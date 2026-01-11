México

Propóleo: qué es y cómo puede ayudar a fortalecer el organismo durante la temporada de frío

En la temporada de bajas temperaturas existe un aumento de molestias respiratorias, por lo que se hace relevante el uso de suplementos naturales

Este compuesto natural de origen apícola destaca por sus propiedades antimicrobianas y antioxidantes, favoreciendo la protección del organismo ante infecciones y molestias comunes del frío como el dolor de garganta y la congestión nasal. -(Imagen Ilustrativa Infobae)

El invierno suele traer consigo un aumento de resfriados, gripes y molestias respiratorias. Las bajas temperaturas debilitan las defensas y favorecen la propagación de virus en espacios cerrados.

Por ello, muchas personas buscan alternativas naturales que apoyen al sistema inmunológico y les permitan enfrentar la temporada con mayor fortaleza. Uno de los aliados más reconocidos en este sentido es el propóleo,

El consumo de propóleo puede aliviar los síntomas de dolor de garganta y congestión nasal característicos de la temporada invernal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Es una sustancia resinosa producida por las abejas que, desde la Antigüedad, ha sido utilizada por diferentes culturas por sus propiedades protectoras. Hoy, la ciencia moderna lo estudia como un complemento para reforzar las defensas y aliviar síntomas comunes del invierno.

Qué es el propóleo y por qué se asocia con la salud

El propóleo es una mezcla de resinas vegetales, cera y compuestos naturales que las abejas recolectan para sellar y proteger su colmena.

Su función principal es actuar como barrera contra bacterias, hongos y virus, lo que explica por qué se le atribuyen beneficios similares en el organismo humano.

Entre sus componentes destacan los flavonoides, polifenoles y aceites esenciales, sustancias con reconocidos efectos antioxidantes y antimicrobianos.

  • Refuerza el sistema inmunológico
  • Ayuda a combatir bacterias y virus
  • Protege las células frente al daño oxidativo
  • Favorece la recuperación de tejidos irritados
En estos meses fríos, la incorporación de productos de origen apícola puede aportar beneficios, ya que la evidencia destaca su eficacia en la protección frente a infecciones y síntomas asociados a virus respiratorios. (Foto: Cuartoscuro)

Gracias a esta combinación, el propóleo es un producto natural que puede apoyar al cuerpo en momentos donde las defensas suelen estar más vulnerables.

Beneficios del propóleo en la temporada de frío

El invierno es sinónimo de tos, dolor de garganta y congestión nasal. Aquí es donde el propóleo puede marcar la diferencia como complemento de cuidado.

  • Alivio de la garganta irritada: los sprays y extractos de propóleo ayudan a reducir la inflamación y la molestia al tragar
  • Prevención de resfriados comunes: su acción antimicrobiana contribuye a disminuir la proliferación de virus en las vías respiratorias
  • Apoyo en la recuperación: acelera la cicatrización de pequeñas lesiones en la mucosa bucal y calma aftas que suelen aparecer en épocas de defensas bajas
  • Fortalecimiento general: al modular la respuesta inmune, ayuda al organismo a reaccionar mejor frente a patógenos frecuentes en invierno
Con la llegada del frío, es más fácil contagiarse de los virus que provocan resfriados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aunque no sustituye medicamentos, el propóleo puede ser un gran aliado para sobrellevar los síntomas típicos de la temporada y mantener un estado de bienestar más estable.

Precauciones y recomendaciones de uso

Como todo suplemento natural, el propóleo debe consumirse con responsabilidad. Su efectividad depende de la calidad del producto y de la dosis adecuada.

  • Formatos comunes: extracto líquido, cápsulas, sprays para la garganta y ungüentos
  • Dosis moderadas: seguir siempre las indicaciones del fabricante o del profesional de salud
  • Personas alérgicas: quienes son sensibles a la miel, polen o productos apícolas deben evitarlo
  • Interacciones: puede afectar la coagulación sanguínea y el metabolismo de ciertos medicamentos, por lo que se recomienda precaución en pacientes con tratamientos específicos
Aunque puede ser un complemento útil, es esencial seguir las indicaciones sanitarias y evitar el propóleo en personas que presentan tratamientos médicos que podrían interactuar con sus componentes EFE/Carlos Ortega

De esta manera, el propóleo es un recurso natural que, gracias a sus propiedades antimicrobianas y antioxidantes, puede ayudar a fortalecer el organismo en invierno.

No es una solución milagrosa, pero sí un apoyo valioso para enfrentar resfriados, dolor de garganta y otras molestias típicas de la temporada.

