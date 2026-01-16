México

Semilleros Creativos fortalecen la formación artística y el tejido social entre la niñez y juventud de México

La Secretaría de Cultura invita a niñas, niños y jóvenes de todo el país a sumarse en los grupos donde pueden aprender dibujo, pintura, danza, literatura, fotografía, radio y oficios tradicionales

Semilleros de Cultura para niñas, niños y jóvenes (Cortesía: Secretaría de Cultura)

La Secretaría de Cultura de México impulsa los Semilleros Creativos, grupos de formación artística gratuita dirigidos a niñas, niños y jóvenes en situaciones de vulnerabilidad social en todo el país.

Estos espacios ofrecen aprendizaje en disciplinas como dibujo, pintura, danza, literatura, fotografía, radio y oficios tradicionales, con el objetivo de promover la participación artística, fortalecer el pensamiento crítico y empoderar a la juventud como agentes de cambio en sus comunidades.

La estrategia, desarrollada por la Dirección General de Vinculación Cultural a través del programa Cultura Comunitaria, busca que la cultura se viva como un derecho y herramienta para la reconstrucción del tejido social. Según la coordinadora regional Amairani Cabrera Alvarado, la meta es que los participantes fortalezcan su identidad y comunidad, y puedan imaginar futuros posibles desde sus propios territorios.

Durante 2025, los Semilleros Creativos consolidaron su presencia local y nacional, con encuentros y festivales que visibilizaron las lenguas originarias y los saberes locales.

A través de los Semilleros Creativos, la Secretaría de Cultura busca fortalecer el tejido social (Cortesía: Secretaría de Cultura)

Entre las actividades destacadas, participaron en la inauguración del 53 Festival Internacional Cervantino con el Fandango Monumental y en la Fiesta de Culturas Comunitarias Yoltlajtoli – Voces Vivas, en el Zócalo de la Ciudad de México, donde más de 1.500 participantes de 26 estados celebraron la diversidad lingüística nacional.

Las inscripciones a los Semilleros Creativos permanecen abiertas todo el año, y la información sobre sedes está disponible en el sitio web de Cultura Comunitaria.

Están abiertas las inscripciones a los Semilleros Creativos (Cortesía: Secretaría de Cultura)

Para 2026, como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, se abrirán nuevos grupos y se reforzarán los existentes, con énfasis en la formación artística como herramienta para la paz y el fortalecimiento comunitario.

Qué es el Plan Michoacán

El Plan Michoacán por la Paz y la Justicia es una estrategia integral presentada el 9 de noviembre de 2025 por la presidenta Claudia Sheinbaum y el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.

El plan contempla una inversión de aproximadamente 60 mil millones de pesos para llevar a cabo 100 acciones en 12 ejes principales. Entre los temas abordados se encuentran la seguridad, justicia, educación, salud e infraestructura.

Algunos puntos clave del Plan Michoacán:

  • Seguridad y justicia: Fortalecimiento de la estrategia de seguridad con más de 200 detenciones y el aseguramiento de 238 vehículos relacionados con actividades ilícitas.
  • Apoyo a mujeres indígenas: Entrega de 5 mil créditos ApoyArte a mujeres indígenas de 50 comunidades en Pátzcuaro, Uruapan y Cherán.
  • Vivienda social: Incremento a 82 mil acciones para la construcción de viviendas de interés social y regularización de predios, con acceso a créditos para jóvenes y personas de bajos ingresos.
  • Infraestructura cultural: Rehabilitación del Centro Cultural Antiguo Colegio Jesuita en Pátzcuaro, como parte de proyectos de mejoramiento urbano y turístico.
  • Apoyo al sector agrícola: Destino de 720 millones de pesos para productores de cítricos en Tierra Caliente, con créditos, control de plagas y renovación de plantaciones.

