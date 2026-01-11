México

Exboxeador “La Rana” es detenido por violación en Hospital Infantil de Tamaulipas; hay dos víctimas

La orden de aprehensión fue ejecutada por agentes de la FENNAM, informó un comunicado

Agentes de Investigación de la
Crédito: Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas @FGJ_Tam

Carlos “G”, alias “La Rana”, fue detenido por su probable responsabilidad en el delito de violación contra dos personas en el Hospital Infantil de Ciudad Victoria, Tamaulipas, informó la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de dicho estado.

De acuerdo con el comunicado, la orden de aprehensión fue ejecutada por agentes de la Fiscalía Especializada en la Investigación de Delitos contra Niñas, Niños y Adolescentes y Delitos contra las Mujeres por Razones de Género (FENNAM), el pasado 30 de diciembre en las instalaciones ubicadas en la Calzada General Luis Caballero.

Las víctimas que denunciaron la agresión sexual, cuyas identidades quedaron resguardadas, fueron dos médicas del hospital. Por su parte, el detenido fue puesto a disposición de un Juez de Control, quien determinará su situación jurídica conforme a derecho.

Información de medios locales indican que “La Rana” se desempeñó como boxeador por más de 12 años y en 2015 llegó a ser campeón superligero CMB-FECOMBOX, organismo que agrupa a las diversas comisiones municipales y estatales de boxeo en México.

