Vinculan a proceso a “El Minimi”, presunto integrante del CJNG acusado de doble homicidio en Edomex

Sujetos vinculados con él ya fueron sentenciados (FGJEM)

Jessy Anthony “N”, un sujeto conocido con el sobrenombre El Minimi fue vinculado a proceso por su presunta responsabilidad en el delito de homicidio en contra de dos personas en el Estado de México. Los informes oficiales señalan que el ahora procesado sería miembro de un grupo criminal originario de Jalisco, al parecer el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El 14 de enero la Fiscalía General de Justicia del Edomex (FGJEM) informó sobre la medida en contra del sujeto mencionado al parecer se dedicaba a vender drogas en diversos municipio mexiquenses y quien habría participado en el homicidio de dos hombres.

Habría participado en el homicidio junto con otros dos hombres

Fue el 7 de diciembre de 2022 que tres sujetos estaban al interior de un inmueble ubicado en calle de Los Maestros, en San José El Cuartel del municipio de Tenancingo.

A dicho sitio llegó El Minimi junto con Carlos Karim Barajas Ayala, alias El Cholo, y Jorge Alfredo Palomar Montalvo, El Cero. Los tres entraron al inmueble y sometieron a las personas con armas punzocortantes.

Tras su arresto fue llevado al penal de Tenancingo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las víctimas fueron golpeadas y colocadas en una camioneta a otra colonia en el mismo municipio y donde fueron asesinados los dos hombres mientras que el tercer individuo logó escapar.

“La Fiscalía mexiquense inició la investigación que permitió precisar que Jessy Anthony “N” era un supuesto integrante de un grupo delictivo con orígenes en Jalisco dedicado a la venta de narcóticos y homicidio”, señala el informe de las autoridades mexiquenses. Operaba en los municipios de:

Tenancingo Tenango del Valle

Calimaya

Mexicaltzingo

Chapultepec

Metepec

Toluca

Santa Cruz Atizapán

Santiago Tianguistenco

Capulhuac

Cabe destacar que tanto El Cero como El Cholo ya fueron condenados a 55 años de prisión por su responsabilidad en los hechos descritos. Mientras que El Minimi fue ingresado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Tenancingo, además de que se le determinó la medida de prisión preventiva y dos meses para las averiguaciones.

Detenidos ocho presuntos integrantes del CJNG en Edomex

En la entidad gobernada por Delfina Gómez ha sido registrada la presencia del CJNG, por ejemplo, el pasado mes de octubre fue informado el arresto de ocho personas, presuntos miembros del grupo delictivo en Malinalco.

| X / @FiscaliaEdomex

Nancy “N”, una de las capturadas en dicha ocasión, fue identificada como servidora pública en el DIF Municipal de Malinalco. específicamente de la alcaldesa Marlén Nieto.

Las ocho personas fueron asegurados junto con un par de armas largas, cargadores y cartuchos, un lanzallamas, un chaleco balístico con placa, teléfonos celulares, dos equipos de radiocomunicación, así como bolsas de plástico con hierba seca con marihuana.

De igual manera llevaban identificaciones del Ejército a nombre de uno de los detenidos, uniformes pixelados tipo militar, camisolas, botas, un brazalete con la leyenda Plan DN-III-E y un uniforme de la extinta Policía Federal.