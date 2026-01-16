Esta es la vitamina que puede hacerte falta si te caen mucho las pestañas

La caída de las pestañas puede indicar una deficiencia de esta vitamina, esencial para fortalecer y estimular el crecimiento del pelo. – (Imagen Ilustrativa Infobae)

La caída excesiva de las pestañas puede estar relacionada con la falta de ciertos nutrientes esenciales, entre ellos una vitamina que es particularmente importante para unas pestañas sanas y fuertes.

Nos referimos a la vitamina B7, que forma parte del llamado complejo B y que también es conocido como biotina.

De acuerdo con información Journal of Drugs in Dermatology esta vitamina desempeña un papel clave en el fortalecimiento y crecimiento del pelo, y su deficiencia puede reflejarse en la fragilidad y caída de las pestañas.

Identificar y corregir posibles carencias vitamínicas puede ser fundamental para recuperar la salud de las pestañas.

Una carencia de este nutriente esencial puede reflejarse en una mayor fragilidad y menor regeneración (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por qué la carencia de vitamina B7 puede afectar y debilitar las pestañas

La vitamina B7, también conocida como biotina, cumple un papel esencial en el metabolismo de los nutrientes y en la salud de la piel, el cabello y las uñas por lo que su déficit puede afectar la estructura y fortaleza del pelo, incluidas las pestañas.

Y es que este nutriente interviene en la síntesis de queratina, una proteína fundamental para la formación y el crecimiento de los folículos pilosos.

En este sentido, cuando hay una deficiencia de biotina, la producción de queratina disminuye, lo que puede debilitar el tallo de las pestañas, hacerlas más frágiles y propensas a la caída.

Además, la falta de biotina puede alterar el ciclo normal de crecimiento del pelo, generando una mayor pérdida y dificultando la regeneración de las pestañas.

Aunque la deficiencia de biotina es poco frecuente en personas con una dieta equilibrada, puede presentarse en casos de desnutrición, ciertas condiciones médicas o consumo prolongado de algunos medicamentos.

La biotina es un suplemento que suele venir en presentación de gomitas y que también ayudan al crecimiento de uñas y cabello. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuáles son los beneficios de la biotina para las pestañas

La biotina contribuye a la salud y el fortalecimiento de las pestañas a través de varios mecanismos asociados con el crecimiento y la estructura del pelo:

Favorece la producción de queratina : La biotina interviene en la síntesis de queratina, la proteína principal de las pestañas. Esto ayuda a mantenerlas fuertes y resistentes.

Apoya el crecimiento saludable : Al participar en el metabolismo de los ácidos grasos y aminoácidos, la biotina contribuye a que las pestañas crezcan de manera más saludable y continua.

Reduce la fragilidad y la caída : Un aporte adecuado de biotina ayuda a prevenir la debilidad de las pestañas, disminuyendo el riesgo de quiebre y caída prematura.

Mejora el aspecto general: Pestañas bien nutridas tienden a lucir más gruesas, largas y brillantes.

La biotina interviene en el metabolismo de ácidos grasos y aminoácidos, facilitando el crecimiento saludable y continuo de las pestañas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estos beneficios se observan principalmente cuando la biotina cubre las necesidades diarias del organismo. No existen evidencias de que dosis elevadas o suplementos en personas sin déficit produzcan un efecto notorio en el crecimiento de las pestañas.