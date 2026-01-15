México

Recomendaciones clave para enfrentar la temporada invernal y fortalecer el sistema inmunológico

Ante las bajas temperaturas, se debe ser preventivo con hábitos que mejoren la salud

Importancia de reforzar el sistema
Importancia de reforzar el sistema inmunológico ante la temporada invernal (Freepik)

Con la llegada de la temporada invernal, las bajas temperaturas y el aumento de la circulación de virus respiratorios representan un reto importante para la salud pública.

Enfermedades como la influenza, el COVID-19, el resfriado común y otras infecciones respiratorias tienden a incrementarse durante esta época, por lo que autoridades sanitarias y especialistas coinciden en la importancia de reforzar las medidas de prevención y fortalecer el sistema inmunológico.

Durante los meses de frío, las personas suelen permanecer más tiempo en espacios cerrados y con poca ventilación, lo que facilita la propagación de microorganismos.

Además, los cambios bruscos de temperatura pueden debilitar las defensas del organismo, haciéndolo más vulnerable a infecciones.

Ante este panorama, expertos en salud recomiendan adoptar hábitos saludables y mantener una cultura de prevención constante.

Importancia de fortalecer el sistema inmunológico

La importancia de la defensa
La importancia de la defensa biológica frente a agentes patógenos (Imagen Ilustrativa Infobae)

El sistema inmunológico es la principal barrera de defensa del cuerpo frente a virus, bacterias y otros agentes patógenos. Mantenerlo fuerte no solo ayuda a prevenir enfermedades, sino que también reduce la gravedad de los síntomas en caso de contagio.

Especialistas destacan que fortalecer las defensas es un proceso integral que involucra alimentación, descanso, higiene y atención médica preventiva, especialmente durante la temporada invernal.

Recomendaciones para proteger la salud en invierno

Una selección de alimentos ricos
Una selección de alimentos ricos en antioxidantes y beneficios para la salud, incluyendo brócoli, granada, arándanos, cúrcuma, jengibre y una taza de té verde, dispuestos en cuencos sobre una mesa de madera. Estos ingredientes son conocidos por sus propiedades antiinflamatorias y su capacidad para fortalecer el sistema inmunológico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre las principales acciones para reducir riesgos y fortalecer el sistema inmunológico, se encuentran las siguientes:

  • Mantener una alimentación balanceada, rica en frutas y verduras de temporada que aporten vitaminas y minerales esenciales, como vitamina C, vitamina D, zinc y antioxidantes.
  • Hidratarse adecuadamente, incluso cuando no se perciba sensación de sed, ya que el consumo de líquidos es fundamental para el correcto funcionamiento del organismo.
  • Dormir entre siete y ocho horas diarias, pues el descanso adecuado permite la regeneración celular y fortalece las defensas.
  • Realizar actividad física moderada, que ayuda a mejorar la circulación, reducir el estrés y reforzar el sistema inmunológico.
  • Abrigar correctamente, evitando cambios bruscos de temperatura y protegiendo principalmente cuello, manos y vías respiratorias.
  • Ventilar espacios cerrados, aun en días fríos, para disminuir la concentración de virus en el ambiente.
  • Lavarse las manos con frecuencia, utilizando agua y jabón o soluciones antisépticas, especialmente después de estar en lugares públicos.
  • Cubrir nariz y boca al estornudar o toser, preferentemente con el ángulo interno del codo.
  • Evitar el contacto cercano con personas enfermas, y en caso de presentar síntomas, quedarse en casa para prevenir contagios.

Vacunación y atención médica oportuna

Parte de la prevención, es
Parte de la prevención, es la importancia de la vacunación de la población más vulnerable (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otro de los pilares fundamentales durante la temporada invernal es la vacunación. Las autoridades de salud recomiendan aplicarse las vacunas correspondientes contra influenza y COVID-19, particularmente en grupos vulnerables como adultos mayores, niñas y niños, mujeres embarazadas y personas con enfermedades crónicas.

Asimismo, se insiste en no automedicarse y acudir al médico ante síntomas persistentes como fiebre alta, dificultad para respirar o malestar general prolongado, ya que una atención oportuna puede prevenir complicaciones.

Prevención, una responsabilidad colectiva

Expertos subrayan que la prevención no solo es una responsabilidad individual, sino colectiva. Adoptar hábitos saludables y medidas de higiene contribuye a reducir la carga de enfermedades respiratorias en la comunidad y a proteger a los sectores más vulnerables.

En este contexto, fortalecer el sistema inmunológico y mantener prácticas preventivas durante la temporada invernal se convierte en una estrategia clave para cuidar la salud, disminuir contagios y promover el bienestar general de la población.

