Capturaron a otras dos personas en México por el asesinato del peluquero argentino Jonatan Emanuel Minucci en Cancún

La Fiscalía de Quintana Roo detuvo a Hugo Daniel “N”, alias “El Maniaco”, y Cristian Eduardo “N” por el homicidio en Tulum. (Infobae México/ Jovani Pérez)

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Quintana Roo informó el pasado 13 de enero de 2026 la detención de Hugo Daniel “N”, alias “El Maniaco”, y Cristian Eduardo “N”, quienes estarían involucrados en el homicidio calificado de dos personas en el municipio de Tulum.

De acuerdo con el comunicado oficial, con estas acciones ya son cuatro los sujetos aprehendidos por estos hechos, ocurridos el pasado 9 de enero, en los que falleció el peluquero argentino Jonatan Emanuel Minucci, quien se encontraba trabajando temporalmente en la región.

Según la información difundida por la FGE Quintana Roo, los detenidos fueron localizados en Playa del Carmen por elementos de la Policía de Investigación, en coordinación con la Policía Municipal.

Según el comunicado proporcionado por la fiscalía, ambos hombres estarían relacionados con la agresión en la que dos personas murieron por heridas de arma de fuego y un tercero resultó lesionado, en un ataque registrado cerca del estacionamiento del cenote recreativo Vésica, en la carretera federal Tulum–Carrillo Puerto.

La muerte del peluquero argentino Jonatan Emanuel Minucci en Tulum se relaciona con una pelea entre cárteles por el control del narcomenudeo. (Infobae México/ Jesús Avilés)

Cómo ocurrió la detención

Durante el operativo, los agentes aseguraron a Hugo Daniel “N” y Cristian Eduardo “N” cuando intercambiaban presuntos narcóticos en la avenida Cancún, entre las avenidas Tecnológico y Xel-Há.

En el lugar, se decomisó hierba seca similar a la marihuana y una sustancia cristalina con las características de la metanfetamina.

La FGE Quintana Roo detalló que, tras las primeras indagatorias, ambos capturados serían integrantes de un grupo delictivo generador de violencia, dedicado a la venta y distribución de drogas en la región. Según el comunicado, Fernando Jonathan “N” y Adán Osvaldo “N” también fueron detenidos previamente en relación con los mismos hechos.

Las autoridades señalaron que, después de cumplir con las diligencias correspondientes, Hugo Daniel “N” y Cristian Eduardo “N” fueron puestos a disposición del Ministerio Público, que determinará su situación jurídica en el plazo constitucional.

La investigación sigue abierta para esclarecer la totalidad de los hechos y la posible vinculación de otras personas con este caso, informó la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo.

La investigación implica a cuatro detenidos por el ataque armado ocurrido el 9 de enero cerca del cenote Vésica, donde dos personas murieron. (Facebook)

Contexto de los hechos ocurridos el 9 de enero

El ataque ocurrió la tarde del pasado viernes 9 de enero y fue confirmado por el Hospital General IMSS-Bienestar de Playa del Carmen el sábado 10.

De acuerdo con fuentes locales, este ataque armado fue el segundo vinculado a eventos turísticos y ocurrió en menos de 48 horas en la misma zona.

Según informaron medios locales y agencias internacionales, Minucci recibió impactos de bala tanto en el cuello como en el rostro, brazos y tórax, lesiones que impidieron que los médicos pudieran salvarle la vida. Falleció tiempo después de ingresar al hospital.

La propia fiscalía del estado informó el pasado lunes 12 de enero que fueron detenidos otros dos involucrados en Playa del Carmen, identificados como Fernando Jonathan “N” y Adán Osvaldo “N”. Ambos habrían causado heridas tanto al ciudadano argentino como a los otros dos mexicanos, quienes se desempeñaban como empleados de seguridad.

Según las investigaciones, en el lugar de los hechos, peritos en criminalística aseguraron casquillos percutidos de un arma de fuego calibre 9 mm, de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea.

“Cabe mencionar que los agresores fueron identificados tras labores de investigación técnica, apoyadas en imágenes de cámaras de seguridad localizadas cerca del sitio”, apuntó la FGE Quintana Roo.

El ataque armado en Tulum, vinculado a la disputa entre el CJNG y Los Compich, ya dejó cuatro detenidos y mantiene abierta la investigación criminal en la zona. (Facebook)

Posibles causas del ataque

De acuerdo con las investigaciones realizadas por las autoridades, los implicados estarían relacionados con un grupo criminal que opera en la región y las primeras indagatorias indican una posible relación de actividades de narcomenudeo.

Según fuentes locales, el fiscal Raciel López Salazar declaró que el asesinato presuntamente fue consecuencia directa de una pelea territorial entre grupos delictivos.

A pesar de que las autoridades estatales no compartieron el nombre de la agrupación criminal, a finales de 2025 se detuvo a un presunto cabecilla del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Además, en la región opera una célula delictiva conocida como Los Compich, leal aLos Chapitos, por lo que el ataque pudo deberse a una disputa entre los dos cárteles con mayor presencia en México.