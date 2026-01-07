México

Asesinaron a más de 340 policías en México durante 2025: estos son los cinco estados con más agentes muertos

“Las cifras muestran que prácticamente un policía es asesinado en nuestro país cada día”, destaca la organización Causa en Común

Agentes de seguridad durante operativos
Agentes de seguridad durante operativos en Sinaloa (Imagen ilustrativa/Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal Culiacán)

Causa en Común, la organización dedicada a la defensoría de derechos humanos y de libertades, realizó un conteo sobre los elementos policiacos asesinados durante el 2025 en las diferentes entidades del país.

Los registros de la organización mencionada indican que cinco entidades concentran el mayor número de asesinatos de policías. Según los datos expuestos por la organización, los uniformados asesinados en México son al menos 348.

“Las cifras de asesinatos de policías muestran que prácticamente un policía es asesinado en nuestro país cada día”, es parte del informe compartido el 6 de enero.

Cinco estados con el mayor número de policías asesinados

Causa en Común detalla que Sinaloa es el estado en donde fueron asesinados más uniformados durante el año pasado. En la entidad gobernado por Rubén Rocha Moya fueron asesinados 48 uniformados.

(Causa en Común)
(Causa en Común)

Cabe destacar que en Sinaloa ha continuado la violencia tras el secuestro y entrega a Estados Unidos de Ismael El Mayo Zambada, acciones que derivaron en una pugna entre facciones al interior del Cártel de Sinaloa

Mientras que en Guerrero fueron asesinados 39 elementos de la policía. Apenas el pasado 18 de octubre fue registrado un ataque armado en contra de elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) en el municipio de Acapulco y el cual dejó como resultado un agresor asesinado y tres agentes heridos.

Cifras similares son las de Guanajuato y Michoacán, entidades en las que mataron a 36 y 34 policías, respectivamente, según los registros de la organización.

El 31 de octubre pasado elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE), adscritos al Grupo Interinstitucional Especializado Contra el Robo a Transporte (GIERT), fueron atacados a balazos por sujetos armados en el municipio de Apaseo el Grande.

De manera más reciente, en el municipio de Tocumbo, Michoacán, agentes de la Policía Municipal fueron víctimas de un ataque armado que dejó como saldo un oficial muerto y otro herido. Hechos registrados a inicios de 2026.

Los elementos municipales fueron emboscados
Los elementos municipales fueron emboscados en las primeras horas de este 2026. Crédito: Redes sociales

Finalmente, en Veracruz fueron asesinados 24 efectivos de seguridad.

Los datos muestran las condiciones en las que operan los policías en México, la organización destaca que los asesinatos reflejan no solo tragedias humanas sino también afectaciones a las capacidades del gobierno para brindar seguridad en el país.

Acciones a realizar propuestas por la organización

Causa en Común añade como acciones urgentes:

  • El fortalecimiento del desarrollo y profesionalización de los cuerpos de policía
  • Mejoramiento sustancial de condiciones de trabajo y de seguridad
  • Además del emprendimiento de programas de investigación especiales para disminuir la impunidad que prevalece en la mayor parte de los asesinatos de policías.

