción como posibles indirectas a Ángela Aguilar, en un contexto marcado por la presunta rivalidad entre las primas del clan, así como el vínculo con Christian Nodal.

En la publicación realizada el domingo, Majo Aguilar compartió con sus fans una serie de tres fotografías captadas en una playa, en las que aparece de espaldas y con actitud relajada. La intérprete mexicana no añadió mensaje ni ubicación, solo algunos emojis.

La publicación atrajo miles de interacciones en pocas horas, incluyendo comentarios de figuras públicas como Mariana Seoane y un muy inesperado “like” de Cazzu, expareja de Christian Nodal, el ahora esposo de la prima de Majo Aguilar.

El like de Cazzu en el post de Majo Aguilar. (Captura de pantalla)

El gesto de Cazzu fue rápidamente detectado por usuarios, quienes replicaron capturas de pantalla y dejaron comentarios sobre la posible intención detrás de la reacción.

En redes apuntan indirectas a Ángela Aguilar

Uno de los puntos destacados por los internautas fue que interpretaron la publicación de Majo Aguilar en bikini como una respuesta a los rumores que han rodeado a Ángela Aguilar, a quien en el pasado señalaron de usar rellenos o esponjas para resaltar su figura.

Por otro lado, internautas también interpretaron la interacción entre Majo Aguilar y Cazzu como una posible muestra de cercanía y apoyo, sugiriendo que ambas artistas mantienen una buena relación. Esta percepción surgió en contraste con los señalamientos recurrentes sobre un distanciamiento entre Majo y Ángela Aguilar, alimentando la idea de una rivalidad familiar. Cabe apuntar que Majo también se lleva bien con Belinda, otra ex de Nodal.

Ambas cantantes se siguen en Instagram. (Capturas de pantalla)

Y es que no sólo fue el like, pues los usuarios se dieron cuenta de que Majo Aguilar y Cazzu se siguen en Instagram, lo que ha llamado la atención en medio de las controversias que envuelven a los Aguilar, Nodal y Cazzu.

Los Premios Lo Nuestro 2026, que tendrá lugar el 19 de febrero en Miami, podrían reunir en un mismo recinto a Christian Nodal, Ángela Aguilar, Cazzu, Belinda y también a Majo Aguilar, ya que todos figuran entre los nominados de este año.

Reacción de los internautas

Estas fueron algunas de las reacciones de los internautas ante la publicación de Majo Aguilar y la interacción de Cazzu:

“Y sin esponjas”

“Yo solo vine a ver que ya se siguen Cazzu y ella”

“Cazzu le dio me gusta”

“Cazzu y Majo, hace falta una rolita”

“Esas sí son naturales, no son esponjas”

“La que sí tiene talento”

“La verdadera heredera de Flor Silvestre”

“La Aguilar que sí queremos y tiene talento”

“A ver @angela aguilar sin tus esponjas, sin autotune”

“Que no la vea @nodal porque va a salir con que amor a primera vista”

“Al rato la pelona se toma una foto igual, porque para figurar, no más ella”

“La que tiene talento y no tiene esponjas, ¡qué hermosa!”

“Ella no tiene necesidad de usar esponjas”

Rivalidad y distanciamiento familiar

Majo Aguilar y Ángela Aguilar. Crédito: Cuartoscuro

La interacción de Cazzu con Majo Aguilar reavivó el debate sobre la supuesta rivalidad entre Majo y Ángela Aguilar, descendientes directas de Antonio Aguilar y Flor Silvestre.

En declaraciones anteriores, Ángela Aguilar negó la existencia de una enemistad con su prima. En una entrevista, recordó: “Como mujeres, específicamente en México, les encanta el drama y les encanta meterte en competencia con otra... ¿por qué no le hacemos eso a los hombres? Mi hermano Leonardo canta la misma música que mi esposo, ¿por qué ahí no les hacen un drama? Es muy injusto para las mujeres”.

También mencionó que durante la infancia compartieron celebraciones familiares y tenía una relación cercana con Majo.

Por otro lado, Majo Aguilar confirmó un distanciamiento con Ángela y con su tío Pepe Aguilar. “Desde chiquitas estábamos muy unidas. En este momento, es otra la historia. La verdad es que ya no somos tan cercanas, porque así se ha dado la vida. Yo deseo que ella sea muy feliz y que tenga una vida llena de alegrías y de realizaciones porque me acuerdo de ella como una bebita chiquita”, afirmó la cantante.

Tras la boda de Ángela Aguilar y Christian Nodal, surgió otra controversia cuando Majo declaró que, si algún día se casa, invitará a toda su familia, una frase que algunos interpretaron como un mensaje indirecto hacia su prima, pues ella no fue invitada.