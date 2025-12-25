México

Desmantelan centro de monitoreo del crimen organizado en Michoacán

En hechos distintos, detuvieron a una cocinera del CEFERESO 17 que intentó ingresar un celular relacionado con extorsión

La Marina aseguró un inmueble
La Marina aseguró un inmueble que era utilizado por el crimen organizado para monitorear. (FGE Michoacán)

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán obtuvo la vinculación a proceso de una trabajadora acusada de intentar ingresar un teléfono celular a un Centro Federal de Reinserción Social (CEFERESO).

Las autoridades ejecutaron un cateo donde se aseguraron drogas, equipo de videovigilancia y una motocicleta en Lázaro Cárdenas, de acuerdo con comunicados oficiales.

Según informó la FGE, el primer caso involucra a María de los Ángeles “N”, quien laboraba para una empresa externa en el área de cocina del CEFERESO No. 17, ubicado en la carretera La Ruana-Tazumbos, municipio de Buenavista.

Las acciones forman parte de
Las acciones forman parte de la estrategia interinstitucional para fortalecer la seguridad y evitar delitos en los centros penitenciarios de Michoacán. (FGE Michoacán)

Operativo de la Marina

El pasado 11 de diciembre, la mujer fue detenida tras el hallazgo de un teléfono celular oculto entre la ropa, detectado durante una revisión rutinaria con equipo especializado. El dispositivo está vinculado a una investigación por extorsión, señalaron las autoridades.

La FGE precisó que la trabajadora quedó a disposición de la Fiscalía Regional de Apatzingán, y posteriormente fue presentada ante un juez de control. El juzgador señaló que la detención fue legal y determinó la vinculación a proceso de la imputada, imponiéndole medidas cautelares y un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

De acuerdo con el comunicado, este procedimiento formó parte de las acciones para fortalecer la seguridad en los centros penitenciarios y prevenir delitos desde el interior de las instalaciones.

Durante el cateo, autoridades aseguraron
Durante el cateo, autoridades aseguraron una estructura metálica con antenas repetidoras y equipo tecnológico empleado por la delincuencia organizada. (FGE Michoacán)

Detienen a trabajadora de CEFERESO

En otro operativo, la Fiscalía General del Estado llevó a cabo una orden de cateo en un inmueble de la calle Colosio, colonia Ampliación Independencia, en el municipio de Lázaro Cárdenas.

La intervención, coordinada con la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), la Subsecretaría de Investigación Especializada (SIE) y la Secretaría de Marina (SEMAR), tuvo como objetivo investigar posibles delitos contra la salud.

Durante la diligencia, detalló la FGE, se aseguraron 20 bolsas de plástico con metanfetamina, una estructura metálica con antenas repetidoras de radiofrecuencia, cámaras y sistema de videograbación.

El lugar funcionaba como centro de monitoreo y vigilancia utilizado por la delincuencia organizada, de acuerdo con el reporte oficial. Además, fue localizada una motocicleta con números de identificación alterados, la cual quedó bajo resguardo de las autoridades junto con los demás objetos incautados.

La Fiscalía subrayó que los operativos forman parte de una estrategia coordinada con las instancias federales y estatales para combatir delitos que afectan la seguridad y salud pública en Michoacán.

En ambos casos, la institución reiteró su compromiso de llevar ante la justicia a quienes resulten responsables de actividades ilícitas y fortalecer la protección a la población.

