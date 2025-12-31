México

Detectan caso de gusano barrenador en Tamaulipas: predio contaba con 21 bovinos

El Senasica lleva a cabo distintas acciones para inactivar el caso detectado en el municipio de Llera

Guardar
Agricultura detecta caso de Gusano
Agricultura detecta caso de Gusano Barrenador en predio de Tamaulipas. (Agricultura)

Un reciente hallazgo en el municipio de Llera, Tamaulipas, ha puesto en alerta a las autoridades sanitarias mexicanas tras la detección de un caso de gusano barrenador en un predio ganadero con 21 bovinos.

De acuerdo con información de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Agricultura), la rápida intervención permitió contener la situación y evitar la propagación de esta plaga que representa una amenaza para la salud animal.

Senasica dio atención inmediata y contención del caso

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural informó que un becerro de seis días de nacido fue diagnosticado con miasis causada por el gusano barrenador del ganado (GBG) en la zona umbilical.

El caso fue reportado por un médico veterinario zootecnista, lo que permitió que personal del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) acudiera de forma expedita al predio afectado.

Tras la inspección, los especialistas confirmaron que el resto de los animales, que incluyen bovinos de distintas edades, no presentaban signos de infección por GBG, asegurando que no se detectaron más casos en el grupo de 21 bovinos.

Acciones de vigilancia y prevención implementadas

Como parte del protocolo sanitario, Senasica desplegó un equipo técnico para fortalecer la vigilancia epidemiológica en la región. Entre las medidas adoptadas, se realizó un rastreo epidemiológico exhaustivo y una búsqueda activa de posibles casos sospechosos, en conjunto con autoridades estatales de Tamaulipas.

El predio contaba con 21
El predio contaba con 21 bovinos de los cuales solo uno se reportó como infectado.

Los equipos visitaron 10 unidades de producción cercanas, donde se examinaron 325 animales de diferentes especies, bovinos, ovinos, caprinos, aves, equinos, porcinos, caninos, felinos y liebres, sin que se identificaran nuevos casos positivos a GBG.

Capacitación, monitoreo y cooperación binacional

Además de la vigilancia sanitaria, se ofrecieron pláticas informativas y sesiones de capacitación a los productores locales para facilitar el reconocimiento temprano de lesiones compatibles con el gusano barrenador y fomentar la notificación inmediata de cualquier sospecha.

Simultáneamente, se reforzó el sistema de monitoreo con la instalación de nuevas trampas para moscas en puntos estratégicos del área afectada; hasta el momento, no se ha detectado la presencia de mosca del GBG en las trampas instaladas.

En coordinación con el APHIS-USDA de Estados Unidos, se acordó la liberación de mosca estéril en la región, una estrategia biológica clave para evitar la reproducción y diseminación del parásito.

Datos relevantes sobre el caso de gusano barrenador detectado en Tamaulipas

  1. Detección del caso Se encontró un becerro infectado con gusano barrenador en un rancho de Llera, Tamaulipas.
  2. Respuesta rápida Senasica acudió de inmediato y revisó a los 21 bovinos; no hallaron más animales enfermos.
  3. Búsqueda en la zona Las autoridades revisaron 10 ranchos cercanos y examinaron 325 animales de distintas especies sin detectar nuevos casos.
  4. Capacitación a productores Se dieron pláticas a los ganaderos para que reconozcan y reporten posibles casos de la plaga.
  5. Acción conjunta México-Estados Unidos Se instalaron trampas para moscas y se liberaron moscas estériles para evitar la propagación del parásito.

Temas Relacionados

Gusano BarrenadorSenasicaTamaulipasAgriculturaPolítica Mexicanamexico-noticias

Más Noticias

Daniel Bisogno, Paquita la del Barrio y más famosos mexicanos que fallecieron en 2025

El mundo del espectáculo se despidió de figuras de la televisión, música y teatro

Daniel Bisogno, Paquita la del

Intoxicación por monóxido de carbono deja cuatro personas muertas en la alcaldía Álvaro Obregón de la CDMX

En el lugar se encontró un cilindro de gas que presentaba fuga

Intoxicación por monóxido de carbono

De Rosalía a Shakira: los conciertos que definirán a México en 2026

Los eventos musicales en vivo seguirán siendo parte activa de la cultura del país durante el próximo año

De Rosalía a Shakira: los

Cuáles son las propiedades nutricionales del ponche de frutas y cuántas calorías aporta un vaso

El ponche de frutas destaca por su riqueza en vitaminas, minerales, fibra dietética y antioxidantes provenientes de frutas frescas y secas

Cuáles son las propiedades nutricionales

Roxana Castellanos recuerda cuando perdió a su bebé por negligencia de un médico: “Tuve un sangrado importante”

La conductora de ‘Cuéntamelo ya!’ rememoró el doloroso episodio que marcó un antes y un después en sus sueños de maternidad y en sus ideas sobre el amor en pareja

Roxana Castellanos recuerda cuando perdió
MÁS NOTICIAS

NARCO

Dos entregas de narcos a

Dos entregas de narcos a EEUU marcaron el 2025: estos son los 55 hombres que enfrentan la justicia en ese país

IA forense avanza ante la crisis de desaparecidos en México en Año Nuevo: “IdentIA” y “RAG” llegarán en 2026

De familiares a jefes de plaza: ellos son los líderes detenidos en medio del conflicto entre Los Mayos y Los Chapitos

Ellas son las famosas mexicanas señaladas de estar involucradas en el mundo del narcotráfico en este 2025

Policía de Michoacán localiza cilindro de gas cloro robado en Morelia

ENTRETENIMIENTO

Daniel Bisogno, Paquita la del

Daniel Bisogno, Paquita la del Barrio y más famosos mexicanos que fallecieron en 2025

De Rosalía a Shakira: los conciertos que definirán a México en 2026

Roxana Castellanos recuerda cuando perdió a su bebé por negligencia de un médico: “Tuve un sangrado importante”

Top de filmes imprescindibles para ver HOY en Netflix México

Lucila Mariscal vive su retiro en La Casa del Actor y se despide de ‘Lencha’, su icónico personaje

DEPORTES

Boxeo mexicano: esos don los

Boxeo mexicano: esos don los campeones mundiales con lo que terminó México en el 2025

Reportan que el ascenso y el descenso volverían a la Liga MX en 2027

Este es el mensaje con el que Javier Aquino dio su último adiós a Tigres

México y la NFL: los jugadores que llegaron a ganar el Super Bowl

Cuáles son los deportistas mexicanos a seguir este 2026