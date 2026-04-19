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Cuándo fue la última vez que Chivas terminó como líder general de la Liga Mx

El Guadalajara vive una de sus mejores temporadas de su historia en torneos cortos y sueña con alcanzar la cifra de 40 puntos

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El conjunto de Guadalajara se ha mostrado sólido en sus últimos partidos.
El Guadalajara vive una de sus mejores temporadas de su historia en torneos cortos y sueña con alcanzar la cifra de 40 puntos. (TW Chivas)

La temporada del Clausura 2026 ha sido una de las más sólidas en los últimos torneos para el Rebaño Sagrado, llena de récords y marcada por una regularidad que lo convierte en una de las mejores campañas del equipo en años.

Sin embargo, el reto ahora está en la liguilla, donde Chivas deberá intentar refrendar su buen futbol y rendimiento sin contar con varios de sus jugadores, que estarán concentrados con la selección mexicana rumbo al Mundial 2026.

Última vez que Chivas terminó como líder general

Apertura 2011 fue la última ocasión en la que el Guadalajara terminó con el liderato. (Instagram: @chivas)
Apertura 2011 fue la última ocasión en la que el Guadalajara terminó con el liderato. (Instagram: @chivas)

La última vez que el Guadalajara terminó como líder general fue en el Apertura 2011, cuando el Rebaño Sagrado se quedó con el primer lugar del torneo a pesar de sufrir un cambio en la dirección técnica a mitad de temporada.

José Luis Real inició al mando del equipo, pero fue sustituido en el camino por Fernando Quirarte, quien terminó conduciendo al plantel en la fase final del torneo. En aquella ocasión, Chivas sumó 30 puntos, uno más que Cruz Azul, suficiente para colocarse en el liderato de la competencia.

A pesar de haber liderado la fase regular, el equipo no logró trascender en la liguilla y cayó en los cuartos de final ante los Gallos Blancos de Querétaro, quienes después de tomar una ventaja de 2-1 en el encuentro de ida con doblete de Carlos Bueno, mantuvieron el cero en la vuelta gracias a una actuación extraordinaria de Liborio Sánchez en el arco.

Otras veces que el Rebaño Sagrado fue líder en torneos cortos

El mediocampista campeón con el Rebaño considera que el Mundial perjudicará de manera directa al equipo.
Conoce la historia de cuándo gue camoepin el Guadalajkara (IG Manuel Sol)

El primer liderato general de Chivas en los torneos cortos se dio en el Clausura 2008, cuando el Rebaño Sagrado acabó en la cima de la tabla bajo la dirección técnica de Efraín Flores. Guadalajara aseguró la primera posición con 33 puntos, dos más que Cruz Azul, su principal perseguidor en esa fase regular.

Durante esa temporada, el equipo apenas perdió dos partidos durante la campaña, frente a Rayados y Necaxa, lo que evidenció una gran consistencia durante la temporada.

No obstante, ocupar el primer lugar en la fase regular no se tradujo en éxito en la liguilla, ya que el Guadalajara cayó en los cuartos de final ante los Rayados de Monterrey, dejando escapar la oportunidad de pelear por el título.

Con ese antecedente, solo han sido dos ocasiones en las que el Guadalajara se ha quedado como líder general en la era de torneos cortos.

Antes de la implementación de los torneos cortos, que comenzó en 1996‑1997, Chivas también había culminado como líder general en la campaña 1986‑1987, cuando el club levantó el noveno campeonato de su historia.

Y en la etapa del “Campeonísimo”, el Rebaño Sagrado terminó como el mejor equipo en las temporadas 1956‑57, 1958‑59, 1959‑60, 1960‑61, 1961‑62, 1963‑64, 1964‑65 y 1969‑70, reforzando su historial como uno de los clubes más exitosos en la historia del futbol mexicano.

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