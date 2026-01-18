En centro de distribución de drogas: arrestan a presunto integrante de “Los Tanzanios” en CDMX

Foto: SSC-CDMX

Un cateo realizado en la colonia Agrícola Oriental, en la alcaldía Iztacalco de la Ciudad de México, culminó en la detención de Juan Carlos “R”, presunto integrante del grupo delictivo “Los Tanzanios”.

La intervención se efectuó derivado de trabajos de investigación y campo, en coordinación con instancias del Gabinete de Seguridad, tras recibir una denuncia anónima.

El reporte alertó a las autoridades sobre actividades sospechosas en un predio localizado en la calle Oriente 259, que probablemente era utilizado para el almacenamiento y embalaje de drogas.

Tras recabar pruebas y técnicas de inteligencia, se obtuvo una orden de cateo, el cual fue ejecutado por autoridades capitalinas, en coordinación con el Ejército Mexicano y las Fuerzas Armadas este sábado 17 de enero.

Sujeto estaría encargado de cuidar el domicilio

Durante la inspección, los agentes aseguraron los siguientes objetos:

143 bolsas herméticas con una sustancia similar a la cocaína

139 dosis de vegetal verde y seco parecido a la marihuana

3 cartuchos útiles para arma de fuego

Una báscula gramera.

En tanto, el inmueble quedó sellado y bajo resguardo policial.

De acuerdo con información obtenida por Infobae México, el sujeto, identificado como Juan Carlos “N”, era el encargado de custodiar el predio, así como de supervisar el embalaje de la droga.

El sitio era empleado para empaquetar las dosis y distribuirla a narcomenudistas para su venta en calles de la alcaldía Iztacalco.

Cabe señalar que Juan Manuel “N”, conocido como “El Chuki” o “El Chacal”, presunto líder de “Los Tanzanios”, fue detenido el 19 de septiembre de 2025 en la colonia Doctores de la alcaldía Cuauhtémoc.

El sujeto contaba con tres ingresos al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México: uno en 1997 por robo, en 2005 por robo agravado calificado y en 2024 por delitos contra la salud, así como posesión de cartuchos de uso exclusivo del Ejército Mexicano.

Capturan a “La Mane”, líder de una facción de La Unión Tepito

Esta detención se suma a la realizada el viernes 16 de enero, en el que fue arrestada Manuela Eunice “N”, alias “La Mane”, durante la ejecución de un cateo en alcaldías de la Ciudad de México.

En la acción, ejecutada por las autoridades en un domicilio ubicado en la calle Sur 105 de la alcaldía Venustiano Carranza, los elementos de seguridad localizaron lo siguiente:

2 armas de fuego

600 dosis de posible cocaína

103 dosis de presunta marihuana

2 kilogramos a granel del mismo vegetal

Equipo telefónico

Un mono araña que permanecía en malas condiciones dentro de una jaula.

De acuerdo con datos obtenidos por Infobae México, “La Mane” tiene 34 años y es expareja de Andrés Felipe García Munera, alias “Coloncho”.

Ambos son identificados por las autoridades por su presunta implicación en delitos como venta y distribución de droga, homicidio, robo y extorsión.

Además de “La Mane”, fue detenida una mujer de 57 años de edad y un sujeto de 23.

En la segunda acción, ejecutada en un domicilio de la calzada de La Viga, colonia La Esperanza de la alcaldía Cuauhtémoc, fueron detenidos dos hombres de 30 y 36 años de edad, a quienes les aseguraron 200 dosis de posible cocaína y 25 dosis de probable marihuana.

Los datos obtenidos por esta casa editorial refieren que entre los detenidos están Guillermo “N”, con antecedentes delictivos en 2009, 2018 y 2021 por delitos contra la salud, extorsión y robo agravado.

Además, fueron arrestados María Marisol “N” (de 57 años), Daniel “N” (21 años) y Gastón “N” (42 años), identificados como colaboradores directos de “La Mane”.