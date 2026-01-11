Claudia Sheinbaum informa sobre avances del Plan Michoacán en obras públicas y bienestar

Este domingo 11 de enero, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo brindó detalles sobre los componentes clave del Plan Michoacán: desarrollo económico e infraestructura; programas para el bienestar social, apoyo a jóvenes, mujeres y personas de la tercera edad y participación ciudadana.
En materia de carreteras, se informó sobre la Autopista federal Lázaro Cárdenas-Nueva Italia, cuya inversión tendrá un total de 16 mil millones de pesos; además, el Plan contará con un Comité Ciudadano de seguimiento de las obras.
Con información en desarrollo
