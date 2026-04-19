Sheinbaum vuelve a México en vuelo comercial y clase turista tras visita a España

El regreso de la mandataria mexicana a la Ciudad de México se realizó en un vuelo de clase turista, luego de asistir a un encuentro internacional en defensa de la democracia y mantener reuniones con funcionarios europeos. (Mejorada con IA)

Sin avión presidencial, sin fila preferente y sin clase business. La presidenta Claudia Sheinbaum abordó este domingo un vuelo comercial en clase turista para regresar a México tras su visita de trabajo en Barcelona, España, donde participó en la IV Cumbre en Defensa de la Democracia y sostuvo reuniones bilaterales con líderes europeos.

La imagen, reportada por el periodista Israel Aldave de Radio Fórmula, circuló rápidamente en redes sociales y no tardó en generar reacción: una jefa de Estado viajando como cualquier pasajero más, en la misma cabina, en el mismo espacio.

Un gesto que no es menor

México no cuenta con avión presidencial desde que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador decidió prescindir de él como parte de su política de austeridad. Desde entonces, los mandatarios mexicanos han utilizado vuelos comerciales para sus traslados, algo que en otros países sería impensable para un jefe de Estado.

Sheinbaum ha mantenido esa práctica desde que asumió la presidencia en octubre de 2024. Pero verlo ocurrir en una gira internacional —la primera visita a Europa de la mandataria— le da una dimensión distinta al gesto.

Una gira intensa antes del regreso

La visita a Barcelona fue corta pero cargada de agenda. En dos días, Sheinbaum participó en la Cumbre por la Democracia, donde propuso destinar el 10% del gasto mundial en armamento a programas de reforestación y pidió una declaración internacional contra la intervención militar en Cuba. También se reunió con el presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, en el Barcelona Supercomputing Center, donde ambos acordaron colaboración en ciencia e inteligencia artificial entre México y Cataluña.

El símbolo detrás del asiento

En un momento en que los gestos políticos pesan tanto como las declaraciones, la imagen de la presidenta de México abordando un vuelo comercial como un pasajero ordinario dice algo sobre el tipo de liderazgo que Sheinbaum busca proyectar, tanto hacia adentro como hacia afuera.

*Información en desarrollo