Fernández Noroña devela su fotografía oficial y se integra a la galería de presidentes del Senado

Durante su discurso, destacó que la presidencia del Senado implicó encarar momentos políticos especialmente tensos. Crédito: Fernández Noroña

Gerardo Fernández Noroña develó su retrato oficial como presidente del Senado para el periodo 2024-2025 durante una ceremonia realizada en la Casona de Xicoténcatl, antigua sede del Poder Legislativo.

Con este acto protocolario, el senador de Morena quedó integrado a la galería de presidentes de la Mesa Directiva de la LXVI Legislatura, un reconocimiento que, afirmó, nunca imaginó alcanzar.

Al evento acudieron sus compañeras de bancada Laura Itzel Castillo, actual presidenta del Senado; la vicepresidenta Verónica Camino Farjat, y la secretaria de la Mesa Directiva, Mariela Gutiérrez Escalante, además de familiares y colaboradores cercanos.

Sin embargo, destacó la ausencia del coordinador de Morena en el Senado, Adán Augusto López Hernández, quien, de acuerdo con el propio Fernández Noroña, fue invitado pero no asistió a la ceremonia.

El acto de develación reunió a familiares, colaboradores y compañeras de bancada, pero se notó la ausencia de figuras clave de Morena. Crédito: Fernández Noroña

Durante su discurso, el legislador expresó sorpresa por la responsabilidad que implicó encabezar la Mesa Directiva y compartir espacio simbólico con expresidentes del Senado provenientes del PRI y del PAN, en un contexto político que calificó como particularmente tenso.

Viajes personales y defensa de su papel como presidente del Senado

Previo a la develación del retrato, Fernández Noroña enfrentó cuestionamientos por sus viajes internacionales, luego de regresar de unas vacaciones en Roma, Italia.

El senador rechazó que estos desplazamientos afecten su legitimidad como presidente del Senado o resten seriedad a los actos institucionales que marca la ley.

Fernández Noroña ha enfrentado críticas por sus viajes internacionales mientras presidía el Senado. (redes sociales)

Aseguró que viajar forma parte de su vida personal y que se trata de una costumbre que mantiene desde hace años, particularmente cada diciembre, independientemente del cargo que ocupe.

En ese sentido, sostuvo que el descanso personal no es incompatible con el cumplimiento de las responsabilidades legislativas y adelantó que continuará viajando tanto dentro del país como al extranjero durante sus periodos vacacionales.

Viajes y retrato pagados con recursos propios

Uno de los ejes centrales de su posicionamiento fue el origen de los recursos. Fernández Noroña afirmó que tanto sus viajes como el retrato oficial fueron cubiertos con dinero propio, sin recurrir a recursos públicos.

Precisó que la pintura tuvo un costo aproximado de 32 mil pesos y defendió el trabajo de la artista Aurora Argüello Gutiérrez, autora de los retratos oficiales de los presidentes del Senado en los últimos siete u ocho años.

El cuadro, realizado por Aurora Argüello Gutiérrez, tuvo un costo aproximado de 32 mil pesos y fue pagado con recursos propios del senador. Crédito: Facebook

El senador destacó que el monto pagado es considerablemente menor al de retratos de expresidentes del Senado como Pablo Escudero y Manlio Fabio Beltrones, cuyos cuadros alcanzaron costos cercanos a los 100 mil pesos.

Para Fernández Noroña, las críticas por el gasto ignoran estos antecedentes y desvirtúan el sentido histórico del acto.

¿Por qué recibió Gerardo Fernández Noroña un retrato oficial en el Senado?

Gerardo Fernández Noroña recibió un retrato en el Senado como parte de la tradición legislativa de integrar una galería con las imágenes de quienes han presidido la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados y el Senado.

El retrato oficial se le otorgó por su labor como presidente de la Mesa Directiva del Senado durante el periodo 2024-2025.

Este protocolo busca reconocer a quienes han encabezado estos órganos durante los periodos legislativos, por lo que a cada expresidente se le realiza una pintura oficial que se coloca en las instalaciones del Congreso.

Noroña ocupó el cargo de presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del 1 de septiembre de 2023 al 31 de agosto de 2024.

Críticas por el costo del retrato y balance de su gestión

Las críticas por el precio del retrato se sumaron a otras polémicas que han marcado su presidencia. Durante la ceremonia, la vicepresidenta de la Mesa Directiva, Verónica Camino Farjat, reconoció el estilo directo del senador y su tendencia a romper protocolos, aunque subrayó su capacidad para encarar momentos críticos, como la aprobación de la reforma judicial.

Las manifestaciones obligaron a trasladar la sesión a la antigua sede del Senado, según recordó Fernández Noroña. Crédito: Senado de la República

Fernández Noroña recordó que esa reforma se discutió en medio de protestas de trabajadores del Poder Judicial, quienes incluso tomaron la tribuna, lo que obligó a trasladar la sesión a la antigua sede del Senado.

Afirmó que, pese a los insultos y la presión, mantuvo la imparcialidad que exigía el cargo, lo que —según relató— le valió el reconocimiento del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Las polémicas de Fernández Noroña como presidente del senado

El senador aseguró que viajar no es incompatible con el cumplimiento de sus responsabilidades legislativas. (Irving Pineda)

Viajes internacionales mientras ocupa la presidencia del Senado, cuestionados por la oposición.

Señalamientos sobre un posible uso de recursos públicos para traslados personales, acusación que ha rechazado.

Críticas por el costo de su retrato oficial , pese a ser menor al de expresidentes del Senado.

Estilo confrontativo y ruptura de protocolos parlamentarios durante sesiones clave.

Manejo de sesiones marcadas por protestas de trabajadores del Poder Judicial .

Declaraciones sobre política internacional, particularmente sobre Venezuela, que generaron reacciones encontradas.

Al cierre del acto, legisladores coincidieron en que el retrato representa solo un testimonio visual, mientras que el verdadero legado de una presidencia del Senado queda registrado en los debates, las reformas aprobadas y la memoria política del país.