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Chivas se enfrentará a Tigres en Liguilla: Milito habla sobre lo que será el juego ante los felinos

El Guadalajara perdió la posibilidad del liderato tras empatar ante los Xolos de Tijuana, por lo que deberán medirse ante un equipo que los goleó hace unas semanas

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Tigres vs Chivas.
El Guadalajara perdió la posibilidad del liderato tras empatar ante los Xolos de Tijuana, por lo que deberán medirse ante un equipo que los goleó hace unas semanas. (cuartoscuro)

Después del empate ante Xolos de Tijuana y el resto de los resultados de la jornada, se confirmó que las Chivas se medirán ante Tigres en los cuartos de final del Clausura 2026. Este enfrentamiento, con un historial marcado por finales memorables, revive una rivalidad intensa que no trae los mejores recuerdos recientes para el Rebaño Sagrado.

La afición rojiblanca tiene presente la reciente goleada de 4-1 que los universitarios le propinaron al Guadalajara durante la jornada 14 de este mismo torneo, por lo que el cuadro tapatío buscará redimirse de ese doloroso descalabro y conseguir su boleto a las semifinales.

Gabriel Milito habla sobre Tigres

El estratega argentino mencionó que trabajarán en lo que falló durante el encuentro de la temporada regular. (REUTERS/Cristian De Marchena)
El estratega argentino mencionó que trabajarán en lo que falló durante el encuentro de la temporada regular. (REUTERS/Cristian De Marchena)

En conferencia de prensa posterior al juego ante Tijuana, Gabriel Milito habló para los medios de comunicación y se pronunció al respecto sobre el que será su próximo rival en la liguilla:

“¿Ya está confirmado? Okay. Ya en estas instancias no existen partidos sencillos. Son todas verdaderas finales. Será en cuartos y si logramos será en semis. Ya te mides con los mejores equipos del futbol mexicano”, expresó el estratega argentino en conferencia de prensa.

Además añadió que cuentan con el antecedente reciente para sacar buenas conclusiones del partido y descubrir aquello que falló para preparar bien el encuentro que definirá al equipo clasificado a las semifinales.

Pese a la mala racha que atraviesa el Guadalajara con dos juegos sin poder ganar, Gabriel Milito señaló que confía en la capacidad de sus jugadores y el buen torneo que han dado para conseguir su boleto a la siguiente ronda, pese a no poder contar con los seleccionados.

Falta de contundencia en Chivas

El DT argentino mencionó que trabajarán en la definición de cara a la liguilla. (Photo by Ulises Ruiz / AFP)
El DT argentino mencionó que trabajarán en la definición de cara a la liguilla. (Photo by Ulises Ruiz / AFP)

Gabriel Milito habló sobre la falta de contundencia que ha presentado el equipo en las últimas fechas ante Necaxa y Xolos, donde no han podido marcar:

“Pudimos haber terminado en primera posición. Quizás en estos últimos dos partidos nos faltó la contundencia que habitualmente tenemos, pero tuvimos para ganar. El partido anterior con Necaxa tuvimos claras opciones. Hoy también para ganar. No lo pudimos hacer, pero el equipo sigue en la línea de juego que tuvo prácticamente durante todo el campeonato”, comentó.

El estratega argentino añadió que la clave para lo que será la liguilla es encontrar la manera de abrir los espacios ante equipos que te cierran atrás como lo fue Necaxa y Xolos de Tijuana.

A pesar de haber perdido el liderato, señaló que se queda con el buen rendimiento que mostraron sus jugadores dentro de la cancha y buscarán mejorar esos detalles de la definición de cara a lo que será el duelo ante Tigres en cuartos de final.

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