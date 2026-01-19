México

¿Debo vacunarme contra el sarampión si ya tuve la enfermedad?

En México se reportan más de 4 mil casos en Chihuahua de acuerdo con el informe diario

Los especialistas afirman que quienes ya tuvieron sarampión desarrollan inmunidad de por vida contra el virus

Ante el brote de sarampión en México, muchas personas quieren saber si es necesario vacunarse a pesar de haberse contagiado en algún punto de la vida.

Al haberse enfermado y curado de sarampión, normalmente se desarrolla inmunidad de por vida frente al virus.

La mayoría de los especialistas y organismos sanitarios, como los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), no recomiendan vacunarse contra el sarampión si tienes un diagnóstico confirmado por laboratorio o por un médico de haber padecido la enfermedad.

La vacunación está recomendada para adultos y niños sin inmunidad comprobada, especialmente durante brotes de sarampión o antes de viajar

Sin embargo, el sarampión puede causar lo que se conoce como “amnesia inmune”, un fenómeno en el que el virus elimina parte de la memoria inmunológica, con lo cual podrías quedar más expuesto a otras infecciones durante meses o años tras la recuperación, pero no vuelves a enfermar de sarampión.

La vacuna contra el sarampión utiliza un virus atenuado para provocar la misma respuesta, pero de manera controlada y sin producir los síntomas graves de la infección natural.

Vacunar a alguien que ya tuvo sarampión no aporta un beneficio adicional porque su sistema inmunológico ya desarrolló la protección necesaria.

Quiénes no deben vacunarse contra el sarampión

No se recomienda la vacuna triple viral (SRP/MMR) en personas con inmunodeficiencias, embarazadas o bajo tratamiento inmunosupresor
  • Personas con inmunodeficiencias, mujeres embarazadas o quienes estén recibiendo ciertos tratamientos inmunosupresores no deben recibir la vacuna triple viral (MMR).
  • Si ya tienes inmunidad comprobada, vacunar no genera un beneficio adicional.

¿Por qué el sarampión sólo da una vez en la vida?

La explicación científica se basa en la respuesta inmunológica del cuerpo. Cuando una persona contrae el sarampión, su sistema inmunitario reconoce el virus y produce anticuerpos específicos para combatirlo.

Además, se generan células de memoria inmunológica que “recuerdan” cómo atacar el virus en caso de una exposición futura.

Esta memoria inmunitaria suele durar toda la vida.

La memoria inmunológica, formada tras el sarampión, evita futuras infecciones y sustenta la inmunidad permanente

Por este motivo, si alguien ya tuvo sarampión, su sistema inmunológico está preparado para responder rápidamente ante una nueva infección, impidiendo que el virus cause enfermedad de nuevo.

¿Qué hacer si no estoy seguro de haber tenido sarampión?

Si no recuerdas haber tenido sarampión, los especialistas recomiendan evaluar tu situación individualmente.

Estas son las recomendaciones principales:

Si existe duda sobre haber tenido sarampión, los especialistas sugieren consultar antecedentes médicos y considerar la vacunación
  • Consultar antecedentes médicos: Si cuentas con registros médicos o familiares sobre haber padecido sarampión, revisa esa información. Un diagnóstico confirmado por un médico o laboratorio es clave para tomar decisiones.
  • Vacunación en caso de duda: Si no tienes certeza ni documentación sobre haber tenido la enfermedad o no sabes si recibiste la vacuna triple viral (SRP/MMR), los organismos de salud como la Organización Mundial de la Salud (OMS) y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) sugieren aplicarse la vacuna. No existe riesgo importante en vacunarse si ya se tuvo la enfermedad o si ya se recibió antes la vacuna.
  • Prueba de anticuerpos: En algunos casos, los médicos pueden solicitar una prueba de sangre para buscar anticuerpos contra el sarampión. Si el resultado muestra inmunidad, no es necesario vacunarse. Sin embargo, esta práctica no suele ser rutinaria.
  • Vacunación recomendada: Se aconseja la vacunación para adultos y niños sin evidencia de inmunidad, especialmente en contextos de brotes o viajes a zonas donde circula el virus.

