México Deportes

Quién es Ariel Castro, joven que debutó con Cruz Azul y fue rechazado por Chivas

El canterano rojiblanco debutó en la Liga Mx este sábado frente a los Xolos de Tijuana, en un partido que terminó con empate a una anotación

Guardar
El canterano rojiblanco debutó en la Liga Mx este sábado frente a los Xolos de Tijuana, en un partido que terminó con empate a una anotación. (Instagram: Ariel Castro)
El canterano rojiblanco debutó en la Liga Mx este sábado frente a los Xolos de Tijuana, en un partido que terminó con empate a una anotación. (Instagram: Ariel Castro)

Durante el encuentro que Cruz Azul y Tijuana disputaron este sábado 18 de abril en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla, se presentó un nuevo debut en Liga Mx cuando Ariel Castro ingresó de cambio al minuto 84 por Omar Campos para refrescar el cuadro de Nicolás Larcamón.

A pesar de haber hecho su presentación en el máximo circuito con los cementeros, el futbolista es canterano de Chivas, donde nunca pudo recibir una oportunidad para jugar en Primera División y su paso en la institución rojiblanca es recordado solamente por sus actuaciones con el Tapatío de la Liga Expansión Mx.

Quién es Ariel Castro

Pese a surgir en Chivas, nunca recibió oportunidades en Primera División. (Instagram: Ariel Castro)
Pese a surgir en Chivas, nunca recibió oportunidades en Primera División. (Instagram: Ariel Castro)

Ariel Castro llegó a las Chivas en 2018, cuando se integró a la categoría Sub‑13. Su calidad le permitió escalar rápidamente de categoría, primero a la Sub‑16, donde se destacó al anotar 16 goles, y de ahí dio el salto a las categorías Sub‑18 y Sub‑20, hasta llegar a disputar minutos con la Sub‑23 y con Tapatío en la Liga de Expansión MX.

En su momento, bajo la dirección técnica de Fernando Gago al frente del primer equipo del Rebaño Sagrado, el jugador fue considerado para algunos entrenamientos e incluso estuvo en planes de banca, pero nunca llegó a debutar en la Liga MX.

Para enero de 2026 se incorporó a Cruz Azul, iniciando su camino en equipos de la Liga TDP, mientras a nivel internacional ha formado parte de las selecciones de México en categorías inferiores.

Ante el mal momento que atraviesa el cuadro celeste y las bajas que presentará el equipo por el Mundial 2026, el futbolista puede recibir una excelente oportunidad para demostrar sus cualidades en el más alto nivel.

Actualidad de la Máquina

Cruz Azul suma ocho partidos sin poder ganar. ( REUTERS/Eloisa Sanchez)
Cruz Azul suma ocho partidos sin poder ganar. ( REUTERS/Eloisa Sanchez)

Después de empatar ante Tijuana, ya son ocho partidos los que Cruz Azul no gana, y ello ha recrudecido los cuestionamientos hacia Nicolás Larcamón. De pasar de ser uno de los equipos más fuertes y aspirantes claros al título, las últimas semanas no han sido las mejores para la Máquina, que incluso sufrió una eliminación en los cuartos de final de la CONCACAF Champions Cup.

Sin embargo, la Máquina no tendrá tiempo para lamentarse, ya que enfrente tendrán sus últimos dos compromisos del torneo ante Querétaro y Necaxa con miras a seguir escalando posiciones rumbo a lo que será la liguilla.

Actualmente se encuentran en la cuarta posición de la tabla general cuando hasta hace algunas jornadas después de vencer a Chivas, tenían el liderato de la competencia pero su irregularidad en los últimos partidos los ha llevado a descender lugares semana tras semana.

