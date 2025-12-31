Detectan caso de gusano barrenador en Tamaulipas: predio contaba con 21 bovinos

Agricultura detecta caso de Gusano Barrenador en predio de Tamaulipas. (Agricultura)

Un reciente hallazgo en el municipio de Llera, Tamaulipas, ha puesto en alerta a las autoridades sanitarias mexicanas tras la detección de un caso de gusano barrenador en un predio ganadero con 21 bovinos.

De acuerdo con información de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Agricultura), la rápida intervención permitió contener la situación y evitar la propagación de esta plaga que representa una amenaza para la salud animal.

Senasica dio atención inmediata y contención del caso

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural informó que un becerro de seis días de nacido fue diagnosticado con miasis causada por el gusano barrenador del ganado (GBG) en la zona umbilical.

El caso fue reportado por un médico veterinario zootecnista, lo que permitió que personal del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) acudiera de forma expedita al predio afectado.

Tras la inspección, los especialistas confirmaron que el resto de los animales, que incluyen bovinos de distintas edades, no presentaban signos de infección por GBG, asegurando que no se detectaron más casos en el grupo de 21 bovinos.

Acciones de vigilancia y prevención implementadas

Como parte del protocolo sanitario, Senasica desplegó un equipo técnico para fortalecer la vigilancia epidemiológica en la región. Entre las medidas adoptadas, se realizó un rastreo epidemiológico exhaustivo y una búsqueda activa de posibles casos sospechosos, en conjunto con autoridades estatales de Tamaulipas.

El predio contaba con 21 bovinos de los cuales solo uno se reportó como infectado.

Los equipos visitaron 10 unidades de producción cercanas, donde se examinaron 325 animales de diferentes especies, bovinos, ovinos, caprinos, aves, equinos, porcinos, caninos, felinos y liebres, sin que se identificaran nuevos casos positivos a GBG.

Capacitación, monitoreo y cooperación binacional

Además de la vigilancia sanitaria, se ofrecieron pláticas informativas y sesiones de capacitación a los productores locales para facilitar el reconocimiento temprano de lesiones compatibles con el gusano barrenador y fomentar la notificación inmediata de cualquier sospecha.

Simultáneamente, se reforzó el sistema de monitoreo con la instalación de nuevas trampas para moscas en puntos estratégicos del área afectada; hasta el momento, no se ha detectado la presencia de mosca del GBG en las trampas instaladas.

En coordinación con el APHIS-USDA de Estados Unidos, se acordó la liberación de mosca estéril en la región, una estrategia biológica clave para evitar la reproducción y diseminación del parásito.

Datos relevantes sobre el caso de gusano barrenador detectado en Tamaulipas

Detección del caso Se encontró un becerro infectado con gusano barrenador en un rancho de Llera, Tamaulipas. Respuesta rápida Senasica acudió de inmediato y revisó a los 21 bovinos; no hallaron más animales enfermos. Búsqueda en la zona Las autoridades revisaron 10 ranchos cercanos y examinaron 325 animales de distintas especies sin detectar nuevos casos. Capacitación a productores Se dieron pláticas a los ganaderos para que reconozcan y reporten posibles casos de la plaga. Acción conjunta México-Estados Unidos Se instalaron trampas para moscas y se liberaron moscas estériles para evitar la propagación del parásito.