Fiscal de Michoacán confirma hallazgo de 10 costales con restos humanos en Cuitzeo; Cártel Santa Rosa de Lima estaría detrás

El hallazgo presentó similitudes con hechos ocurridos el pasado lunes 5 de enero

En conferencia de prensa, el fiscal apuntó similitudes en los casos de la semana del 5 al 8 de enero. (Gobierno de Michoacán)

La mañana del 8 de enero de 2026, el fiscal general del estado de Michoacán, Carlos Torres Piña, confirmó en conferencia de prensa la presencia de costales con restos humanos en Cuitzeo.

Tras hechos ocurridos el pasado lunes 5 de enero de 2025, el titular de la fiscalía informó que la mañana de este jueves también se encontraron cuerpos desmembrados, por lo que el equipo pericial de la institución ya se encontraba investigando en el área.

Además, mencionó que se trataba de cuatro torsos y que mientras realizaban la investigación, el contenido de las bolsas presentó similitudes con los restos encontrados el pasado lunes 5 de enero.

Al lugar arribó personal de la Fiscalía General del Estado para recopilar pruebas y realizar el levantamiento de los cuerpos. Imagen ilustrativa. Crédito: FGE Michoacán

Detalles del hallazgo de los restos humanos

La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE)inició una carpeta de investigación luego de encontrar 10 costales que contenían los restos humanos desmembrados de al menos cuatro personas.

Los hechos ocurrieron a las afueras de una plaza comercial en la carretera Morelia-Salamanca, en el municipio de Cuitzeo.

El personal de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC) localizó los costales y procedió a su traslado al Servicio Médico Forense (Semefo) para llevar a cabo las necropsias correspondientes.

De acuerdo con información difundida por medios locales, entre ellos, El Sol de Michoacán y El Congresista, durante la inspección del lugar, también se recolectaron casquillos percutidos y se hallaron artefactos tipo bomba molotov, algunos de los que fueron detonados

Además, en siete locales comerciales se registraron daños daños por quemaduras externas.

El fiscal apuntó que el hallazgo de rosas secas abre esa línea de investigación. (DIEGO COSTA/CUARTOSCURO)

Por qué podría estar detrás el Cártel Santa Rosa de Lima

De acuerdo con la información proporcionada por el fiscal, “este hecho puede estar involuicrado con uno que se dio el día lunes. Estamos en las investigaciones respectivas pero esta camioneta roja que ustedes pueden apreciar ahí, entra del lado de Guanajuato”.

Agregó que llegó el vehículo llegó a la altura de Texticuitzeo, “se da la vuelta, genera algunas maniobras donde bajan las bolsas y tiran el cuerpo a bordo de carretera. Esto fue el lunes, con características similares a las ocurridas hoy jueves”

Posteriormente señaló que por los datos obtenidos de parte de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), en los videos del C5 pareciera que es el mismo Modus Operandi, pues se puede apreciar que “entra el vehículo de Guanajuato, deja los cuerpos y se retiran”.

Además, apuntó que a diferencia del hecho del lunes, “este jueves realizaron algunas detonaciones de arma de fuego y dejan rosas secas. Esto es muy común del Cártel de Santa Rosa de Lima, que dejan rosas posterior a ciertos hechos delictivos, y por ahí puede venir esta línea de investigación que ya les estaremos mencionando más adelante".

