EEUU asigna más de 20 millones de dólares a México para consolidar justicia laboral

Estados Unidos destina 23.4 millones de dólares al fortalecimiento del Sistema de Justicia Laboral en México como parte del T-MEC.

Estados Unidos ha destinado 23.4 millones de dólares a fortalecer el Sistema de Justicia Laboral en México, como parte de los compromisos adquiridos en el T-MEC.

De acuerdo con las redes sociales de la Embajada de Estados Unidos en México, los recursos se orientarán a combatir prácticas laborales que afectan los salarios y generan desventajas para los trabajadores, con el objetivo de garantizar condiciones justas en Norteamérica.

Esta medida busca avanzar en la consolidación institucional y refuerza los esfuerzos conjuntos para promover la prosperidad regional y el cumplimiento de obligaciones laborales.

Trump afirma que el T-MEC "es irrelevante”

La postura de Trump contrasta con la próxima revisión formal del T-MEC, prevista para enero. REUTERS/Evelyn Hockstein

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha desestimado la relevancia del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), afirmando que el acuerdo es “irrelevante” para su país y no aporta ventajas reales, una postura que agudiza la incertidumbre a meses de la próxima revisión formal del tratado y tras una reciente llamada con la presidenta Claudia Sheinbaum orientada a reforzar el diálogo y la cooperación bilateral.

En sus declaraciones, Trump aseguró que, pese al interés de Canadá por mantener el acuerdo, Estados Unidos no lo necesita y podría buscar nuevos pactos comerciales: “No tiene ninguna‍ ventaja real, es irrelevante”, dijo el presidente el martes 13 de enero.

Esta actitud contrasta con el inicio inminente de la revisión del T-MEC, proceso que, según el secretario de Economía Marcelo Ebrard, comenzará en enero y deberá completarse antes del 1 de julio de 2026, con el objetivo de reducir la volatilidad en el marco normativo que rige el comercio norteamericano.

El primer ministro canadiense Mark Carney comunicó a ministros territoriales que Canadá ya está lista para iniciar el análisis del tratado, mientras que el mandatario estadounidense ha reiterado su disposición a dejar que el T-MEC expire, una opción que abriría la puerta a negociaciones independientes por parte de Estados Unidos.

Relaciones de Estados Unidos y México en materia de seguridad

El telón de fondo de estas tensiones comerciales es la cooperación en materia de seguridad. El propio Trump sostuvo una llamada telefónica con la presidenta mexicana Sheinbaum el pasado 12 de enero, donde la mandataria —quien afirmó haber tomado la iniciativa del contacto— situó el combate al narcotráfico y la seguridad común como temas centrales.

Sheinbaum estacó logros recientes como la reducción del cruce de fentanilo en la frontera en 50% y la caída de las muertes vinculadas a esta droga en 43%, cifras que ofreció como balance de la colaboración actual.

Según la presidenta mexicana, Trump reconoció los avances de México en materia de seguridad y se mostró informado sobre los esfuerzos emprendidos por las autoridades mexicanas, aunque consideró que existen posibilidades para profundizar la cooperación. Sheinbaum subrayó: “Lo importante es seguir manteniendo el respeto y la colaboración”.

¿Qué es lo que se espera revisar en el T-MEC?

La revisión del T-MEC en 2026 sitúa los derechos laborales y la modernización sindical como temas clave para México. REUTERS/Imelda Medina/Archivo

La revisión del T-MEC prevista para este 2026 redefine el debate sobre los derechos laborales en México, al situar en el centro tanto la adaptación tecnológica de los sindicatos como la garantía de condiciones laborales adecuadas ante el avance de la economía digital.

A medida que el país se prepara para este proceso, la presión internacional y los compromisos asumidos bajo el tratado exigen que la modernización productiva no derive en una mayor precarización, sino en un fortalecimiento de la protección a los trabajadores.