México

Lo ubicaron en un anexo: cae sujeto que apuñaló en múltiples ocasiones y dejó en coma a Wendy, enfermera del Edomex

La joven fue agredida con una navaja en el rostro, cuello, abdomen y pulmón por Pedro Jared “N”, su entonces pareja sentimental

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Detienen a sujeto que apuñaló a enfermera en Edomex - Wendy
Pedro Jared "N" se encontraba en un anexo para intentar evadir la justicia. Foto: Especial

Pedro Jared “N” fue detenido por elementos de la Secretaría de Marina (Semar) y de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Mexico (FGJEM) cuando se encontraba en un anexo del municipio de Atlacomulco.

Su detención se llevó a cabo luego de que su entonces pareja sentimental, Wendy “N”, joven enfermera de 21 años de edad, denunció haber sido agredida por el sujeto en múltiples ocasiones.

De acuerdo con las indagatorias, fue el pasado 10 de marzo cuando el sujeto de 23 años de edad la agredió con una navaja en diversas partes del cuerpo (cuello, cara, abdomen y un pulmón) lo que le provocó un estado de coma temporal a la joven.

Pedro Jared “N” y Wendy “N” se encontraban en una vivienda del fraccionamiento La Guadalupana cuando se cometió la agresión, esto mientras el sujeto estaba bajo el influjo de drogas.

Sujeto también es enfermero: se encontraba en un anexo para evadir la justicia

Pedro Jared "N" se encontraba en un anexo del municipio de Atlacomulco. Video: Especial

Tras el inicio de una carpeta de investigación por los hechos, y luego de varias semanas de trabajos de inteligencia en coordinación con la Policía Municipal Metropolitana, Policía de Investigación Estatal y la Policía de Investigación de Género y Fuerza de Tarea Marina, el sujeto fue localizado al interior de las instalaciones de un grupo de Alcohólicos Anónimos en Atlacomulco.

La Fiscalía del Edomex detalló que utilizó este anexo con la intención de evadir la justicia y no ser procesado por el intento de feminicidio de quien era su pareja sentimental.

Pedro Jared “N” fue trasladado a la Agencia Especializada en Violencia Familiar, Sexual y de Género de Ecatepec para su certificación médica y posteriormente fue llevado al penal de Chiconautla.

*Información en desarrollo...

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