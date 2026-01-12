Omar García Harfuch habló sobre los recientes videos de “El Botox”, líder de los Blancos de Troya en Michoacán

La declaración fue hecha en la conferencia de actualización sobre las investigaciones relacionadas con el asesinato de Carlos Manzo. Crédito: Redes sociales y SSPC

La tarde de este domingo 11 de diciembre, el titular de la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, habló sobre los recientes videos lanzados por César Alejandro Sepúlveda Arellano, alias “El Botox”, en los que ha señalado, entre otras cosas, que él no asesinó al líder de limoneros, Bernardo Bravo.

Las declaraciones de Harfuch fueron realizadas tras preguntas de periodistas presentes en la conferencia de actualización sobre las investigaciones en torno al asesinato de Carlos Manzo.

Entre lo señalado por el titular de la SSPC, resaltó la forma en que afirmó que “El Botox” será detenido por las instituciones de seguridad.

Qué dijo Harfuch sobre “El Botox”

Al ser consultado sobre los mensajes y videos que “El Botox” difundió recientemente y donde realiza señalamientos a miembros del gabinete y a la presidenta, García Harfuch reiteró que las instituciones de seguridad mantienen como prioridad su detención.

Además, durante la conferencia de prensa, el funcionario explicó que “El Botox” ya había sido detenido en 2018 por el ejército mexicano, pero fue puesta en libertad.

Asimismo, señaló que César Alejandro cuenta con órdenes de aprensión por homicidio y extorsión, afirmando que estas son por todo el daño que le ha hecho a la ciudadanía.

Por último, Harfuch afirmó que “El Botox” “va a ser detenido por las instituciones de seguridad”.

Relación de “El Botox” con el asesinato de Bernardo Bravo

En el mismo encuentro con medios se abordó la situación del homicidio del empresario limonero Bernardo Bravo, del cual “El Botox” intentó deslindarse recientemente mediante un video, señalando una supuesta relación del hermano de Bernardo con grupos delictivos.

Sobre el caso, el fiscal de Michoacán, Carlos Torres Piña, detalló que desde principios de noviembre se obtuvieron más ordenes de aprehensión contra Sepúlveda, alias “El Botox”, las cuales se suman a otras que ya tenía por extorsión, secuestro y homicidio.

Además, señaló que técnicamente, científicamente y jurídicamente, está comprobado que “El Botox” fue el actor material e intelectual del asesinato de Bernardo Bravo.

Según las declaraciones, otros participantes también han sido identificados y sujetos a órdenes de aprehensión.

La fiscalía mantiene investigaciones para ubicar a quienes intervinieron en el traslado de Bernardo Bravo tras la reunión en el rancho de “El Botox”, localizado entre Cenobio Moreno y la carretera federal Apatzingán-Buenavista. Esas indagatorias se encuentran entre una lista de 3 pendientes señalados por el fiscal Piña.

Asimismo, el fiscal afirmó que por lo menos cinco personas más estuvieron en la reunión entre Bernardo y “El Botox”.

“El Botox” lanzó señalamientos contra la familia de Bernardo Bravo

César Alejandro Sepúlveda Arellano, alias “El Botox”, difundió videos exigiendo a la presidenta Claudia Sheinbaum y al secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, la liberación de su esposa e hija, a quienes acusó de ser privadas de la libertad tras el asesinato de Bernardo Bravo en Michoacán.

Además, negó cualquier vínculo con el crimen y responsabilizó a las autoridades de involucrar injustamente a su familia.

“El Botox” también lanzó acusaciones contra la familia Bravo, especialmente contra Jaime Bravo, a quien señaló de actividades ilícitas y de manejar recursos de procedencia dudosa. El video se difundió en medio de operativos federales en la región, mientras las investigaciones oficiales continúan.

Señalamientos principales de “El Botox”:

Exigió la liberación de su esposa e hija, acusando privación ilegal de la libertad.

Negó relación con el asesinato de Bernardo Bravo.

Acusó a la familia Bravo de enriquecimiento ilícito y manejo de dinero ilegal.

Solicitó la intervención directa de la presidenta y autoridades federales.

Reclamó que no se involucren familiares en disputas legales.