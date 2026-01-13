Mundo

Donald Trump prometió “acciones muy contundentes” si el régimen de Irán comienza a ejecutar a los manifestantes detenidos

El presidente de Estados Unidos y organizaciones humanitarias alertaron sobre el riesgo de nuevas violaciones a los derechos humanos en el país persa tras el anuncio de penas de muerte a opositores

El presidente Donald Trump advirtió este martes que Estados Unidos tomará “acciones muy contundentes” si las autoridades de Irán comienzan a ejecutar a manifestantes detenidos durante la actual ola de protestas contra el gobierno de Teherán. Durante una entrevista concedida a CBS News, Trump insistió en que su administración responderá de manera firme ante cualquier intento de represión letal, en especial si se concretan ahorcamientos contra manifestantes encarcelados por el régimen, una medida que podría implementarse desde el miércoles, según señalaron fiscales iraníes.

En sus declaraciones, el mandatario reiteró que la cantidad de personas muertas en Irán por la represión a las protestas es incierta, pero reconoció que se habla de un “número considerable”, con reportes que varían entre cifras menores y estimaciones que superan los 12.000 fallecidos y podrían llegar a 20.000, de acuerdo con fuentes citadas por la cadena estadounidense. Trump resaltó que “una muerte ya es demasiado”, y anticipó que recibiría un informe detallado sobre la situación en Irán a su regreso a Washington.

La postura de Trump surge ante el temor creciente de que el régimen iraní recurra a la pena de muerte como método para sofocar las protestas, luego de que la fiscalía de Teherán indicara que algunos de los detenidos serán juzgados por el cargo de “moharebeh” o “guerra contra Dios”, que conlleva la condena capital.

Más tarde, en un discurso en la ciudad de Detroit, Trump volvió a referirse a las protestas en Irán. “A todos los patriotas iraníes: sigan protestando, tomen el control de sus instituciones, si es posible, y guarden el nombre de los asesinos y los abusadores que los están abusando porque pagarán un precio muy alto”.

“He cancelado todas las reuniones con los funcionarios iraníes hasta que cese la matanza sin sentido de manifestantes. La ayuda está en camino. Impuse aranceles a cualquiera que haga negocios con Irán. Irán era un gran país hasta que estos monstruos llegaron y se apoderaron de él”, afirmó.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla en el Detroit Economic Club en Detroit, Michigan, EE. UU., el 13 de enero de 2026. REUTERS/Evelyn Hockstein

Según la ONG noruega Iran Human Rights (IHR), al menos 734 personas han sido confirmadas como víctimas mortales, aunque el número real podría ser mucho mayor. La organización también alertó sobre el caso de Erfan Soltani, de 26 años, detenido en la ciudad satélite de Karaj y sentenciado a muerte, con ejecución programada para el miércoles, según información proporcionada por su familia.

Trump afirmó en redes sociales que “la ayuda está en camino” para los ciudadanos iraníes, prometiendo apoyo en “diferentes formas”, incluidas posibles asistencias económicas. Además, aseguró que se suspenderán todas las reuniones con funcionarios iraníes hasta que cesen los asesinatos y advirtió que los responsables “pagarán un alto precio” por cualquier acto de violencia. En la entrevista, Trump mencionó operaciones militares previas de su administración, como los ataques a instalaciones nucleares en Irán y la eliminación de figuras como el líder de ISIS Abu Bakr al-Baghdadi y el general Qassem Soleimani. Consultado sobre su objetivo final, señaló: “El objetivo es ganar. Me gusta ganar”.

Organizaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional expresaron preocupación por la posibilidad de juicios sumarios y ejecuciones arbitrarias, alertando sobre el uso de la pena de muerte como herramienta para disuadir la disidencia en Irán.

