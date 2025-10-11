México

Caen ocho presuntos integrantes del CJNG en Edomex; entre ellos, una exfuncionaria del DIF Malinalco

El grupo de sujetos afines al cártel de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, contaba con uniformes, placas y botas militares para operar sus crímenes en la región

Por Diego Mendoza López

Guardar
Entre los ochos presuntos implicados
Entre los ochos presuntos implicados del CJNG fue identificada una exfuncionaria del DIF Malinalco y cercana a la alcaldesa Marlén Nieto | X / @FiscaliaEdomex

Ocho personas, entre ellas una funcionaria del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de Malinalco y un menor de edad, fueron detenidas en el municipio de Malinalco, Estado de México, por su presuntos vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y delitos de alto impacto.

Los operativos, realizados por fuerzas estatales y federales, contaron con la participación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Guardia Nacional (GN) y la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM).

¿Cómo se llevó a cabo el operativo?

Las detenciones se efectuaron en tres acciones distintas dentro del municipio. De acuerdo con las versiones oficiales, en un primer operativo en la cabecera municipal, agentes de seguridad observaron a un grupo de personas con actitud sospechosa y procedieron a realizar una inspección.

En ese momento, aseguraron a Edson Jesús “N”, Gabriel “N”, Martín Darío “N”, Misael Saturnino “N”, Francisco Javier “N”, Nancy “N”, Jessica “N” y un menor de edad. A la par, se añade que la captura inicial ocurrió cuando los agentes interceptaron un vehículo en el que viajaban varios de los sospechosos.

Entre los detenidos destaca Nancy “N”, identificada por la FGJEM como servidora pública en el DIF Municipal de Malinalco. En específico, se precisa que Nancy “N” es colaboradora de la alcaldesa Marlén Nieto.

Con credenciales, uniformes militares y hasta identificaciones del Plan DN-III-E entre lo decomisado

Durante las inspecciones, las autoridades aseguraron dos armas largas, cargadores y cartuchos de diferentes calibres, un lanzallamas, un chaleco balístico con placa, teléfonos celulares, dos equipos de radiocomunicación, así como bolsas de plástico con hierba seca con características similares a la marihuana.

El decomiso en Malinalco, Edomex,
El decomiso en Malinalco, Edomex, incluyó dosis de droga, armas cortas, teléfonos celulares y hasta un lanzallamas | X / @FiscaliaEdomex

También se incautaron dos presuntas identificaciones del Ejército Mexicano a nombre de uno de los detenidos, dos uniformes pixelados tipo militar, camisolas, botas, un brazalete con la leyenda Plan DN-III-E y un uniforme completo de la extinta Policía Federal.

Tras su detención, los ocho implicados quedaron a disposición del agente del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica en las próximas horas, de acuerdo con ambas fuentes. Así mismo, las autoridades recordaron que los detenidos deben ser tratados como inocentes hasta que se emita una sentencia condenatoria.

Tres más de presunta célula del CJNG caen en Barrio San Guillermo

En una acción separada, el 6 de octubre en el Barrio San Guillermo, Martín Darío “N” y Misael Saturnino “N” fueron detenidos en posesión de envoltorios pequeños con sustancia granulada cristalina e identificada como cristal. Posteriormente, en la colonia Jalmoloya, Francisco Javier “N” fue arrestado en flagrancia con bolsas tipo ziploc que contenían una sustancia sólida granulada e igualmente con características propias del cristal.

Los ocho presuntos miembros del
Los ocho presuntos miembros del CJNG en Edomex también contaban con uniformes pixelados, botas, placas y hasta brazaletes militares con la leyenda alusiva al Plan D-N-III-E | X / @FiscaliaEdomex

Las primeras investigaciones de la FGJEM señalan que los detenidos formarían parte de una célula delictiva vinculada al CJNG, presuntamente, relacionada con diversos delitos de alto impacto cometidos en la región.

Temas Relacionados

CJNGDIF MalinalcoMarlen NietoDelitos de alto impactoPlan DN-III-EDecomisoFGJEMEjército MexicanoMalinalcoEdomexNarco en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

Metro CDMX y Metrobús hoy 11 de octubre

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este sábado

Metro CDMX y Metrobús hoy

Muere “Nico”, atacado a balazos durante transmisión en vivo al denunciar baches en Salvatierra, Guanajuato

José Guadalupe Casas Rodríguez falleció tras un ataque armado que fue captado en redes sociales, generando tristeza e indignación en Urireo y otras comunidades

Muere “Nico”, atacado a balazos

Ebrard alista Foro Sociedad de Tecnología y Ciencia en México, participarán científicos internacionales y premios Nobel

El secretario de Economía indicó que el foro será en diciembre y en él se presentarán los avances en IA, medicina y aeronáutica

Ebrard alista Foro Sociedad de

Por las fuertes lluvias e inundaciones en México hasta el momento se reportan 37 personas fallecidas l En Vivo

Sigue en tiempo real la llegada de la lluvia tropical Raymond a costas mexicanas

Por las fuertes lluvias e

Prepara este empanizador saludable, ideal para controlar el colesterol y los picos de insulina

Ayuda a reducir colesterol y mejorar la digestión, convirtiéndose en una opción versátil y saludable para quienes buscan comidas más equilibradas sin sacrificar sabor

Prepara este empanizador saludable, ideal
MÁS NOTICIAS

NARCO

Sujetos armados desatan balaceras y

Sujetos armados desatan balaceras y quema de vehículos en Tzintzuntzan y Pátzcuaro. Michoacán | Videos

Detienen por cuarta vez a “El Fernandito” de La Unión Tepito: era líder y operador clave de “El Chori” | Video

Cae “El Griego” en Quintana Roo: objetivo de Europol e Interpol y presunto líder del grupo “Dalen” en Europa

Detienen a hombre con más de 120 mil dólares en efectivo y drogas tras cateo en Chihuahua

Procesan a tercer implicado en el asesinato de Juan Alberto Camarillo, jefe regional de la Fiscalía de Guanajuato

ENTRETENIMIENTO

Briggitte Bozzo regresa a Las

Briggitte Bozzo regresa a Las Estrellas Bailan en Hoy tras posible salida de Mariana Ávila: “Le mando mucho amor”

El controversial consejo de Pati Chapoy a Belinda para que sus exparejas ya no hablen de ella

¿Mariana Ávila abandonará Las Estrellas Bailan en Hoy tras la muerte de Fede Dorcaz? Esto dijo la productora de Hoy

Dalílah Polanco revela su paso por Bikram Yoga, la polémica disciplina ligada a abusos: “Era ir diario”

Wendy Guevara se entera de la muerte de Fede Dorcaz en plena transmisión en vivo: “Me da mucho miedo”

DEPORTES

Skadi, “La Reina de los

Skadi, “La Reina de los Lobos”, ruge en la Arena México y se convierte en finalista del Campeonato Universal de Amazonas 2025

Hermana de Omar Bravo denuncia presunta estafa familiar tras vinculación a proceso: “Fue defraudado por 6 millones de pesos”

Isaac del Toro despide un año histórico en el ciclismo de ruta: cómo le fue al mexicano en el Giro de Lombardía 2025

Memes calientan la vieja rivalidad entre México y Argentina previo al duelo por el paso a las semifinales de la Sub-20

Omar Bravo habría ofrecido dinero a menor de edad de la que presuntamente abusó: “Voy ahorita a tu cuarto… si no lo haces ya no le voy a ayudar a tu mamá”