Alcaldesa de Xochimilco denunció extorsión y amenazas ante la Fiscalía de CDMX

Circe Camacho Bastida, alcaldesa de la demarcación Xochimilco, denunció ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ CDMX) ser víctima de extorsión y amenazas, hechos que, subrayó, no solo ponen en riesgo su integridad, sino también la de su familia y otras mujeres.

A través de sus redes sociales, la edil compartió un mensaje en el que enfatizó la importancia de denunciar como un acto de protección y resistencia: “Denunciar también es proteger la vida, reivindicar los derechos de las mujeres y actuar con miedo. ¡Gobernamos las mujeres con dignidad y valentía!”.

La funcionaria recordó que desde su inicio en la vida política le advirtieron que el camino no sería sencillo y que, por ser mujer, enfrentaría amenazas, ataques y silencios impuestos. No obstante, señaló que decidió acudir ante el organismo independiente “como alcaldesa, como madre, por mi hija, por el bebé que viene y por miles de mujeres xochimilcas”.

La extorsión en México, un delito de alto impacto

La denuncia de Circe Camacho se da en un contexto en el que la extorsión continúa siendo uno de los principales retos de la seguridad pública en el país. De acuerdo con datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública, entre el 6 de julio y el 28 de diciembre de 2025 se atendieron 119 mil 864 llamadas al 089 relacionadas con intentos de extorsión, aunque la mayoría correspondieron a casos no consumados.

En ese mismo periodo se iniciaron 4 mil 350 carpetas de investigación por extorsión con pago o con elementos suficientes para la persecución del delito, lo que derivó en la detención de 721 personas vinculadas con estas prácticas delictivas en diversas entidades federativas.

Estrategia contra la extorsión en la Ciudad de México

En la Ciudad de México se mantiene activa la Estrategia Integral contra la Extorsión. Durante el informe de seguridad de noviembre de 2025, el secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho, destacó el fortalecimiento de la coordinación entre la SSC y la Fiscalía capitalina.

El funcionario explicó que se crearon unidades especializadas para el combate a la extorsión, se reforzó el intercambio de inteligencia, se realizaron acciones operativas focalizadas y se impulsó la judicialización de casos. Además, se estableció la Coordinación General de Atención a Casos de Secuestro y Extorsión, una Fiscalía especializada y una reforma al Código Penal para incorporar más agravantes a este delito.

Vázquez Camacho detalló que el modelo de atención inicia con el reporte al C5, seguido del manejo de crisis a cargo de la SSC-FGJ, que incluye la formalización de la denuncia, recomendaciones a la víctima y entrevistas con equipos multidisciplinarios. Posteriormente, se desarrollan actos de investigación, acciones operativas y medidas de protección conforme a la evaluación de riesgo.

Durante 2025, en la CDMX se logró la detención de 234 personas por el delito de extorsión. A pesar de ello, las autoridades reconocen que se trata de un delito de alto impacto que continúa afectando a miles de personas y generando una fuerte percepción de inseguridad.

Alcaldesas denuncian violencia, intimidación y amenazas

El caso de Circe Camacho no es aislado. Alessandra Rojo de la Vega, alcaldesa de Cuauhtémoc, también denunció la difusión de su domicilio y datos personales en internet, por lo que presentó una denuncia ante la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales.

Rojo de la Vega señaló que la exposición de esta información representa un riesgo para ella y su familia, y lo vinculó con intentos de silenciarla. Al acudir a presentar su denuncia, afirmó: “No vengo como víctima, vengo como mujer libre, como mamá y como alcaldesa que no se deja doblar”.

Durante 2025, la mandataria de Cuauhtémoc enfrentó acusaciones relacionadas con la llamada “Generación Z”, que derivó en actos violentos. Además, denunció un ataque armado contra el vehículo del jefe de la Policía Auxiliar de la demarcación, el cual recibió nueve impactos de bala, sin que se reportaran personas lesionadas.

La edil aseguró que enfrenta una campaña de intimidación que incluye difamación y agresiones en redes sociales, y señaló que ha presentado cerca de 15 denuncias formales ante distintas fiscalías sin avances. “Lo preocupante es que si se atreven a hacerlo conmigo, con un cargo público, imagínense lo que vive cualquier ciudadana y ciudadano”, advirtió.