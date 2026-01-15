Reportan primera muerte de mono saraguato por gusano barrenador, así detectaron el caso en Chiapas

Un ejemplar de mono saraguato presentó infección con el gusano barrenador. (Cuartoscuro/Marco Polo Guzmán Hernández)

El hallazgo reciente de la primera muerte de un mono saraguato por gusano barrenador en Chiapas ha encendido las alertas entre especialistas y autoridades ambientales. Este evento, que afecta directamente a una especie en peligro de extinción, subraya los riesgos que enfrenta la vida silvestre por la posible expansión de esta plaga en el sureste mexicano.

Un caso que marca un precedente en la vida silvestre

El pasado 4 de diciembre de 2025, habitantes de Palenque encontraron a un ejemplar macho de mono saraguato, de unos cinco años, en estado crítico tras caer de un árbol. Vecinos del área lo trasladaron de urgencia a un consultorio veterinario privado, donde se constató la gravedad de sus lesiones.

A raíz de la alerta, inspectores de la Profepa llevaron al animal a la Unidad de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre (UMA) Los Susurros, ubicada en la carretera Palenque-Ruinas. Allí, veterinarios extrajeron varias larvas de una herida profunda en una de sus extremidades. Tras analizar las muestras en el laboratorio especializado de Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), se confirmó la presencia del gusano barrenador del ganado.

Un enemigo silencioso para especies en riesgo

La infección por miasis, causada por este parásito, terminó por causar la muerte al mono, que posteriormente fue enterrado bajo estrictos protocolos sanitarios. El caso representa la primera vez que se confirma que un mono saraguato muere por esta causa en México, según lo reportado en los últimos meses.

En el estado de Chiapas, la incidencia del gusano barrenador del ganado es alta: se han registrado cinco mil 408 casos, principalmente en bovinos, aunque también se ha detectado en perros y gatos.

Chiapas tendrá una planta de mosca estéril para combatir al gusano barrenador en México. (Foto: Europa Press/Contacto/La Nacion)

Estrategias de control y los focos de contagio

De acuerdo con información publicada por Senasica, hasta el 7 de enero había 492 casos activos de gusano barrenador, la mayoría concentrados en nueve entidades. Entre ellas, destacan Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Yucatán, Quintana Roo, Tabasco, Campeche, Guerrero y Puebla, que suman el 95.7 % de los contagios actuales.

Para combatir la plaga, la Secretaría de Agricultura está impulsando la construcción de una nueva planta de producción de moscas estériles en Metapa de Domínguez, en Chiapas. Esta instalación, que ya presenta un avance del 48%, permitirá duplicar la capacidad de producción y alcanzar hasta 200 millones de moscas estériles por semana en su primera etapa operativa.

Situación del gusano barrenador en México

La muerte del mono saraguato en Chiapas constituye el primer caso documentado de miasis mortal en esta especie en México.

En Chiapas se han registrado 5 mil 408 casos de gusano barrenador, la cifra más alta del país.

El 95.7 % de los casos activos de gusano barrenador se localizan en nueve estados del sureste.

La nueva planta de producción de moscas estériles en Metapa de Domínguez buscará frenar el avance de la plaga con una capacidad de hasta 200 millones de ejemplares estériles semanales.