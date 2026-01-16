CURP Biométrica en Monterrey: dónde tramitarla y qué módulos están disponibles

Ya puede tramitarse de forma presencial en módulos oficiales del Registro Civil y centros habilitados

La CURP Biométrica, el nuevo documento nacional de identificación que integrará datos personales y biométricos, ya puede tramitarse en Monterrey, Nuevo León, y será obligatoria a partir del 1 de febrero de 2026 para realizar trámites públicos y privados en México.

Este registro, impulsado por autoridades federales, debe realizarse de manera presencial y gratuita en módulos oficiales del Registro Civil y centros habilitados, ya que incluye la captura de huellas dactilares, fotografía y escaneo del iris, información considerada única e irrepetible para cada persona.

Ante la cercanía de la fecha en la que será requisito obligatorio, las autoridades recomiendan anticipar el trámite para evitar saturación en los módulos.

¿Qué es la CURP Biométrica y por qué será obligatoria?

La CURP Biométrica es una versión modernizada de la Clave Única de Registro de Población que integra datos personales y biométricos únicos de cada ciudadano. Su implementación tiene como objetivo:

Prevenir la suplantación y el robo de identidad

Agilizar trámites públicos y privados

Unificar la identidad digital de las personas

Fortalecer la seguridad de los registros oficiales

A partir de febrero de 2026, este documento será requerido para diversos trámites administrativos, bancarios, escolares y de salud, tanto en el sector público como privado.

El trámite de la CURP Biométrica se realiza de manera presencial en módulos del Registro Civil y oficinas habilitadas en Monterrey, donde se capturan huellas dactilares, iris y fotografía del solicitante

¿Dónde tramitar la CURP Biométrica en Monterrey?

En la capital de Nuevo León ya operan módulos oficiales del Registro Civil y centros especializados para realizar el trámite.

Módulo Pabellón Ciudadano

Registro Civil del Estado de Nuevo León

Dirección: Calle Washington 2000 Oriente, Colonia Obrera, C.P. 64010, Monterrey, N.L.

Horario: Lunes a viernes, de 08:00 a 17:00 horas

Es el centro administrativo principal del estado, ubicado cerca del Parque Fundidora y la Torre Administrativa

Este módulo concentra una gran parte de los trámites estatales y es uno de los puntos principales para la expedición de la CURP Biométrica en Monterrey.

Trámites CURP – Centro de Monterrey

Dirección: Avenida Cuauhtémoc 143, Centro, C.P. 64000, Monterrey, N.L.

Referencia: Zona centro de la ciudad

Calificación: 4.5 estrellas en reseñas locales

Estatus: Actualmente abierto

Este módulo es una alternativa para quienes viven o trabajan en el centro de Monterrey y buscan una opción más cercana.

Otros módulos en Nuevo León

Además de Monterrey, las autoridades han habilitado al menos un módulo adicional en el municipio de Linares, como parte de la implementación gradual de la CURP Biométrica en el estado.

Requisitos para tramitar la CURP Biométrica

Para realizar el trámite, es indispensable acudir personalmente y presentar los siguientes documentos:

Acta de nacimiento original

Identificación oficial vigente (INE, pasaporte o cédula profesional)

En el caso de menores de edad, identificación del padre, madre o tutor

Durante el proceso se realiza la captura de datos biométricos, que incluye:

Huellas dactilares

Fotografía digital

Escaneo de iris

Consideraciones importantes antes de acudir

El trámite es gratuito

Solo puede realizarse en módulos oficiales

No es necesario contratar gestores ni intermediarios

La atención es presencial y personal

La adopción será gradual, pero se recomienda tramitarla con anticipación

Las autoridades advierten que, conforme se acerque la fecha en que la CURP Biométrica sea obligatoria, podrían incrementarse las filas y tiempos de espera, por lo que anticiparse facilitará futuros trámites.

Monterrey avanza en la implementación de la CURP Biométrica

Con estos módulos en operación, Monterrey se suma a las ciudades del país que ya avanzan en la transición hacia un sistema nacional de identificación biométrica, el cual será clave en los próximos años para la gestión de servicios y derechos ciudadanos.

La recomendación es mantenerse informado a través de canales oficiales del Gobierno de Nuevo León y del Registro Civil, ya que la red de módulos podría ampliarse conforme avance 2026.