Casos activos de gusano barrenador en perros y gatos avanzan en México, así puedes identificarlo

Perros y gatos pueden presentar afectaciones por el gusano barrenador. (Foto: Pexels/Infobae)

El gusano barrenador del ganado, una plaga que afecta principalmente a los animales de producción, ha comenzado a impactar de manera creciente a perros y gatos en México. La estadística sanitaria oficial alerta sobre el aumento de casos activos en mascotas, por lo que es relevante estar atentos a los síntomas para evitar complicaciones graves.

En 9 entidades gatos y perros son afectados por gusano barrenador

El avance del gusano barrenador del ganado afecta actualmente a perros y gatos en diversas regiones de México, con 701 casos activos registrados al 15 de enero de 2026, según el más reciente informe de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Agricultura) y el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica).

De la cifra total, 191 casos corresponden a perros y 7 a gatos, lo que evidencia una presencia significativa de esta plaga en animales domésticos.

Los casos activos de la especie canina se encuentran ubicados en:

Chiapas (86)

Yucatán (46)

Veracruz (21)

Quintana Roo (14)

Campeche (11)

Oaxaca (10)

Estado de México, Puebla y Tabasco tienen un caso activo cada entidad.

Por su parte, los casos de felinos se encuentran en dos estado clave de esta plaga, cuatro registros en Chiapas y tres en Yucatán.

Ante sospecha de presencia del gusano barrenador en alguna especie se puede notificar al Senasica para una pronta atención.

Casos activos afecta a ocho especies en México

Cabe destacar que el informe oficial incluye otras especies que se distribuyen de la siguiente manera: 404 en bovinos, 43 en suínos, 36 en equinos, 14 en ovinos, 5 en caprinos y 1 en aves.

La preocupación por el esparcimiento del gusano barrenador se acrecienta respecto a los casos acumulados en México, ya que actualmente el número alcanza los 13 mil 911 registros, sumando casos de infección en humanos (101) y fauna silvestre (4).

Chiapas es el estado más golpeado por la presencia del gusano barrenador con un acumulado de 5 mil 525 casos, lo alarmante resulta en que ahí se ha presentado al menos un caso de las 10 especies registradas.

México tiene 701 casos activos de gusano barrenador.

¿Qué es el gusano barrenador y cómo detectarlo?

El gusano barrenador, conocido científicamente como Cochliomyia hominivorax, deposita sus huevos en lesiones cutáneas, provocando daños graves si no se atienden de forma oportuna. La infestación puede poner en riesgo la vida de las mascotas, especialmente en casos de diagnóstico tardío.

Las mascotas suelen mostrar la presencia del gusano barrenador mediante lesiones visibles en la piel, ya que estos parásitos prefieren ese tipo de heridas para depositar sus huevos y desarrollarse en organismos mamíferos.

El manejo de una infestación de gusano barrenador requiere la limpieza y desinfección exhaustiva de las lesiones, además de la atención inmediata de un médico veterinario con certificación de Senasica, ya que estos especialistas cuentan con la formación necesaria para tratar problemas ocasionados por la larva de la mosca Cochliomyia hominivorax.