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Liguilla Clausura 2026: los enfrentamientos en los Cuartos de Final si Cruz Azul gana, pierde o empata

Todas las series quedarán definidas cuando termine el partido de la Máquina contra Necaxa

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El conjunto universitario logró una victoria crucial en el Estadio Hidalgo y, gracias a su diferencia de goles, arrebata el liderato general a Chivas, que no pudo pasar del empate ante Tijuana en Guadalajara. (Especial)
El conjunto universitario logró una victoria crucial en el Estadio Hidalgo y, gracias a su diferencia de goles, arrebata el liderato general a Chivas, que no pudo pasar del empate ante Tijuana en Guadalajara. (Especial)

La definición de las series de Cuartos de Final del Clausura 2026 en la Liga MX quedó prácticamente resuelta tras la última jornada de la fase regular. Los Pumas, que finalizaron en la cima de la tabla, enfrentarán a un América que aseguró el octavo puesto. En tanto, las Chivas de Guadalajara tendrán como rival a los Tigres de la UANL, llave que se confirmó luego del empate del Rebaño y la contundente victoria de los felinos en la fecha final.

Ambos cruces ya confirmados marcan el inicio de una Liguilla donde el liderato de los Pumas y la recuperación de América se perfilan como uno de los duelos más esperados. Por su parte, la rivalidad entre Chivas y Tigres suma un nuevo capítulo, luego de que los resultados de la última fecha sellaran el enfrentamiento.

Pumas ganó 2-0 ante Pachuca en la jornada 17. (Pumas)
Pumas ganó 2-0 ante Pachuca en la jornada 17. (Pumas)

Posibles cruces en los Cuartos de Final

La expectativa ahora se centra en el partido entre Cruz Azul y Necaxa, ya que el resultado de ese encuentro determinará los dos cruces restantes de los Cuartos de Final. Si la Máquina obtiene al menos un empate, se medirá ante Atlas, mientras que Pachuca enfrentará a Toluca.

En caso de una derrota de Cruz Azul, el panorama cambia: Toluca será su rival y Pachuca jugará contra Atlas.

Si Cruz Azul gana o empata

  • Pumas vs América
  • Chivas vs Tigres
  • Cruz Azul vs Atlas
  • Pachuca vs Toluca

Si Cruz Azul pierde

  • Pumas vs América
  • Chivas vs Tigres
  • Pachuca vs Atlas
  • Toluca vs Cruz Azul

La previa de la Fiesta Grande anticipa un escenario abierto, en el que los líderes buscarán consolidar su dominio, pero con varios equipos que llegan con menos presiones y podrían sorprender en las eliminatorias.

¿Cómo llegan los equipos clasificados a la Liguilla?

El cierre de la temporada regular de la liga mexicana dejó a Pumas como el equipo más sólido, tras asegurar el primer lugar de la tabla. El conjunto dirigido por Efraín Juárez dejó atrás un inicio irregular y logró consolidarse como uno de los máximos aspirantes al título, gracias a su rendimiento ascendente en la segunda mitad del torneo.

Soccer Football - Liga MX - Club America v Atlas - Estadio Ciudad de Mexico, Mexico City, Mexico - April 25, 2026 Atlas' Arturo Gonzalez celebrates scoring their first goal with teammates REUTERS/Eloisa Sanchez
Soccer Football - Liga MX - Club America v Atlas - Estadio Ciudad de Mexico, Mexico City, Mexico - April 25, 2026 Atlas' Arturo Gonzalez celebrates scoring their first goal with teammates REUTERS/Eloisa Sanchez

Chivas, por otro lado, afronta el tramo decisivo con sensaciones encontradas. Aunque el equipo tapatío firmó una destacada campaña y se ubicó en el segundo puesto, su saldo reciente genera dudas: registró solo una victoria en las cinco jornadas finales. El equipo también enfrentará bajas clave, ya que varios de sus jugadores serán convocados a la Selección Mexicana, lo que podría afectar la profundidad de la plantilla en momentos críticos.

Sin muchos reflectores, Tigres, Atlas y Pachuca lograron meterse a la Fiesta Grande del futbol mexicano. Los Tuzos terminaron la Fase Regular en el tercer lugar, mientras que los Rojinegros y Felinos finalizaron en el sexto y séptimo respectivamente.

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