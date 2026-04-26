México

Beca Benito Juárez 2026: cuándo es el próximo pago de mil 900 pesos a todos los beneficiarios

La última distribución de los recursos se llevó a cabo durante abril

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Los registros a la Beca Benito Juárez comenzaron desde el lunes 16 de febrero (Gobierno de México)
La Beca Benito Juárez entrega a cada participante un apoyo económico bimestral de 1,900 pesos durante los 10 meses que dura el ciclo escolar, ya que no se considera julio y agosto por ser periodo vacacional.(Gobierno de México)

La Beca Benito Juárez es una iniciativa social impulsada por el gobierno de México dirigida a alumnos de nivel media superior que cursen en alguna preparatoria pública del país.

El programa entrega a cada participante un apoyo económico bimestral de 1,900 pesos durante los 10 meses que dura el ciclo escolar, ya que no se considera julio y agosto por ser periodo vacacional.

La finalidad de la iniciativa es evitar la deserción escolar y contribuir con un recurso monetario para que los beneficiarios puedan continuar y concluir sus estudios de manera satisfactoria.

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¿Cuándo es el próximo pago de la Beca Benito Juárez a los beneficiarios?

Tomando en cuenta la forma en que se distribuyen los apoyos, se espera que el próximo periodo de pagos de la Beca Benito Juárez sea en junio. Cabe recordar la última distribución de los recursos se llevó a cabo del 1 al 16 de abril de manera ordenada de acuerdo con la primera letra de la CURP de cada beneficiario.

Además, durante julio y agosto no habrá depósitos a los beneficiarios por ser periodo vacacional, y así lo establecen las reglas de operación del programa.

Mientras tanto, para resolver dudas o aclaraciones, los canales oficiales de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ) y Julio León, titular del organismo, son la fuente recomendada. El teléfono 55 1162 0300 atiende de lunes a viernes de 8:00 a 22:00 y los sábados de 9:00 a 14:00.

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¿Cómo saber si ya me llegó el pago de la beca?

Consultar el saldo desde los cajeros automáticos del Banco Bienestar permite confirmar si el pago de abril de la Beca Benito Juárez ya fue depositado. Otra alternativa consiste en descargar la aplicación del Banco Bienestar y revisar el saldo de la cuenta asociada.

El Buscador de Estatus, accesible en buscador.becasbenitojuarez.gob.mx/consulta/, brinda la opción de verificar el saldo ingresando la CURP. Asimismo, la línea 800 900 2000 proporciona información sobre el pago al introducir los 16 dígitos de la tarjeta.

Iniciará pago de apoyo a estudiates de educación básica y media superior en México

Meta e impacto social del programa

Al cierre del año pasado, cuatro millones accedieron a la Beca Benito Juárez. Además, del 1 al 15 de octubre de 2025 se realizó el más reciente periodo de registro de estudiantes para que el programa siga ampliando su cobertura.

El universo de beneficiarios de las tres becas educativas principales alcanzó los 13 millones de estudiantes, con una inversión que superó los 128,000 millones de pesos. El impacto de estas becas se proyecta como fundamental para garantizar el acceso a la educación en México en los próximos años.

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