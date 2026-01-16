Capturan a “La Mane”, líder de una facción de La Unión Tepito en CDMX

Las detenciones se realizaron luego de dos cateos en las alcaldías Cuauhtémoc y Venustiano Carranza. Foto: Jesús Aviles / Infobae México

Manuela Eunice “N”, alias “La Mane”, fue detenida cuando policías capitalinos ejecutaban una orden de cateo en dos alcaldías de la Ciudad de México.

Las acciones se realizaron derivados de trabajos de investigación y campo tras reportes de posibles puntos de venta de droga en las colonias Aeronáutica Militar y Esperanza, ubicadas en la alcaldía Venustiano Carranza y Cuauhtémoc, respectivamente.

“La Mane”, de 34 años de edad, fue capturada en un domicilio ubicado en la calle Sur 105 de la colonia Aeronáutica Militar, donde también localizaron a una mujer de 57 años de edad y a un sujeto de 23.

Un mono araña fue localizado en el domicilio

Manuela Eunice "N" es identificada como presunta líder de una facción de la organización criminal, dedicada principalmente a la extorsión. Crédito: SSC-CDMX

Luego de recopilar datos de prueba, elementos de la Secretaría de Marina (Semar), Guardia Nacional (GN), así como agentes de la Fiscalía de Ciudad de México (FGJCDMX) y policías capitalinos desplegaron un operativo en ambas alcaldías.

La primera acción se realizó en Venustiano Carranza, donde ambas mujeres y el hombre fueron detenidas y se aseguraron diversos objetos del delito.

En el sitio fueron aseguradas dos armas de fuego, una larga y otra corta; así como 600 dosis de posible cocaína, 103 dosis de aparente marihuana, alrededor de dos kilogramos a granel del mismo vegetal, equipo telefónico y un mono araña.

Foto: SSC-CDMX

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, el mono se mantenía cautivo y en malas condiciones dentro de la jaula.

La segunda acción se ejecutó en un inmueble ubicado en la calzada de La Viga, en la colonia La Esperanza, alcaldía Cuauhtémoc.

En el sitio se logró la detención de dos hombres de 30 y 26 años de edad, a quienes les aseguraron 200 dosis de posible cocaína, 25 dosis de probable marihuana y 3 cigarros elaborados con este vegetal.

Foto: SSC-CDMX

Datos obtenidos por Infobae México refieren que Manuela Eunice “N”, alias “La Mane”, es identificada por las autoridades como líder de una facción de La Unión Tepito.

Además, la mujer es expareja sentimental de Andrés Felipe García Munera, alias “Coloncho”, dedicados a la venta y distribución de droga, homicidio, robo y extorsión.

Por su parte, uno de los hombres detenidos junto a ella fueron identificadas como Guillermo “N”, quien cuenta con antecedentes delictivos de los años 2009, 2018 y 2021 por delitos contra la salud, extorsión y robo agravado.

También fueron capturados María Marisol “N”, de 57 años de edad; Daniel “N”, de 21 años y Gastón “N”, de 42, quienes son señalados como colaboradores directos de “La Mane”.

Foto: SSC-CDMX

Los cinco detenidos fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, junto con los objetos asegurados, para que se defina su situación jurídica y se continúe con las investigaciones.

En tanto, los inmuebles quedaron sellados y se encuentran bajo resguardo policial mientras se realizan las indagatorias.