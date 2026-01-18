Asesinan a comandante de la policía de Juchique de Ferrer, Veracruz

(Facebook/Juan González)

La noche del 17 de enero fue asesinado Emigdio Galán Gutiérrez, quien se desempeñaba como comandante de la policía municipal de Juchique de Ferrer, Veracruz.

Juan González Gumecindo, quien se desempeña como presidente municipal de la entidad, confirmó la muerte del hombre mencionado.

“Expreso mis más sinceras condolencias, en estos momentos tan sensibles a la familia Galán, y elevo una oración por su eterno descanso y por el consuelo de sus seres queridos. Descanse en paz don Emigdio“, se puede leer en la publicación del funcionario.

Los primeros informes señalan que Galán Gutiérrez fue atacado en su domicilio, un rancho en la localidad de Xihuatlán, sitio al que acudieron sujetos armados.

Informes de la prensa sean que el hombre atacado a balazos llevaba 15 días en el cargo.

“El personal docente y alumnos del telebachillerato Xihuitlan se une a la pena que embarga a nuestra alumna Jehieli Gissell Gonzalez , por el fallecimiento de su papá don Emigdio Galan Gutierrez [sic]. Quien era presidente de la sociedad de padres de familia de nuestra institución educativa“, es parte del mensaje compartido por Yadira Armenta Pozos en su cuenta de Facebook.

Hasta el momento la Fiscalía General del Estado (FGE) no ha informado detalles al respecto del asesinato de Emigdio Galán Gutiérrez. No han sido reportadas personas detenidas por el ataque.

INFORMACIÓN EN DESARROLLO...