Renuevan transporte público en Michoacán tras violencia del narco: instalan cámaras y botones de pánico ligados al C5

Las autoridades modernizan transporte público en Michoacán. (JUAN JOSÉ ESTRADA SERAFÍN /CUARTOSCURO.COM)

Gladys Butanda Macías, secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad, anunció en conferencia de prensa del estado de Michoacán la renovación en el sistema de transporte colectivo con la finalidad de generar trayectos seguros a través de monitoreos, instalación de botones de pánico y cámaras de vigilancia ligadas al C5.

Además, señaló que se busca que hayan centros de control y monitoreo de seguridad y aseguró que cada cooperativa cuenta con el sistema instalado en sus oficinas y ya se encuentra monitoreando en tiempo real todas las unidades.

Por otro lado destacó que ahora cuentan con botones de pánico y los centros ligados al c5 se contactan directamente con el chofer para conocer la situación de la unidad y alertar sobre alguna posible situación delicada.

Además, aseguró que esto también ayuda a los concecionarios a conocer la frecuencia con la que circulan las unidades, la cantidad de usuarios que utilizaron la unidad y que ayudará a controlar las velocidades a las que conducen el transporte público.

Esto igualmente generará reportes diarios a los concecionariops y contribuirá a saber lo que tiene que pagar cada operador. Aunado a esto, afirmó que anteriormente sostuvieron reuniones con transportistas de Morelia y actualmente buscan que las unidades tengan sistema de prepago.

Con esto también buscan retirar unidades viejas de circulacion, así como hacer que cada una de las rutas cuente con un centro de control de flota.

