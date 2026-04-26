¿Otra ausencia en Chivas para la liguilla? Gabriel Milito habla sobre lesión de Daniel Aguirre

El defensor salió del terreno de juego por una lesión en el segundo tiempo contra Xolos de Tijuana y se someterá a exámenes médicos para conocer la gravedad de la misma (Foto: Especial)

Las Chivas desaprovecharon este sábado la chance de mantener el liderato general del torneo tras empatar ante Xolos de Tijuana, permitiéndole a Pumas tomar la cima de la clasificación y ahora el Guadalajara se enfrentará a Tigres en cuartos de final.

Sin embargo, la mayor preocupación del Rebaño Sagrado recae en Daniel Aguirre, quien abandonó el terreno de juego entre lágrimas al final del segundo tiempo por una lesión. El equipo esperará el reporte médico oficial para saber si podrán contar con el jugador en la liguilla.

Gabriel Milito se pronuncia respecto a la lesión de Daniel Aguirre

El defensor se ha convertido en una pieza importante de la zaga rojiblanca. (REUTERS/Henry Romero)

En conferencia de prensa posterior al partido, Gabriel Milito evitó confirmar la gravedad de la lesión de Daniel Aguirre, generando incertidumbre sobre el estado físico del futbolista: “No puedo afirmar si es una lesión o una sobrecarga muscular”, expresó el técnico argentino.

Milito detalló que el zaguero se someterá a estudios médicos para conocer el alcance de la lesión y no garantizó la presencia de Aguirre en la Liguilla, donde Chivas enfrentará a Tigres en cuartos de final. “Ahora no estoy en condiciones de decir si podremos contar con él o no”, concluyó.

En caso de que Daniel Aguirre no pueda participar con el Rebaño Sagrado, Gabriel Milito tendrá la baja de cinco o hasta seis futbolistas, a falta de confirmación oficial de la lista de la selección mexicana para el Mundial 2026, entre los que se encuentran: Raúl Rangel, Roberto Alvarado, Armando González, Brian Gutiérrez y Richy Ledezma.

Sumado a ello, el Guadalajara espera recuperar a José Castillo y Ángel Sepúlveda rumbo a los cuartos de final frente a Tigres, equipo que ya les clavó cuatro goles en la temporada regular.

Chivas pierde el liderato

El Guadalajara se enfrentará a Tigres en cuartos de final. (@Chivas)

A pesar de no culminar en la primera posición, Gabriel Milito valoró el rendimiento de Chivas a lo largo del Clausura 2026 y aseguró que, por lo mostrado en la cancha, su equipo merecía el liderato.

El técnico argentino resaltó la actitud, compromiso y constancia de sus jugadores, quienes mantuvieron un alto nivel competitivo de principio a fin: “Con los jugadores como están, se notaba la ilusión de ganar y ser líderes. De acuerdo con el fútbol que desarrollaron, lo merecían, pero lo intentaron hasta el final, con la misma pasión y deseo”, declaró Milito.

Asimismo, enfatizó que el grupo cumplió un objetivo clave: clasificar a Cuartos de Final con anticipación pero reconoció que cerrar como líderes habría sido ideal:

“Hemos hecho un campeonato muy bueno y conseguimos el objetivo de clasificar a la liguilla con anticipación, lo cual tiene valor. Claro que queríamos acabar en primer lugar, pero eso no modifica nada. Jugaremos los cuartos intentando imponer nuestro juego para avanzar a Semifinales”, concluyó.