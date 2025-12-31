Plan Michoacán por la Paz: detienen a 9 personas y aseguran armas durante operativos en zonas aguacateras y limoneras

Como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, fuerzas federales y estatales detuvieron a nueve personas y aseguraron:
- 10 armas de fuego
- 459 cartuchos
- 18 cargadores
- 3 vehículos
Durante una serie de operativos realizados en distintos municipios de la entidad, informaron autoridades de seguridad.
Las acciones fueron encabezadas por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y la Guardia Nacional, en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán y la Fiscalía General del Estado, como parte de la estrategia para reforzar la seguridad en regiones consideradas prioritarias por su relevancia económica y agrícola.
Operativos en huertas, empacadoras e industrias cítricas
De acuerdo con el comunicado oficial, los despliegues incluyeron patrullajes, reconocimientos a pie y acciones de proximidad social en huertas de aguacate y limón, así como visitas a empacadoras e industrias cítricas, con el objetivo de brindar seguridad a trabajadores, productores y transportistas.
Los operativos se llevaron a cabo en los municipios de:
- Uruapan
- Nuevo San Juan Parangaricutiro
- Villa Madero
- Zitácuaro
- Apatzingán
- Buenavista Tomatlán
- Parácuaro
- Múgica
- Lázaro Cárdenas
- Chinicuila
Zonas que han sido afectadas en los últimos años por la presencia de grupos criminales y delitos vinculados a la extorsión.
Resultados acumulados del plan de seguridad
Las autoridades detallaron que, del 10 de noviembre al 30 de diciembre, las acciones coordinadas del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia han permitido:
- La detención de 287 personas
- El aseguramiento de 150 armas de fuego
- Más de 11 mil cartuchos
- 616 cargadores
- 241 vehículos
Además, se logró la inhabilitación de 18 campamentos presuntamente utilizados por la delincuencia organizada y 43 tomas clandestinas, así como el decomiso de:
- 190 artefactos explosivos
- 53 kilogramos de material explosivo
- Más de 766 kilogramos de metanfetamina
- 78 kilogramos de marihuana
Refuerzan presencia en sectores productivos
Las autoridades señalaron que estas acciones buscan proteger a las comunidades y a los sectores productivos de Michoacán, particularmente aquellos vinculados a la agroindustria, considerada uno de los motores económicos del estado.
“Seguimos fortaleciendo la presencia territorial y la coordinación interinstitucional para garantizar la seguridad y el desarrollo de Michoacán”, subrayaron en el comunicado.
Las operaciones continuarán de manera permanente como parte de la estrategia integral de seguridad en la entidad.
