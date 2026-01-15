México

Reportan primera muerte de mono saraguato por gusano barrenador, así detectaron el caso en Chiapas

La infección se habría generado por una lesión en una de las extremidades de la especie en peligro de extinción

Guardar
Un ejemplar de mono saraguato
Un ejemplar de mono saraguato presentó infección con el gusano barrenador. (Cuartoscuro/Marco Polo Guzmán Hernández)

El hallazgo reciente de la primera muerte de un mono saraguato por gusano barrenador en Chiapas ha encendido las alertas entre especialistas y autoridades ambientales. Este evento, que afecta directamente a una especie en peligro de extinción, subraya los riesgos que enfrenta la vida silvestre por la posible expansión de esta plaga en el sureste mexicano.

Un caso que marca un precedente en la vida silvestre

El pasado 4 de diciembre de 2025, habitantes de Palenque encontraron a un ejemplar macho de mono saraguato, de unos cinco años, en estado crítico tras caer de un árbol. Vecinos del área lo trasladaron de urgencia a un consultorio veterinario privado, donde se constató la gravedad de sus lesiones.

A raíz de la alerta, inspectores de la Profepa llevaron al animal a la Unidad de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre (UMA) Los Susurros, ubicada en la carretera Palenque-Ruinas. Allí, veterinarios extrajeron varias larvas de una herida profunda en una de sus extremidades. Tras analizar las muestras en el laboratorio especializado de Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), se confirmó la presencia del gusano barrenador del ganado.

Un enemigo silencioso para especies en riesgo

La infección por miasis, causada por este parásito, terminó por causar la muerte al mono, que posteriormente fue enterrado bajo estrictos protocolos sanitarios. El caso representa la primera vez que se confirma que un mono saraguato muere por esta causa en México, según lo reportado en los últimos meses.

En el estado de Chiapas, la incidencia del gusano barrenador del ganado es alta: se han registrado cinco mil 408 casos, principalmente en bovinos, aunque también se ha detectado en perros y gatos.

Chiapas tendrá una planta de
Chiapas tendrá una planta de mosca estéril para combatir al gusano barrenador en México. (Foto: Europa Press/Contacto/La Nacion)

Estrategias de control y los focos de contagio

De acuerdo con información publicada por Senasica, hasta el 7 de enero había 492 casos activos de gusano barrenador, la mayoría concentrados en nueve entidades. Entre ellas, destacan Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Yucatán, Quintana Roo, Tabasco, Campeche, Guerrero y Puebla, que suman el 95.7 % de los contagios actuales.

Para combatir la plaga, la Secretaría de Agricultura está impulsando la construcción de una nueva planta de producción de moscas estériles en Metapa de Domínguez, en Chiapas. Esta instalación, que ya presenta un avance del 48%, permitirá duplicar la capacidad de producción y alcanzar hasta 200 millones de moscas estériles por semana en su primera etapa operativa.

Situación del gusano barrenador en México

  • La muerte del mono saraguato en Chiapas constituye el primer caso documentado de miasis mortal en esta especie en México.
  • En Chiapas se han registrado 5 mil 408 casos de gusano barrenador, la cifra más alta del país.
  • El 95.7 % de los casos activos de gusano barrenador se localizan en nueve estados del sureste.
  • La nueva planta de producción de moscas estériles en Metapa de Domínguez buscará frenar el avance de la plaga con una capacidad de hasta 200 millones de ejemplares estériles semanales.

Temas Relacionados

Gusano BarrenadorChiapasmono saraguatoPeligro de ExtinciónSEMARNATProfepaPalenquemexico-noticias

Más Noticias

Unión Europea condena asesinato del periodista Carlos Castro en Veracruz, pide garantizar protección a comunicadores

La Delegación también señaló que su homicidio estaría vinculado con su labor profesional

Unión Europea condena asesinato del

Bloqueos, manifestaciones y accidentes viales en CDMX y Edomex hoy 14 de enero: liberan circulación en la carretera Picacho - Ajusco

Sigue las últimas actualizaciones viales de calles y avenidas principales del Valle de México

Bloqueos, manifestaciones y accidentes viales

Pese a riesgo en su salud, Wendy Guevara viajará a Corea para nueva cirugía en el rostro: “Ya me dio miedo”

La influencer mexicana no se detiene ante el diagnóstico médico y planea someterse a una cirugía estética internacional bajo la estricta supervisión de expertos

Pese a riesgo en su

Beca para secundaria 2026: requisitos y cómo inscribirse

La inscripción se realizará exclusivamente en internet y solo será válida para quienes estén matriculados en escuelas públicas

Beca para secundaria 2026: requisitos

Aceite de ricino: remedio natural para reducir ojeras y bolsas en los ojos en poco tiempo

Especialistas en cosmética destacan que la aplicación de este aceite vegetal puede mejorar la hidratación y atenuar el aspecto de ojeras y bolsas

Aceite de ricino: remedio natural
MÁS NOTICIAS

NARCO

Vinculan a proceso a “El

Vinculan a proceso a “El Minimi”, presunto integrante del CJNG acusado de doble homicidio en Edomex

Unión Europea condena asesinato del periodista Carlos Castro en Veracruz, pide garantizar protección a comunicadores

Detienen al líder de “Los Gansos”, grupo dedicado a la extorsión de comerciantes en CDMX

Aseguran mas de 4 millones de pesos en droga durante cateo en Guanajuato

Asesinan a tiros a tres personas en la alcaldía Gustavo A. Madero de CDMX, uno era menor de edad

ENTRETENIMIENTO

Pese a riesgo en su

Pese a riesgo en su salud, Wendy Guevara viajará a Corea para nueva cirugía en el rostro: “Ya me dio miedo”

Revelan que Peso Pluma regaló lujosas bolsas de cientos de miles de pesos a Kenia Os en Navidad: “Su novia es muy suertuda”

Abogado de Alicia Villarreal niega acusaciones contra Cibad Henández sobre supuestas estafas

Mauricio Ochmann revela cómo explicó a su hija Kailani la muerte de su abuelita Gabriela Michel, mamá de Aislinn Derbez

Christian Nodal asegura que celebró su cumpleaños 27 con gente que lo quiere pese a la ausencia de sus papás

DEPORTES

Cruz Azul debutó en el

Cruz Azul debutó en el Estadio Cuauhtémoc con terribles condiciones: esto dijo Nicolás Larcamón de la cancha

Racing Santander vs Barcelona: cuándo y dónde ver el juego de la Copa del Rey en México

Club América sufre primera baja del torneo: afición se despide de la “voz” del equipo

Este sería el nuevo equipo de Javairô tras su salida de América

CDMX declara estar lista para la Copa Mundial 2026 con avances en seguridad, movilidad e infraestructura