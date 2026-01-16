México

Capturan a “La Mane”, líder de una facción de La Unión Tepito en CDMX

La mujer fue detenida junto a cuatro de sus presuntos colaboradores

Guardar
Las detenciones se realizaron luego
Las detenciones se realizaron luego de dos cateos en las alcaldías Cuauhtémoc y Venustiano Carranza. Foto: Jesús Aviles / Infobae México

Manuela Eunice “N”, alias “La Mane”, fue detenida cuando policías capitalinos ejecutaban una orden de cateo en dos alcaldías de la Ciudad de México.

Las acciones se realizaron derivados de trabajos de investigación y campo tras reportes de posibles puntos de venta de droga en las colonias Aeronáutica Militar y Esperanza, ubicadas en la alcaldía Venustiano Carranza y Cuauhtémoc, respectivamente.

La Mane”, de 34 años de edad, fue capturada en un domicilio ubicado en la calle Sur 105 de la colonia Aeronáutica Militar, donde también localizaron a una mujer de 57 años de edad y a un sujeto de 23.

Un mono araña fue localizado en el domicilio

Manuela Eunice "N" es identificada como presunta líder de una facción de la organización criminal, dedicada principalmente a la extorsión. Crédito: SSC-CDMX

Luego de recopilar datos de prueba, elementos de la Secretaría de Marina (Semar), Guardia Nacional (GN), así como agentes de la Fiscalía de Ciudad de México (FGJCDMX) y policías capitalinos desplegaron un operativo en ambas alcaldías.

La primera acción se realizó en Venustiano Carranza, donde ambas mujeres y el hombre fueron detenidas y se aseguraron diversos objetos del delito.

En el sitio fueron aseguradas dos armas de fuego, una larga y otra corta; así como 600 dosis de posible cocaína, 103 dosis de aparente marihuana, alrededor de dos kilogramos a granel del mismo vegetal, equipo telefónico y un mono araña.

Foto: SSC-CDMX
Foto: SSC-CDMX

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, el mono se mantenía cautivo y en malas condiciones dentro de la jaula.

La segunda acción se ejecutó en un inmueble ubicado en la calzada de La Viga, en la colonia La Esperanza, alcaldía Cuauhtémoc.

En el sitio se logró la detención de dos hombres de 30 y 26 años de edad, a quienes les aseguraron 200 dosis de posible cocaína, 25 dosis de probable marihuana y 3 cigarros elaborados con este vegetal.

Foto: SSC-CDMX
Foto: SSC-CDMX

Datos obtenidos por Infobae México refieren que Manuela Eunice “N”, alias “La Mane”, es identificada por las autoridades como líder de una facción de La Unión Tepito.

Además, la mujer es expareja sentimental de Andrés Felipe García Munera, alias “Coloncho”, dedicados a la venta y distribución de droga, homicidio, robo y extorsión.

Por su parte, uno de los hombres detenidos junto a ella fueron identificadas como Guillermo “N”, quien cuenta con antecedentes delictivos de los años 2009, 2018 y 2021 por delitos contra la salud, extorsión y robo agravado.

También fueron capturados María Marisol “N”, de 57 años de edad; Daniel “N”, de 21 años y Gastón “N”, de 42, quienes son señalados como colaboradores directos de “La Mane”.

Foto: SSC-CDMX
Foto: SSC-CDMX

Los cinco detenidos fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, junto con los objetos asegurados, para que se defina su situación jurídica y se continúe con las investigaciones.

En tanto, los inmuebles quedaron sellados y se encuentran bajo resguardo policial mientras se realizan las indagatorias.

Temas Relacionados

La Unión TepitoLa ManeExtorsiónHomicidioRoboCDMXNarco en MéxicoNarcotráfico en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

El mayor órgano de Latinoamérica volverá a sonar en el Auditorio Nacional

Tras una restauración, el Órgano Monumental del Auditorio Nacional se escuchará de nuevo en un concierto el 1 de marzo

El mayor órgano de Latinoamérica

¿Listos para decir “sí, acepto”? Neza celebra el amor con bodas y regalos, te décimos en qué consiste

Nezahualcóyotl busca que las parejas del municipio regularicen su situación civil en el mes de febrero

¿Listos para decir “sí, acepto”?

Tigres vs Toluca: dónde y a qué hora ver todos los partidos de la jornada 3 de la Liga MX

Con cuatro encuentros transmitidos por televisión abierta, millones de aficionados disfrutarán de la emoción futbolera este fin de semana

Tigres vs Toluca: dónde y

El frente frío número 29 dejará fuertes heladas en estas regiones de México

Las bajas temperaturas marcarán el clima de este día y del fin de semana

El frente frío número 29

¿En dónde se respira el peor oxígeno en CDMX y zona conurbada? Aquí el reporte

Distintos tipos de contaminantes se encuentran en el ambiente, muchos de ellos los respiramos, es por eso que las autoridades de la CDMX advierten sobre la condición del oxígeno en la capital del país y la zona conurbada

¿En dónde se respira el
MÁS NOTICIAS

NARCO

Policía del año en Mexicali

Policía del año en Mexicali es acusado de desaparición forzada y de escoltar a El Pitufo, líder de Los Rusos del Cártel de Sinaloa

Estrategia nacional contra la extorsión reduce 38% este delito en el Edomex: más de 800 detenidos

Del Cártel de Nuevo Imperio a Los Beltrán Leyva: las detenciones más destacadas que presentó Harfuch en Edomex

Harfuch niega expansión del Tren de Aragua en México, revela alianza con grupos delictivos de CDMX

Confirman hallazgo de C4 apócrifo en Ecatepec, han inhabilitado 700 “cámaras parásito” en Edomex

ENTRETENIMIENTO

Este es el top 10

Este es el top 10 de series en Prime Video México para disfrutar acompañado

Las mejores series de Netflix México para ver hoy mismo

Majo Aguilar desata rumores de un nuevo romance a casi un año de terminar su relación con Gil Cerezo

Anuncian conciertos de Julieta Venegas en México: sedes, preventas, ventas y más

Exatlón México: quién gana el Juego de la Salvación hoy 16 de enero

DEPORTES

Tigres vs Toluca: dónde y

Tigres vs Toluca: dónde y a qué hora ver todos los partidos de la jornada 3 de la Liga MX

Ricochet defiende su título en la Arena México y lanza advertencia a Titán

Pachuca vs América: ¿dónde y cuándo ver en vivo el partido de la Jornada 3 del Clausura 2026?

Checo Pérez corre por primera vez el monoplaza de Cadillac en la Fórmula 1

Carlos Salcido exhibe que Miguel Herrera lo culpó por la eliminación del Mundial de Brasil 2014