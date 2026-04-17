Adrián Rubalcava acumuló joyas y obras de arte que suman millonaria cifra durante su mandato en Cuajimalpa

Adrián Rubalcava, actual director del Metro, fue alcalde de Cuajimalpa durante tres periodos. (Foto: X/@AdrianRubalcava)

El actual director del Metro de la CDMX, Adrián Rubalcava Suárez, ha tenido una carrera política principalmente desarrollada en Cuajimalpa, alcaldía que encabezó durante tres periodos: 2012-2015, 2018-2021 y 2021-2024.

Del PRI a Morena y directo al Metro de la CDMX

Su trayectoria la desarrollo principalmente dentro de las filas del Partido Revolucionario Institucional (PRI), sin embargo, abandonó al partido el 17 de noviembre de 2023, tras descartarlo con candidato a la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.

En el desarrollo de su carrera política también se suma una diputación por el Distrito 20 en el Congreso capitalino, del 15 de septiembre de 2015 al 1 de marzo de 2024. Tras su saltó a las filas de la coalición oficialista, el exalcalde terminó formando parte de Morena.

Pese a una estrategia fallida que sumaría votos de la alcaldía Cuajimalpa al movimiento guinda, Rubalcava terminó en la administración de Clara Brugada a partir de mayo de 2025, cuando asumió la dirección del transporte naranja, el cual traslada a miles de usuarios a diario.

Adrián Rubalcava, actual director del Metro, fue alcalde de Cuajimalpa durante tres periodos. (Foto: X/@AdrianRubalcava)

Bienes de Rubalcava suman más de 4 millones de pesos

En un análisis realizado por este medio en la declaración patrimonial del director, se puede observar una adquisición múltiple tratada como “donación” en el año 2019, la cual suma 4 millones 530 mil 162 pesos.

Así lo describe el apartado de bienes inmuebles del alto funcionario capitalino:

Joyas Un millón 294 mil 410 pesos , costo de un reloj de la marca Patek Philipp 315 mil 900 pesos , costo de un reloj marca Rolex Presidente 76 mil 500 pesos , por un reloj Omega de Oro

Colecciones 400 mil pesos, de monedas antiguas 135 mil pesos, por mancuernillas y plumas 52 mil 500 pesos , en escritorio de cedro con aplicaciones de metal 7 mil 650 dólares (131 mil 954 pesos) , en un lote de libros de arte, filosofía y economía 45 mil 900 dólares ( 791 mil 726 pesos ), en una alfombra de origen turco 8 mil 355 dólares (144 mil 114 pesos), por un juego de mesa maquetería con tableros 25 mil 050 dólares (432 mil 086 pesos) , por un mueble recibidor tipo boudoir en madera de ojo de pájaro

Obras de arte Mil 350 dólares (23 mil 286 pesos), en un oleo sobre tela de nombre “La dolorosa” 6 mil 427 dólares ( 110 mil 859 pesos ), en un oleo sobre tela de nombre “San Juan” 16 mil 050 dólares (276 mil 845 pesos), por un busto de bronce con figura atribuido a Josefina



Declaración de Adrián Rubalcava.

Cabe destacar que la declaración de Adrián Rubalcava fue realizada el 25 de noviembre de 2025. Durante su gestión al frente de la alcaldía Cuajimalpa, el funcionario recibiría un sueldo bruto de 104 mil 740 pesos, y tras deducciones rondaría los 78 mil 636 pesos mensuales.