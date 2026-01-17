México

Las 3 razones por las que debes de incluir la tortilla de maíz en tu dieta de todos los días

Este alimento es delicioso y nutritivo

Las tortillas son deliciosas y
Las tortillas son deliciosas y nutritivas

Pocos elementos forman parte de la identidad culinaria mexicana como la tortilla de maíz. Este alimento, presente en millones de mesas en México y otras regiones de América Latina, destaca por su versatilidad y su capacidad para complementar una amplia variedad de platillos.

Más allá de su relevancia cultural, la tortilla de maíz representa un aporte nutricional significativo que la posiciona como una opción ideal para incorporar a la alimentación cotidiana.

La tortilla de maíz no solo acompaña comidas tradicionales; su valor radica en los beneficios concretos que ofrece para la salud y la nutrición. Elaborada principalmente a base de maíz nixtamalizado, este producto contiene propiedades que lo distinguen de otros carbohidratos y que justifican su inclusión diaria en la dieta de adultos y niños.

Fuente relevante de energía y nutrientes

Un kilo de tortillas de
Un kilo de tortillas de maíz recién hechas, alimento esencial en la gastronomía mexicana y base de muchas recetas.

La tortilla de maíz constituye una fuente principal de carbohidratos complejos, esenciales para el funcionamiento del organismo. Cada pieza aporta entre 50 y 60 kilocalorías, lo que permite cubrir una parte de los requerimientos energéticos diarios sin aportar grasas saturadas.

Además, contiene fibras, calcio, magnesio y vitaminas del grupo B, contribuyendo a mantener la salud ósea, el metabolismo energético y el adecuado funcionamiento muscular y nervioso. Su contenido en fibra ayuda a regular los niveles de glucosa y favorece una digestión saludable.

Aporte de proteínas vegetales y bajo contenido en grasa

El proceso de nixtamalización, que consiste en cocinar el maíz con cal, incrementa la calidad de las proteínas presentes en la tortilla de maíz. Este alimento contiene alrededor de dos gramos de proteína por porción, lo que favorece la reparación y el crecimiento de los tejidos corporales.

A diferencia de otros productos elaborados con harinas refinadas o grasas añadidas, la tortilla de maíz mantiene un bajo contenido calórico y no incluye grasas trans, lo que la convierte en una opción adecuada para quienes buscan cuidar su peso y su salud cardiovascular.

Accesibilidad y relevancia cultural

Una tortilla azul, un alimento
Una tortilla azul, un alimento tradicional mexicano rico en historia y sabor.

La tortilla de maíz destaca por su accesibilidad económica y su disponibilidad en diversas regiones, lo que permite que diferentes sectores de la población accedan a un alimento básico de alta calidad nutricional.

Este factor, sumado a su importancia histórica y cultural, refuerza su presencia en la dieta diaria de millones de personas. Además, su versatilidad la convierte en una base para preparar desde antojitos hasta platillos principales, adaptándose a diferentes gustos y necesidades alimenticias.

