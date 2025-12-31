Plan Michoacán por la Paz: detienen a 9 personas y aseguran armas durante operativos en zonas aguacateras y limoneras

Como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, fuerzas federales y estatales detuvieron a nueve personas. (FOTO: X: @GabSeguridadMX)

Como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, fuerzas federales y estatales detuvieron a nueve personas y aseguraron:

10 armas de fuego

459 cartuchos

18 cargadores

3 vehículos

Durante una serie de operativos realizados en distintos municipios de la entidad, informaron autoridades de seguridad.

Las acciones fueron encabezadas por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y la Guardia Nacional, en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán y la Fiscalía General del Estado, como parte de la estrategia para reforzar la seguridad en regiones consideradas prioritarias por su relevancia económica y agrícola.

Operativos en huertas, empacadoras e industrias cítricas

De acuerdo con el comunicado oficial, los despliegues incluyeron patrullajes, reconocimientos a pie y acciones de proximidad social en huertas de aguacate y limón, así como visitas a empacadoras e industrias cítricas, con el objetivo de brindar seguridad a trabajadores, productores y transportistas.

Los despliegues incluyeron patrullajes, reconocimientos a pie y acciones de proximidad social en huertas de aguacate y limón, así como visitas a empacadoras e industrias cítricas. (FOTO: X: @GabSeguridadMX)

Los operativos se llevaron a cabo en los municipios de:

Uruapan

Nuevo San Juan Parangaricutiro

Villa Madero

Zitácuaro

Apatzingán

Buenavista Tomatlán

Parácuaro

Múgica

Lázaro Cárdenas

Chinicuila

Zonas que han sido afectadas en los últimos años por la presencia de grupos criminales y delitos vinculados a la extorsión.

Resultados acumulados del plan de seguridad

Las autoridades detallaron que, del 10 de noviembre al 30 de diciembre, las acciones coordinadas del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia han permitido:

La detención de 287 personas

El aseguramiento de 150 armas de fuego

Más de 11 mil cartuchos

616 cargadores

241 vehículos

Zonas que han sido afectadas en los últimos años por la presencia de grupos criminales y delitos vinculados a la extorsión. (FOTO: X: @GabSeguridadMX)

Además, se logró la inhabilitación de 18 campamentos presuntamente utilizados por la delincuencia organizada y 43 tomas clandestinas, así como el decomiso de:

190 artefactos explosivos

53 kilogramos de material explosivo

Más de 766 kilogramos de metanfetamina

78 kilogramos de marihuana

Refuerzan presencia en sectores productivos

Las autoridades señalaron que estas acciones buscan proteger a las comunidades y a los sectores productivos de Michoacán, particularmente aquellos vinculados a la agroindustria, considerada uno de los motores económicos del estado.

“Seguimos fortaleciendo la presencia territorial y la coordinación interinstitucional para garantizar la seguridad y el desarrollo de Michoacán”, subrayaron en el comunicado.

Acciones del plan Michoacán. Crédito: Gabinete de Seguridad

Las operaciones continuarán de manera permanente como parte de la estrategia integral de seguridad en la entidad.

Resultados del Plan Michoacán

Las fuerzas federales y estatales han detenido a 278 personas y asegurado más de 700 kilos de droga en Michoacán durante los operativos coordinados en el marco del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, según datos oficiales.

Aseguramiento informado por las autoridades en el marco del Plan Michoacán. Crédito: Gabinete de Seguridad

De acuerdo con el reporte de la SSPC, los resultados del operativo conjunto incluyen el aseguramiento de los siguientes objetos:

766 kilos de metanfetamina

77 kilos de marihuana

140 armas de fuego

11 mil 204 cartuchos

598 cargadores

238 vehículos

190 artefactos explosivos caseros

53 kilos de material explosivo

28 mil 800 litros y 15 mil 300 kilogramos de sustancias químicas empleadas en la elaboración de drogas sintéticas

Además, en los trabajos se han inhabilitado 18 campamentos relacionados con el crimen organizado y se han inhabilitado 43 tomas clandestinas.