México, último lugar de la OCDE con universitarios titulados y con la menor inversión educativa

Solo 2 de cada 100 titulados, podrán acceder a una maestría o doctorado

México invierte poco en educación, según datos de la OCDE (GoB. Edomex)

México enfrenta uno de sus mayores retos estructurales en materia educativa, donde se destaca que los universitarios del país no se titulan y el gobierno invierte muy poco en la educación, de acuerdo con el informe Education at a Glance 2025 de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Los datos revelan que el país se ubica en el último lugar entre los países miembros en porcentaje de jóvenes con título universitario, además de registrar una de las inversiones más bajas por estudiante en todos los niveles educativos.

Los datos de la OCDE señalan que 4 de cada 10 jóvenes en México no concluyen la educación media superior.

Mientras que, en promedio, solo el 13 por ciento de los jóvenes adultos en los países miembros carece de este nivel educativo, en el país la proporción de mexicanos sin educación media superior alcanza el 41%.

México, último en jóvenes con título universitario

Solo el 22% de los jóvenes mexicanos logran obtener su título universitario (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según el informe, solo el 22% de los jóvenes mexicanos cuenta con un título universitario, una cifra que coloca al país en el último lugar de la OCDE, empatado con Italia. Este porcentaje está muy por debajo del promedio de la OCDE, que se sitúa en 42%, lo que evidencia una brecha educativa significativa.

En contraste, los países con mayor proporción de universitarios titulados son:

  • Canadá: 65%
  • Irlanda: 58%
  • Japón: 57%
  • Corea del Sur: 56%
  • Luxemburgo: alrededor del 54%

En la parte baja de la tabla, junto a México, se encuentran:

  • Costa Rica: 25%
  • República Checa y Turquía: 27%
  • Italia y México: 22%

Estos datos reflejan limitaciones estructurales en el acceso, permanencia y conclusión de estudios universitarios, especialmente para jóvenes de bajos ingresos.

Por igual, las probabilidades de titularte, si tus padres no cuentan con estudios, solo el 15% podrán lograrlo, pero si no tienen estudios formales, solo se podrán titular el 14.5%.

Mientras, la probabilidad aumenta a un 63.4% si uno de los padres tiene título universitario.

Incluso cuando un mexicano logra titularse de una licenciatura, el acceso a estudios de maestría o posgrado sigue siendo limitado, ya que solo dos de cada cien jóvenes en el país alcanzan este nivel educativo. En contraste, el promedio de la OCDE es de 16%, mientras que en México esta proporción apenas representa el 2%.

Bajo gasto educativo en relación con el PIB

México invierte poco en educación de su juventud (FOTO: CRISANTA ESPINOSA AGUILAR /CUARTOSCURO.COM)

El informe también señala que México se encuentra entre los países de la OCDE que menos invierten en educación en proporción a su Producto Interno Bruto (PIB). Mientras que el promedio del organismo es de 4.7% del PIB, México destina 4.3%, quedando por debajo de la media.

Los países que más invierten en educación son:

  • Noruega: 6.2% del PIB
  • Israel: 6.1%
  • Suecia: 5.3%

En contraste, los países con menor inversión son:

  • Irlanda: 2.8%
  • Hungría: 3.4%
  • Italia: 3.9%

Aunque México no ocupa el último lugar en este rubro, su inversión es insuficiente para atender la demanda educativa de una población joven numerosa, advierte la OCDE.

Inversión por estudiante universitario: México, al fondo de la lista

La media de inversión en educación media está en más de 15 mil dólares, en México apenas supera los 4 mil, es decir, 70% menos (Crédito: Cuartoscuro)

Uno de los datos más críticos del informe es la inversión por estudiante universitario. México ocupa el lugar 37 de 37 países analizados, con un gasto anual de apenas 4 mil 430 dólares por alumno, lo que representa 70% menos que el promedio de la OCDE, que asciende a 15 mil 102 dólares.

Comparativamente, los países que más invierten por estudiante universitario son:

  • Luxemburgo: 54,384 USD
  • Suiza: 32,505 USD
  • Noruega: 27,256 USD
  • Dinamarca: 24,113 USD
  • Suecia: 24,044 USD

Incluso países de América Latina como Chile (4 mil 479 dólares) superan ligeramente a México en este indicador.

Rezago también en educación básica y media superior

La situación se repite en los niveles previos a la universidad. En educación básica y media superior, México invierte 2 mil 790 dólares por estudiante, frente a un promedio OCDE de 13 mil 210 dólares, lo que limita la calidad educativa desde las primeras etapas de formación.

Claves del rezago educativo en México según la OCDE

Según la OCDE, México invierte 2 mil 790 dólares por estudiante de eduación básica (Jorge Contreras/Infobae)
  • Baja inversión pública por estudiante
  • Desigualdad en el acceso a la educación superior
  • Alta deserción escolar
  • Limitada capacidad institucional de las universidades públicas

Un desafío estratégico para el desarrollo

La OCDE advierte que el bajo nivel educativo de la población joven tiene efectos directos en la productividad, el crecimiento económico y la movilidad social. Sin un aumento sostenido en la inversión y políticas públicas enfocadas en ampliar el acceso y la conclusión de estudios universitarios, México podría profundizar su rezago frente a las economías desarrolladas.

El informe Education at a Glance 2025 deja claro que invertir en educación no es un gasto, sino una condición indispensable para el desarrollo del país.

