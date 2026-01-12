México

Omar García Harfuch informó los resultados en materia de Seguridad que el Plan Michoacán ha generado hasta el 8 de enero

Entre las cifras destaca la detención de 378 personas por delitos de alto impacto

Las cifras de resultados fueron
Las cifras de resultados fueron anunciados por el titular de la SSPC. Crédito: X/@SSPCMexico

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó este domingo 11 de enero los resultados que el Plan Michoacán ha logrado desde que se implementó el pasado 10 de noviembre de 2025, hasta el corte del 8 de enero de 2026.

La estrategia, implementada de manera coordinada entre autoridades federales y estatales, forma parte de la ofensiva para fortalecer la seguridad en Michoacán, según datos divulgados por el propio funcionario.

De acuerdo con las cifras presentadas, el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia permitió que las fuerzas de seguridad federales y locales realizaran operaciones conjuntas en la región, lo que facilitó capturas relevantes de presuntos generadores de violencia y el aseguramiento de recursos vinculados a la delincuencia organizada.

El anuncio de las cifras fue hecho por Harfuch en la conferencia de actualización sobre las investigaciones en torno al asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo.

Resultados del Plan Michoacán del 10 de noviembre de 2025 al 8 de enero de 2026

Según lo expuesto por García Harfuch, hasta el momento se ha logrado la detención de 378 personas por delitos de alto impacto y el aseguramiento de diversas armas, drogas y precursores químicos

Entre los resultados, se incluye el decomiso de 192 artefactos explosivos, 768 kilos de metanfetamina, así como 28 mil 800 litros y 15 mil 300 kilos de sustancias químicas empleadas como precursores para la elaboración de drogas sintéticas.

Además, el mismo periodo, las autoridades confiscaron armas de fuego, municiones y vehículos asociados a actividades criminales.

Despliegue de elementos del ejército
Despliegue de elementos del ejército en el marco del Plan Michoacán. Foto: Defensa

Por otra parte, se reportó la inhabilitación de 22 campamentos presuntamente utilizados por grupos delictivos, así como la localización y clausura de 50 tomas clandestinas, acciones que, según el secretario, buscan inhibir la producción y el trasiego de drogas y armas de fuego en la entidad.

Según los reportes, la estrategia de seguridad, presentada por la presidenta de México y coordinada entre los tres niveles de gobierno, se diseñó para dotar de mayores herramientas a las autoridades locales en la persecución de delitos de alto impacto.

García Harfuch aseguró que el trabajo conjunto continuará con el objetivo de proteger a la población y avanzar en la construcción de condiciones de paz en Michoacán y otras regiones del país.

Cuánto tiempo durará el Plan Michoacán en la entidad

El despliegue de fuerzas federales en Michoacán, enmarcado en el Plan Michoacán y el Plan Parcutín, no tiene una fecha de finalización establecida.

El titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, confirmó que tanto el Ejército como la Guardia Nacional permanecerán en la entidad el tiempo que sea necesario para garantizar la seguridad.

Esta permanencia indefinida busca consolidar condiciones de paz en Michoacán y extender la estrategia a otras regiones del país que enfrenten situaciones similares.

Compromiso de las autoridades federales

Durante su mensaje, García Harfuch enfatizó el compromiso de las autoridades para mantener la cooperación interinstitucional.

El despliegue del Plan Michoacán representa una de las acciones más recientes del gobierno federal para contener la violencia y el crimen organizado en la entidad, señalada como un foco de operaciones para grupos dedicados al narcotráfico y otros delitos de alto impacto.

