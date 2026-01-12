Tour de BTS 2026: fecha y hora del anuncio para saber si vienen a México

(Captura de pantalla)

El grupo surcoreano BTS hará el anuncio oficial de las fechas y ciudades de su gira mundial 2026 el 14 de enero a las 12:00 a.m. (hora de Corea del Sur), lo que corresponde a la mañana del 13 de enero en México.

Esta revelación marca el regreso del septeto a los escenarios internacionales tras una pausa de varios años luego de sus enlistamientos militares, lo que despierta el interés de la comunidad musical y de millones de seguidores en América Latina y el mundo.

El anuncio del tour: fecha y horarios clave

El anuncio de la gira mundial de BTS se transmitirá simultáneamente en varios países, adaptándose a las diferencias horarias.

En México, la información estará disponible el 13 de enero a las 9:00 a.m.

En otros países será:

Belice, Costa Rica, Guatemala, Nicaragua, Honduras y El Salvador: 09:00 a.m. (Hora del centro de México y Centroamérica, UTC-6)

Colombia, Panamá, Perú y Ecuador: 10:00 a.m. (Hora de Colombia, Perú y Ecuador, UTC-5)

Venezuela, Puerto Rico, República Dominicana, Bolivia, Estados Unidos, Canadá, Cuba y Chile: 11:00 a.m. (Hora de Venezuela y países del Caribe; incluye zonas de la costa este de EE.UU. y Canadá, UTC-4)

Uruguay, Argentina, Brasil y Paraguay: 12:00 p.m. (Hora de Argentina, Uruguay, Brasilia y Asunción, UTC-3)

España, Francia e Italia: 04:00 p.m. (Hora central europea, UTC+1)

Cabe apuntar que es posible que en un inicio no revelen todas las fechas del tour, sino que vayan por regiones (Norteamérica, Europa, Asia, Latinoamérica, etc.), con más anuncios posteriores.

Otro punto a destacar es la membresía oficial de BTS en Weverse, que permite a los fans acceder a la preventa exclusiva de boletos para conciertos. Se recomienda que, una vez anunciada la fecha en México, las fans la adquieran para aumentar sus probabilidades de asegurar su lugar en el show.

¿Cuántas veces ha estado BTS en México?

La inclusión de México en la nueva gira mundial de BTS se mantiene como una de las principales interrogantes para los seguidores nacionales.

Hasta ahora, la agrupación ha visitado el país en tres ocasiones como grupo:

Music Bank México (30 de octubre de 2014): BTS se presentó como parte del festival Music Bank en la Arena Ciudad de México, en un evento que reunió a varios exponentes del K-pop.

BTS Live Trilogy Episode II: The Red Bullet (29 de julio de 2015): El grupo ofreció un concierto en el Pabellón Oeste, anexo al Palacio de los Deportes, como parte de su primera gira mundial.

KCON México (17 de marzo de 2017): BTS regresó a la Arena Ciudad de México para participar en el festival KCON, uno de los encuentros más importantes del K-pop a nivel internacional.

Desde 2017, BTS no ha vuelto a México con un concierto como grupo completo, aunque J-Hope sí incluyó al país en su gira individual en 2025, con dos fechas agotadas en el Palacio de los Deportes.

Cronograma oficial del regreso de BTS

BTS confirma la fecha de su regreso musical y su gira mundial en 2026 (Captura: Weverse)

BTS también tiene programados otros hitos relevantes en el primer trimestre de 2026. La preventa de su nuevo álbum comenzará el 16 de enero y el lanzamiento oficial está previsto para el 20 de marzo.

El grupo confirmó que el disco incluirá 14 canciones con la participación de los siete integrantes, marcando el primer material grupal completo desde 2022. La empresa a cargo del grupo describió el álbum como un agradecimiento para los seguidores que acompañaron a los artistas durante sus proyectos individuales y el servicio militar obligatorio.

Se prevé que la gira se extienda de mayo a diciembre de 2026, con estimaciones de hasta 65 conciertos y más de cuatro millones de asistentes en el mundo. Las proyecciones económicas anticipan ingresos que podrían alcanzar 1.2 billones de wones.

La expectativa por el regreso de BTS se refleja en la atención generada en redes sociales y medios especializados, donde los seguidores de México y el resto de América Latina esperan la confirmación de al menos una fecha en la región. El anuncio de la gira y el nuevo álbum coloca nuevamente al grupo como uno de los protagonistas de la industria musical mundial en 2026.