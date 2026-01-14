México

Aseguran equipo táctico, drogas y armamento del CJNG en Michoacán

La acción se llevó a cabo en el marco del Plan Michoacán

Foto: Marina
Foto: Marina

El despliegue de personal de la Armada de México en el estado de Michoacán derivó en una serie de operativos que permitieron el aseguramiento de vehículos robados, presunta droga y equipo táctico utilizado por grupos delictivos.

De acuerdo con la Secretaría de Marina (Semar), las acciones comenzaron en Caleta de Campos, donde personal naval recuperó dos motocicletas con reporte de robo. Poco después, otro operativo en Arteaga permitió asegurar un vehículo que también figuraba como robado.

En una operación distinta, las fuerzas federales identificaron un inmueble presuntamente vinculado a actividades ilícitas.

Tras coordinarse con las autoridades competentes y ejecutar el cateo, encontraron en su interior aproximadamente mil 54 envoltorios con hierba seca con características similares a la marihuana, 3 mil 048 bolsitas con sustancia granulosa similar a la metanfetamina, 19 cargadores, dos armas largas, cartuchos y diverso equipo táctico.

De acuerdo con información obtenida por Infobae México, los objetos asegurados pertenecen a la alianza del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y Los Viagras.

En los chalecos se pueden observar las iniciales del cártel. Foto: Marina

Por otra parte, un reporte del C5i condujo a la localización de otra motocicleta abandonada y con reporte de robo, esta vez en la Tenencia de Guacamayas.

La Armada de México reforzó la seguridad durante cateos efectuados en diferentes domicilios de Zamora. En estos operativos se confiscaron 52 máquinas tragamonedas que, según se presume, eran utilizadas por organizaciones delictivas.

Todos los objetos y sustancias aseguradas fueron entregados a las instancias legales para su análisis y para que se determine su destino final.

Tres detenidos y aseguramiento de 36 armas de fuego

Foto: SSPC
Foto: SSPC

De manera paralela, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó la incautación de 36 armas de fuego y la detención de tres personas en el estado como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.

Estos operativos contaron con la participación conjunta de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Guardia Nacional (GN), la Secretaría de Marina, la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y fuerzas locales.

Durante los patrullajes, las fuerzas de seguridad realizaron operativos en huertas de aguacate, empacadoras e industrias cítricas en los municipios de Apatzingán, Aquila, Cuitzeo, Erongarícuaro, Morelia, Nuevo San Juan, Peribán, Queréndaro, San Lorenzo, Tacámbaro, Tangamandapio, Tiamba, Uruapan, Zamora y Zinapécuaro.

Además de las armas, los elementos aseguraron:

  • Mil 86 cartuchos
  • 61 cargadores
  • Un artefacto explosivo improvisado
  • 9 vehículos 
  • Diverso equipo táctico
Foto: SSPC
Foto: SSPC

De acuerdo con la SSPC, entre el 10 de noviembre de 2025 y el 12 de enero de 2026 han sido detenidas 397 personas, así como el decomiso de los siguientes objetos ilícitos:

  • 218 armas de fuego
  • 15mil 478 cartuchos
  • 758 cargadores
  • 323 vehículos
  • 198 artefactos explosivos
  • 53 kilos de material explosivo
  • 83 kilos de marihuana
  • 771 kilos de metanfetamina
  • 28 mil 800 litros y 15mil 300 kilos de sustancias químicas para la producción de droga sintética.

También fueron desmantelados 22 campamentos y 50 tomas clandestinas.

