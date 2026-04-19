México

Fiscalía CDMX sostiene imputación por feminicidio contra Juan Jesús “N” con pruebas “sólidas”

La FGJCDMX aseguró que la acusación está respaldada por indicios biológicos, peritajes y evidencia sobre la manipulación del sistema de videovigilancia del inmueble

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La FGJCDMX aseguró que la acusación está respaldada por indicios biológicos, peritajes y evidencia sobre la manipulación del sistema de videovigilancia del inmueble
La FGJCDMX aseguró que la acusación está respaldada por indicios biológicos, peritajes y evidencia sobre la manipulación del sistema de videovigilancia del inmueble

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ CDMX) reiteró que la imputación por feminicidio en contra de Juan Jesús “N” se encuentra sustentada en datos de prueba “sólidos”, derivados de diversos actos de investigación realizados tras la desaparición de Edith Guadalupe.

De acuerdo con una tarjeta informativa emitida el 19 de abril de 2026, la autoridad capitalina detalló que logró obtener y ejecutar una orden de aprehensión contra el imputado, quien se desempeñaba como vigilante de un inmueble ubicado en Avenida Revolución, en la alcaldía Benito Juárez.

Este lugar resulta clave en la investigación, ya que fue el último punto al que ingresó la víctima antes de desaparecer.

La FGJ CDMX indicó que cuenta con indicios biológicos y otros elementos probatorios que permiten establecer la probable participación de Juan Jesús “N” como autor material del feminicidio. Estos datos serán reforzados conforme avancen las diligencias ministeriales y se integren nuevas pruebas al expediente.

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Peritajes y fallas en videovigilancia, claves en el caso

Entre los hallazgos más relevantes, la Fiscalía destacó la existencia de peritajes que vinculan directamente al detenido con los hechos. Además, subrayó que durante el periodo en que Edith Guadalupe ingresó al inmueble, las cámaras de videovigilancia del edificio se encontraban desconectadas.

Este punto adquiere especial relevancia, ya que el propio vigilante tenía acceso al sistema de seguridad, lo que le habría permitido manipularlo. Para las autoridades, esta circunstancia constituye un elemento adicional que fortalece la línea de investigación en su contra.

Asimismo, la dependencia precisó que parte de la evidencia aún se encuentra en proceso de consolidación. En ese sentido, adelantó que se realizarán confrontas genéticas, siempre bajo autorización judicial, con el objetivo de robustecer la imputación.

Fiscalía descarta video viral y pide evitar desinformación

En medio de la atención mediática que ha generado el caso, la FGJ CDMX también aclaró que un video difundido en redes sociales no corresponde a los hechos relacionados con la desaparición de Edith Guadalupe.

Según el análisis oficial, el material cuenta con un sello de tiempo del 7 de abril de 2026, es decir, ocho días antes de la desaparición de la víctima. Además, la mujer que aparece en dicho video no es Edith, por lo que la Fiscalía llamó a evitar la difusión de información errónea que pueda entorpecer las investigaciones.

Aseguró que la acusación está respaldada por indicios biológicos, peritajes y evidencia sobre la manipulación del sistema de videovigilancia del inmueble
Aseguró que la acusación está respaldada por indicios biológicos, peritajes y evidencia sobre la manipulación del sistema de videovigilancia del inmueble

Investigación continúa bajo protocolo de feminicidio

La Fiscalía capitalina subrayó que el caso se investiga bajo el protocolo de feminicidio, con perspectiva de género, lo que implica la aplicación de estándares específicos para garantizar una investigación exhaustiva.

En este contexto, las autoridades señalaron que continúan trabajando para esclarecer completamente los hechos y determinar si el imputado actuó solo o si existió la participación de otras personas. También se analiza la posible vinculación con otros delitos o casos relacionados con el inmueble.

Finalmente, la FGJ CDMX enfatizó que no fabrica culpables y que la imputación contra Juan Jesús “N” se sustenta en pruebas que permitirán sostener el caso tanto en el proceso penal como ante la opinión pública. El objetivo, señaló la institución, es garantizar el acceso a la verdad y la justicia para Edith Guadalupe y su familia.

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