Reforma electoral: presidenta del Senado fija postura sobre la autonomía del INE

Un proceso de debate amplio impulsado desde la Cámara Alta busca integrar información de foros nacionales para construir cambios al sistema democrático mexicano

La presidenta del Senado, Laura
La presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo Juárez, señala que la reforma electoral requiere consensos y pluralidad para su aprobación. ( Senado de la República)

La presidenta del Senado de la República, Laura Itzel Castillo, expresó que la reforma electoral es un proceso imprescindible y que será necesario “trabajar en los consensos para lograrla”.

Así lo afirmó la integrante de la Cámara Alta este 13 de enero en una declaración a los medios recuperada por la Cámara de Senadores, donde aclaró que, hasta el momento, “no tenemos fecha definitiva para cuándo se va a trabajar.

Itzel Castillo enfatizó que el proceso de reforma no solo requiere de voluntad política, sino también de una construcción colectiva de ideas: “Hay todo un debate en torno a esta reforma”, remarcó.

La legisladora consideró que la información reunida en los foros nacionales enriquece la discusión y permite abordar los distintos temas con pluralidad y rigor técnico.

El INE debe tener “independencia” según la presidenta del Senado

Castillo insiste en la necesidad
Castillo insiste en la necesidad de fortalecer la independencia del INE como parte de la reforma electoral. (Cuartoscuro)

En relación con la estructura y las funciones del Instituto Nacional Electoral (INE), Laura Itzel Castillo hizo referencia a las propuestas de Pablo Gómez Álvarez, titular de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral.

La presidenta del Senado explicó que que Gómez Álvarez ha diferenciado entre autonomía e independencia del organismo, y subrayó: “Estamos de acuerdo en lo que significa precisamente esa independencia, porque se trata de que el instituto tenga capacidad de ejecutar y no solo de hacer propuestas.

Además, la senadora recordó que, en el diseño inicial de la reforma, el Senado de la República fue propuesto como cámara revisora, lo que implica un papel determinante en la evaluación de los cambios al sistema electoral. Aunque destacó que debe de seguirse el procedimiento legislativo.

Relaciones internacionales y el T-MEC

Al responder sobre la relación entre México y Estados Unidos, Laura Itzel Castillo resaltó la llamada telefónica entre la presidenta Claudia Sheinbaum y su homólogo estadounidense Donald Trump. Según la senadora, el diálogo fue cordial y se confirmó la voluntad de mantener una cooperación bilateral basada en la coordinación y no en la subordinación.

Respecto al Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), Laura Itzel Castillo informó que se han celebrado diversas reuniones para analizar este acuerdo, destacando la relevancia de los vínculos comerciales y la necesidad de mantener el diálogo entre los tres países.

Posiciones previas de Laura Itzel Castillo sobre la reforma electoral

La posible reducción del número
La posible reducción del número de legisladores es uno de los temas centrales en la agenda de la reforma electoral. (Crédito: X | @LauraI_Castillo)

En declaraciones del ,pasado 12 de enero, la presidenta del Senado adelantó que la reforma electoral será el “plato fuerte” del próximo periodo ordinario de sesiones. Laura Itzel Castillo explicó que este proyecto ocupará un lugar central en la agenda legislativa a partir de febrero y que el análisis parlamentario se orientará a fortalecer el sistema democrático mexicano.

Entre los ejes principales que ha mencionado la senadora en torno a la reforma se encuentran:

  • La fiscalización rigurosa del gasto electoral.
  • La austeridad en el manejo de recursos públicos.
  • Una posible reducción en el número de legisladores.

La presidenta del Senado aseguró que el objetivo no es debilitar la representatividad política, sino establecer reglas claras que garanticen la participación equitativa de todas las fuerzas políticas.

