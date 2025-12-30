Decomiso millonario: autoridades aseguraron 172 kilos de cocaína con un valor de 37 mdp en Caborca, Sonora

Droga decomisada por autoridades federales en Caborca. Crédito: X - @AlfonsoDurazo

Acciones conjuntas entre elementos federales resultaron en el decomiso de 172 kilos de cocaína valuados en 37 millones de pesos en Caborca, Sonora.

La incautación fue informada por el Gabinete de Seguridad Nacional mediante su informe de actividades destacadas, el cual reveló los decomisos, operaciones y aseguramientos relevantes del lunes 29 de diciembre de 2025.

Junto con este golpe al narcotráfico, se ejecutaron otros operativos en Colima, Michoacán, Nayarit, Veracruz y Yucatán.

Decomiso millonario en Caborca, Sonora

El Gabinete de Seguridad de México informó que fuerzas federales lograron el aseguramiento de 172 kilos de cocaína valuados en 37 millones de pesos en el municipio de Caborca, Sonora, durante un operativo efectuado el 29 de diciembre de 2025.

De acuerdo con información oficial, el cargamento se encontraba oculto en un tractocamión que transportaba dos semirremolques, entre cajas de cartón, y fue localizado por elementos del Ejército Mexicano y la Fiscalía General de la República (FGR).

Paquetes decomisados por autoridades federales (X - @AlfonsoDurazo)

Durante la inspección, se encontraron 86 paquetes de cocaína, con un peso total de 172 kilos, cuyo valor fue estimado en 37 millones de pesos. Una persona fue detenida tras el decomiso.

Cabe señalar que el gobernador del estado, Alfonso Durazo, destacó el decomiso en sus redes sociales. Sin embargo, él aseguró que fueron 400 kilos de cocaína los incautados en la operación.

Hasta el momento no se ha hecho alguna aclaración sobre la diferencia en los datos.

Otras acciones realizadas en Sonora

Durante los operativos en Sonora, además del decomiso millonario en Caborca, autoridades rescataron en Cajeme a una persona privada de la libertad. En esa acción participaron la Semar, la Fiscalía Estatal, la Policía Estatal y la Policía Municipal, quienes arrestaron a tres hombres y aseguraron un arma corta, un cargador, seis cartuchos, dos vehículos, 35 mil pesos y tres celulares.

En otro punto de Cajeme, en la colonia Russo Vogel, las fuerzas federales y estatales detuvieron a dos personas y les decomisaron 254 dosis de diversas drogas.

Resultados de seguridad en diversos estados del país

En Colima, elementos de la Secretaría de Marina (Semar) y la Policía Municipal detuvieron a dos personas en la colonia Santa Elena, a quienes les decomisaron 30 dosis de metanfetaminas, una réplica de arma corta y dos teléfonos celulares.

En Michoacán, en el municipio de Buenavista, fuerzas del Ejército Mexicano y la Policía Estatal intervinieron un palenque clandestino, deteniendo a un individuo y asegurando un arma corta, cargadores y cartuchos.

En la capital de Nayarit, Tepic, la Guardia Nacional (GN), el Ejército Mexicano y la Policía Estatal aseguraron dos vehículos, un arma larga, tres armas cortas, cargadores, 524 cartuchos, cuatro chalecos tácticos y cuatro portacargadores.

En Veracruz, en el municipio de Las Choapas, la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano, la Fiscalía Estatal y la Policía Municipal catearon dos inmuebles, detuvieron a dos personas y aseguraron un arma corta, un cargador, 55 cartuchos, varias dosis de drogas y una motocicleta.

En Yucatán, el operativo se concentró en el municipio de Progreso, donde agentes de la FGR, la Semar y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) catearon un inmueble señalado como punto de venta y distribución de estupefacientes. Dos personas fueron detenidas y se decomisaron 100 gramos de metanfetamina, 670 gramos de marihuana, 20 pastillas psicotrópicas, 36 cartuchos y 405 mil 882 pesos en efectivo.

Las autoridades del Gabinete de Seguridad señalaron que estos resultados forman parte de los cuatro ejes de la estrategia nacional: atención a las causas, consolidación de la Guardia Nacional, fortalecimiento de la inteligencia e investigación, así como coordinación con las entidades federativas.