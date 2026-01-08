México

Gusano barrenador 2026: registran 492 casos activos en nueve estados de México

Planta de producción de moscas estériles en Chiapas entrará en operación en el primer semestre de este año

Guardar
Casos activos de gusano barrenador
Casos activos de gusano barrenador en México presenta una disminución del 57%. (CRÉDITO: SENASICA)

La presencia del gusano barrenador del ganado (GBG) ha encendido alertas en el sector agropecuario de México durante el inicio de 2026. Las autoridades han intensificado la respuesta para contener la propagación de la plaga, que afecta principalmente a los productores pecuarios y compromete la sanidad animal en varias regiones del país.

Reducción significativa de casos en las entidades más afectadas

El Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), dependiente de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Agricultura), informó que, aunque el gusano barrenador se ha detectado en 17 estados, la mayoría de los 492 casos activos al 7 de enero se concentran en nueve entidades. El 95.7 % de los contagios actuales se ubican en:

  • Veracruz
  • Oaxaca
  • Chiapas
  • Yucatán
  • Quintana Roo
  • Tabasco
  • Campeche
  • Guerrero
  • Puebla

La colaboración entre autoridades estatales, productoras y productores ha sido determinante para limitar la expansión de la plaga. Estas acciones han permitido que estados como Jalisco, Morelos, Nuevo León y Querétaro actualmente estén libres del gusano barrenador, tras haber presentado casos previamente.

Planta productora de moscas estériles
Planta productora de moscas estériles estará lista en el primer semestre de 2026. (COPEG vía AP)

Estrategias para contener y eliminar el gusano barrenador

El operativo de control implementado por Senasica incluye protocolos estrictos y vigilancia intensiva en las zonas con mayor riesgo. En Tamaulipas y el norte de Veracruz, las autoridades han puesto en marcha un plan emergente que contempla la liberación focalizada de moscas estériles, una estrategia clave para reducir la población del insecto.

Además, se ha fortalecido la supervisión con la aplicación del Protocolo de Movilizador Confiable, que asegura un mayor control en la cadena de abasto del ganado. Entre las medidas preventivas, destaca la suspensión temporal de la movilización de animales desde áreas afectadas hacia engordas en Nuevo León, acompañada por inspecciones más rigurosas.

Para afianzar estos esfuerzos, la construcción de una nueva planta de producción de moscas estériles en Metapa de Domínguez, Chiapas, avanza en un 48%. Se espera que esta instalación esté operativa durante el primer semestre del año y permita duplicar la capacidad de producción, alcanzando hasta 200 millones de moscas estériles a la semana.

Atención a casos y colaboración internacional

El Senasica recalca la importancia de notificar de manera inmediata cualquier caso sospechoso. Las unidades de producción afectadas reciben únicamente medidas técnicas sanitarias y tratamiento veterinario, sin que se apliquen cuarentenas ni sanciones.

Actualmente, los estados de Tamaulipas, Michoacán, San Luis Potosí y Estado de México reportan menos de 10 casos cada uno, los cuales están siendo atendidos para su pronta inactivación. Este operativo forma parte del Plan de Acción Conjunto entre México y Estados Unidos, que fortalece la cooperación bilateral frente a esta amenaza zoosanitaria.

Agricultura y Senasica registran 492
Agricultura y Senasica registran 492 casos activos de gusano barrenador en nueve estados de México.

La coordinación entre autoridades federales, estatales y el sector productivo es clave para avanzar en la erradicación del gusano barrenador y proteger la sanidad del hato ganadero nacional.

Puntos clave sobre el operativo contra el gusano barrenador

  • 492 casos activos se concentran en nueve estados del país.
  • 95,7 % de los casos corresponden a Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Yucatán, Quintana Roo, Tabasco, Campeche, Guerrero y Puebla.
  • Jalisco, Morelos, Nuevo León y Querétaro ya están libres de la plaga.
  • Estrategias como la liberación de moscas estériles y el Protocolo de Movilizador Confiable han sido fundamentales.
  • La nueva planta en Chiapas permitirá duplicar la producción semanal de moscas estériles a 200 millones.
  • El trabajo colaborativo entre México y Estados Unidos sustenta el plan de control y erradicación de la plaga.