Temas Relacionados

Ariel CastroCruz AzulChivasLiga MxFutbol mexicanomexico-deportes

Más Noticias

Cuándo fue la última vez que Chivas terminó como líder general de la Liga Mx

El Guadalajara vive una de sus mejores temporadas de su historia en torneos cortos y sueña con alcanzar la cifra de 40 puntos

Cuándo fue la última vez que Chivas terminó como líder general de la Liga Mx

Julio César Chávez revela cómo hubiera sido una pelea contra Crawford y cuestiona su legado: “Le ganó a Canelo nada más”

El Gran Campeón Mexicano sostuvo que la única victoria importante del estadounidense fue contra Saúl Álvarez

Julio César Chávez revela cómo hubiera sido una pelea contra Crawford y cuestiona su legado: “Le ganó a Canelo nada más”

Mohamed explota contra Karen Díaz por abrazar a Zendejas: “Ni yo agarro a mi hija así”

América sorprendió a Toluca al vencerlos por marcador de 2-1, pero lo que más llamó la atención fue el conflicto entre el futbolista de las Águilas y Helinho

Mohamed explota contra Karen Díaz por abrazar a Zendejas: “Ni yo agarro a mi hija así”

¿Cuánto cuesta comer en El Remolkito? El lugar de tacos al que fueron Heung-Min Son y Hugo Lloris

La visita de las estrellas del LAFC tras derrotar a Cruz Azul incrementó el interés por la propuesta gastronómica de la taquería

¿Cuánto cuesta comer en El Remolkito? El lugar de tacos al que fueron Heung-Min Son y Hugo Lloris

WWE WrestleMania 42: esto fue lo que pasó en la noche estelar

Infobae México te trae toda la información de WWE WrestleMania 42 desde el Allegiant Stadium de Las Vegas, Nevada

WWE WrestleMania 42: esto fue lo que pasó en la noche estelar
MÁS NOTICIAS

NARCO

Caen en Mazatlán dos presuntos integrantes de “Los Chapitos”; aseguran fusil Barrett, granadas y droga

Caen en Mazatlán dos presuntos integrantes de “Los Chapitos”; aseguran fusil Barrett, granadas y droga

El Menchito: cuál era el papel del hijo de El Mencho dentro del CJNG antes de ser condenado a cadena perpetua en EEUU

Sentencian a 110 años de prisión a cinco sujetos por secuestro exprés en la México-Querétaro

Quién es Héctor “El Güero” Palma, el narco marcado por la tragedia y la venganza que hoy pide ayuda médica en prisión

Detienen a familiar de “El Abuelo Farías”, líder del Cártel de Tepalcatepec

ENTRETENIMIENTO

Mario Bautista responde a Aarón Mercury previo al Supernova Génesis 2026: “Sí, me avergüenzo de mis inicios”

Mario Bautista responde a Aarón Mercury previo al Supernova Génesis 2026: “Sí, me avergüenzo de mis inicios”

Ana Bárbara habría corrido a sus hijos por Ángel Muñoz; su hermano Pancho destapa la polémica: “Prefirió que regresara el hombre”

De niño estrella a “El Sol de México”: Luis Miguel cumple 56 años y así conquistó el mundo

Más de 130 mil personas vibraron con Andrea Bocelli en el Zócalo de la CDMX

Bárbara Torres es trasladada en ambulancia tras colapsar al finalizar la obra “Brujas” en Matamoros

DEPORTES

Cuándo fue la última vez que Chivas terminó como líder general de la Liga Mx

Cuándo fue la última vez que Chivas terminó como líder general de la Liga Mx

Julio César Chávez revela cómo hubiera sido una pelea contra Crawford y cuestiona su legado: “Le ganó a Canelo nada más”

Jóvenes Escribiendo el Futuro: qué beneficiarios cobran el pago del 20 al 24 de abril

Mohamed explota contra Karen Díaz por abrazar a Zendejas: “Ni yo agarro a mi hija así”

¿Cuánto cuesta comer en El Remolkito? El lugar de tacos al que fueron Heung-Min Son y Hugo Lloris