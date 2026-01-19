Gloria Trevi se defiende de quienes la llaman “asesina y pederasta” y se burlan diciendo que “trata”

Gloria Trevi enfrenta nuevas demandas legales en Estados Unidos mientras continúa su exitosa gira musical (Especial)

Mientras Gloria Trevi avanza con su gira y mantiene firme el respaldo de sus seguidores, la cantante enfrenta el impacto de acusaciones relacionadas con su pasado judicial, al tiempo que aguarda resoluciones legales en Estados Unidos.

Parte de este proceso incluye dos frentes: una demanda que interpuso contra TV Azteca y Pati Chapoy en Texas, así como otra demanda que impulsaron en su contra algunas mujeres que integraron el entorno de Sergio Andrade, según detalló Trevi durante una entrevista para el pódcast ChingonaMente El Podcast, conducido por Adriana Gallardo.

Gloria recalca que fue completamente absuelta

En el tramo más reciente de esta exposición pública, la artista declaró que su bioserie nunca estuvo destinada a limpiar su reputación, subrayando:

“Para nada lavé mi imagen. Mi caso de Chihuahua del que salí absuelta, yo renuncié a mis pruebas de inocencia, porque el caso se podría atrasar 3 años, mínimo. Cuando salí absuelta, yo pensaba que mínimo me iban a dejar un delito ‘para taparle el ojo al macho’ de la cosa tan ridícula que había sucedido. Pero fui absuelta completamente, en la Suprema Corte de Justicia revisaron todo el expediente, y volvimos a salir absueltas”.

La cantante demanda a TV Azteca y Pati Chapoy en Texas en medio de acusaciones del entorno de Sergio Andrade (Foto AP/Claudia Rosel)

La cantante señaló también que, por razones legales, no puede profundizar en algunos detalles de los litigios en curso en Texas, y responsabilizó a una “televisora” de haber influido ante las autoridades para su encarcelamiento:

“Me atacaba una televisora y presionó a las autoridades para que me metieran a la cárcel. A lo que hacía ese tipo no le pusieron su nombre, ponían ‘Trevi-Andrade’, el Trevi por delante”.

“Pero no existían pruebas en mi contra”, reiteró Gloria Trevi, enfatizando la resolución de la Suprema Corte de Justicia al respecto.

Relató además que, aunque durante el proceso judicial en Chihuahua renunció a pruebas que acreditaban su inocencia para acelerar el trámite, enfrentó un entorno lleno de rumores sobre corrupción y trato desigual.

“Han hablado mucho de que si hubo corrupción en mi caso, y sí la hubo, para meterme a mí en la cárcel”, afirmó.

Gloria Trevi afirma que su bioserie no buscó limpiar su imagen tras ser absuelta por la Suprema Corte de Justicia (Foto: Televisa)

Gloria Trevi “trata” de contestar a sus detractores

En redes sociales, la controversia persiste. La cantante ha enfrentado comentarios donde la acusan, en tono de burla, de estar involucrada en la “trata” de personas.

Frente a estos ataques, Trevi fue categórica: “Y a los que me dicen que ‘trato’... No, señores, yo no trato. ¡Yo trabajo, me la parto y me levanto! ¡No trato!”.

Sobre los señalamientos de quienes la tildan de “asesina” y “pederasta”, la cantante expresó compasión hacia quienes difunden estas afirmaciones:

“A los que me han llamado asesina, pederasta, cosas así tremendas, pues me da lástima porque es gente que está diciendo y repitiendo mentiras, mentiras, cosas que aparte no fueron y no les constan”.

Gloria Trevi rechaza categóricamente las acusaciones de trata de personas y responde a ataques en redes sociales (EFE/ Fernando Alvarado)

Gloria Trevi también abordó su proceso interno de sanación, haciendo referencia al perdón hacia figuras clave en su historia como Sergio Andrade y Pati Chapoy.

“El otro día me preguntaron si ya había perdonado a Sergio Andrade o Pati Chapoy... Ha sido un trabajo de tiempo, de estar hablando, sí he logrado perdonar. Hay gente que critica, ‘¿cómo perdonaste al que te hizo tantas cosas?’... Para poderme reencontrar con mi hija, y por mí, tengo que perdonar”.

Matizó esta evolución emocional con una advertencia sobre los límites de la tolerancia: “Si a mí unas personas me atacan pongo la otra mejilla, pero ya se acabaron las mejillas y llega el momento en el que me voy a defender, y hasta donde quieran llegar, es hasta donde me voy a defender, no voy a atacar más”.