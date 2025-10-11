Caen ocho presuntos integrantes del CJNG en Edomex; entre ellos, una exfuncionaria del DIF Malinalco

Entre los ochos presuntos implicados del CJNG fue identificada una exfuncionaria del DIF Malinalco y cercana a la alcaldesa Marlén Nieto | X / @FiscaliaEdomex

Ocho personas, entre ellas una funcionaria del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de Malinalco y un menor de edad, fueron detenidas en el municipio de Malinalco, Estado de México, por su presuntos vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y delitos de alto impacto.

Los operativos, realizados por fuerzas estatales y federales, contaron con la participación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Guardia Nacional (GN) y la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM).

¿Cómo se llevó a cabo el operativo?

Las detenciones se efectuaron en tres acciones distintas dentro del municipio. De acuerdo con las versiones oficiales, en un primer operativo en la cabecera municipal, agentes de seguridad observaron a un grupo de personas con actitud sospechosa y procedieron a realizar una inspección.

En ese momento, aseguraron a Edson Jesús “N”, Gabriel “N”, Martín Darío “N”, Misael Saturnino “N”, Francisco Javier “N”, Nancy “N”, Jessica “N” y un menor de edad. A la par, se añade que la captura inicial ocurrió cuando los agentes interceptaron un vehículo en el que viajaban varios de los sospechosos.

Entre los detenidos destaca Nancy “N”, identificada por la FGJEM como servidora pública en el DIF Municipal de Malinalco. En específico, se precisa que Nancy “N” es colaboradora de la alcaldesa Marlén Nieto.

Con credenciales, uniformes militares y hasta identificaciones del Plan DN-III-E entre lo decomisado

Durante las inspecciones, las autoridades aseguraron dos armas largas, cargadores y cartuchos de diferentes calibres, un lanzallamas, un chaleco balístico con placa, teléfonos celulares, dos equipos de radiocomunicación, así como bolsas de plástico con hierba seca con características similares a la marihuana.

El decomiso en Malinalco, Edomex, incluyó dosis de droga, armas cortas, teléfonos celulares y hasta un lanzallamas | X / @FiscaliaEdomex

También se incautaron dos presuntas identificaciones del Ejército Mexicano a nombre de uno de los detenidos, dos uniformes pixelados tipo militar, camisolas, botas, un brazalete con la leyenda Plan DN-III-E y un uniforme completo de la extinta Policía Federal.

Tras su detención, los ocho implicados quedaron a disposición del agente del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica en las próximas horas, de acuerdo con ambas fuentes. Así mismo, las autoridades recordaron que los detenidos deben ser tratados como inocentes hasta que se emita una sentencia condenatoria.

Tres más de presunta célula del CJNG caen en Barrio San Guillermo

En una acción separada, el 6 de octubre en el Barrio San Guillermo, Martín Darío “N” y Misael Saturnino “N” fueron detenidos en posesión de envoltorios pequeños con sustancia granulada cristalina e identificada como cristal. Posteriormente, en la colonia Jalmoloya, Francisco Javier “N” fue arrestado en flagrancia con bolsas tipo ziploc que contenían una sustancia sólida granulada e igualmente con características propias del cristal.

Los ocho presuntos miembros del CJNG en Edomex también contaban con uniformes pixelados, botas, placas y hasta brazaletes militares con la leyenda alusiva al Plan D-N-III-E | X / @FiscaliaEdomex

Las primeras investigaciones de la FGJEM señalan que los detenidos formarían parte de una célula delictiva vinculada al CJNG, presuntamente, relacionada con diversos delitos de alto impacto cometidos en la región.