Quién es Ariel Castro, joven que debutó con Cruz Azul y fue rechazado por Chivas

El canterano rojiblanco debutó en la Liga Mx este sábado frente a los Xolos de Tijuana, en un partido que terminó con empate a una anotación. (Instagram: Ariel Castro)

Durante el encuentro que Cruz Azul y Tijuana disputaron este sábado 18 de abril en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla, se presentó un nuevo debut en Liga Mx cuando Ariel Castro ingresó de cambio al minuto 84 por Omar Campos para refrescar el cuadro de Nicolás Larcamón.

A pesar de haber hecho su presentación en el máximo circuito con los cementeros, el futbolista es canterano de Chivas, donde nunca pudo recibir una oportunidad para jugar en Primera División y su paso en la institución rojiblanca es recordado solamente por sus actuaciones con el Tapatío de la Liga Expansión Mx.

Quién es Ariel Castro

Pese a surgir en Chivas, nunca recibió oportunidades en Primera División. (Instagram: Ariel Castro)

Ariel Castro llegó a las Chivas en 2018, cuando se integró a la categoría Sub‑13. Su calidad le permitió escalar rápidamente de categoría, primero a la Sub‑16, donde se destacó al anotar 16 goles, y de ahí dio el salto a las categorías Sub‑18 y Sub‑20, hasta llegar a disputar minutos con la Sub‑23 y con Tapatío en la Liga de Expansión MX.

En su momento, bajo la dirección técnica de Fernando Gago al frente del primer equipo del Rebaño Sagrado, el jugador fue considerado para algunos entrenamientos e incluso estuvo en planes de banca, pero nunca llegó a debutar en la Liga MX.

Para enero de 2026 se incorporó a Cruz Azul, iniciando su camino en equipos de la Liga TDP, mientras a nivel internacional ha formado parte de las selecciones de México en categorías inferiores.

Ante el mal momento que atraviesa el cuadro celeste y las bajas que presentará el equipo por el Mundial 2026, el futbolista puede recibir una excelente oportunidad para demostrar sus cualidades en el más alto nivel.

Actualidad de la Máquina

Cruz Azul suma ocho partidos sin poder ganar. ( REUTERS/Eloisa Sanchez)

Después de empatar ante Tijuana, ya son ocho partidos los que Cruz Azul no gana, y ello ha recrudecido los cuestionamientos hacia Nicolás Larcamón. De pasar de ser uno de los equipos más fuertes y aspirantes claros al título, las últimas semanas no han sido las mejores para la Máquina, que incluso sufrió una eliminación en los cuartos de final de la CONCACAF Champions Cup.

Sin embargo, la Máquina no tendrá tiempo para lamentarse, ya que enfrente tendrán sus últimos dos compromisos del torneo ante Querétaro y Necaxa con miras a seguir escalando posiciones rumbo a lo que será la liguilla.

Actualmente se encuentran en la cuarta posición de la tabla general cuando hasta hace algunas jornadas después de vencer a Chivas, tenían el liderato de la competencia pero su irregularidad en los últimos partidos los ha llevado a descender lugares semana tras semana.